Țânţarii sunt periculoși. În fiecare an ucid peste 750.000 de oameni

În fiecare an peste 750.000 de oameni mor din cauza bolilor transmise de ţânţari. Epidemiile unor boli ca Zika, malaria, virusul West Nile, febra galbenă, chikungunya, febra dengue sunt tot mai numeroase pe întreg globul. Şi chiar dacă nu este o vietate fioroasă, ţânţarul este cea mai ucigătoare creatură din lume.

Află din interviul de mai jos cu Bart Knols, entomolog american, specilizat în identificarea modalităţilor de a preveni malaria transmisă prin înţepătura de ţânţar, ce eforturi se fac la nivel mondial pentru stoparea numărului mare de decese cauzate de aceste vietăţi aparent inofensive.

Fiecare dintre noi avem o poveste de viaţă despre cineva sau ceva care ne-a influenţat să ne alegem o anumită carieră. Dv. de ce aţi decis să dedicaţi atât de mult timp exterminării ţânţarilor?

Bart Knols: În materie de carieră, mulţi facem alegeri în funcţie de un anumit context, când apar anumite coincidenţe… În cazul meu, cam aşa a fost. În timpul studiilor mele, mă concentram iniţial nu asupra ţânţarilor, ci asupra muştelor ţeţe, care transmit boala somnului în Africa. Am realizat însă la un moment dat că impactul ţânţarilor asupra oamenilor din întreaga lume este mult mai dramatic decât cel al muştelor ţeţe. Ca urmare, am decis să fac o schimbare de traseu în carieră şi de la muşte ţeţe am virat către ţânţari. Se împlinesc 25 de ani de când îi studiez. Din aceşti 25 de ani, am trăit 11 ani în Africa de Est şi de Sud şi, în perioada respectivă, eu însumi am făcut malarie de nouă ori. Am fost la un pas de a-mi pierde soţia din cauza malariei şi am văzut prea mulţi copii în jurul meu ucişi de această boală. Deci, dacă cineva îşi doreşte o motivaţie solidă ca să facă ceva împotriva ţânţarilor, îi sugerez să contracteze asemenea boli. Garantat, va rămâne puternic motivat pentru tot restul vieţii, vă spun sigur!

Care sunt cele mai performante tehnologii folosite pentru exterminarea ţânţarilor? Şi care ar fi proiectele dumneavoastră preferate?



B. K.: La ora actuală sunt testate în întreaga lume mai multe abordări, dar cele mai interesante cred că sunt cele din domeniul biotehnologiei şi al tehnologiei moleculare, unde încercăm să modificăm genomul ţânţarilor, astfel încât aceştia să nu mai poată transmite anumite boli ca malaria sau febra dengue, care e o boală virală. Vorbim aici de noi tehnologii care au început să fie folosite cam în ultimii 4-5 ani. Una dintre cele mai răspândite la ora actuală este sistemul CRISPR/Cas, prin care putem opera modificări foarte specifice de gene, adică modificări ale genomului ţânţarilor. Consider că progresele realizate în acest domeniu sunt extraordinare. Deja, în SUA, în California, au reuşit să modifice un ţânţar până acolo încât nu mai poate transmite malaria, iar modificarea a fost realizată cu ajutorul acestui sistem CRISPR/Cas. Se fac deja pregătiri pe teren, în Africa, în această direcţie; mai exact, în Burkina Faso, în Africa de Vest, unde se pregătesc situri în teren pentru eliberarea acestor ţânţari modificaţi genetic. Sperăm că aceste noi sisteme vor face populaţiile de ţânţari incapabile să mai transmită boli ca malaria. Urmarea ar fi scăderea spectaculoasă a numărului de persoane infectate – şi asta numai datorită biotehnologiei.

Am putea oare să controlăm procesul prin care aceste insecte modificate genetic să ajungă mai numeroase decât cele normale? Cu alte cuvinte, există vreo modalitate prin care să le stimulăm cumva reproducerea acestor ţânţari modificaţi genetic? Fiindcă, după aceste experimente, vor exista câteva insecte modificate genetic şi foarte multe insecte normale.



B.K.: Da. Există două modalităţi de a face acest lucru. Fie avem ceea ce noi numim un sistem bazat pe gene: introducem o genă nouă într-o populaţie de ţânţari, ştiind că gena respectivă va fi apoi moştenită şi de următoarea generaţie. Astfel, cu timpul, vor apărea tot mai mulţi ţânţari cu respectiva modificare genetică şi care nu vor mai putea să transmită boli. Iar cea de-a doua modalitate este să încercăm să reducem populaţiile de ţânţari, folosind ţânţari care induc sterilitate. Şi această metodă este prezentată în documentar. La ora actuală, în Brazilia sunt eliberaţi în mediul natural ţânţarii Oxitec. Aceştia au o genă care, în final, va induce o reacţie mortală. Cu alte cuvinte, ţânţarii care au această genă vor ajunge să moară din cauza ei. Aceasta este o metodă alternativă de control.