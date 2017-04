(#altfel) Vlad Plahotniuc transmite salutări lui Papa Francisc, prin facebook

Președintele Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a avut o întâlnire cu reprezentantul diplomatic al Vaticanului în România și Republica Moldova, Nunțiului Papal Miguel Maury Buendia, unde au discutat mai multe subiecte religioase. Acesta a scris pe facebook că a transmis salutări și către Papa Francisc.

„Mă bucur că, în cadrul întrevederii pe care am avut-o cu reprezentantul diplomatic al Vaticanului în România și Republica Moldova, am reușit să discutăm mai multe subiecte de interes comun. Am vorbit despre rolul social al Bisericii, despre acțiunile de caritate pe care Biserica Catolică le promovează în Republica Moldova, dar și despre posibilitatea susținerii cetățenilor moldoveni care sunt stabiliți în Italia. Îi mulțumesc și pe această cale Nunțiului Papal Miguel Maury Buendia pentru această întrevedere și sper ca ea să fie un început în consolidarea relațiilor noastre bilaterale. În acest sens, l-am rugat pe Înalt Preasfinția Sa să transmită cele mai sincere salutări din partea mea Suveranului Pontif, Papa Francisc, și să-l asigure că Republica Moldova este o țară care împărtășește valorile creștine.” - a scris pe facebook Vladimir Plahotniuc.

Colegii de la altfel.md au încercat să afle reacția Mitropolitului Vladimir despre gestul lui Vlad Plahotniuc, însă nu a fost de găsit.