Ziua României vine cu amenzi pentru românii din diasporă: trebuie să prezinte actele pentru schimbarea rezidenței fiscale

1 Decembrie este data limită până la care românii din diaspora ar trebui sa prezinte documentele necesare pentru schimbarea rezidenței fiscale, conform Ordonanței de Guvern 30/2017. Toți românii care au părăsit țară după 30 ianuarie 2012, sunt rugați să iși schimbe rezidența fiscală in țara unde lucrează.

De asemenea trebuie sa iși schimbe rezidența fiscală și românii care au plecat înainte de 2012 dar au mai avut venituri și în România.

Și românii care vor pleca de la 1 ianuarie 2018, pentru mai mult de 180 de zile, trebuie sa anunțe ANAF, înainte cu 30 de zile de plecare.

Toate persoanele din aceste trei categorii care nu vor completa acest formular și nu vor cere schimbarea rezidenței fiscale, vor primi o amendă de 50-100 de lei (cca. 450 de lei MDL).

Cei vizați trebuie să completeze formularul, în două exemplare. Unul dintre formulare va fi depus personal sau prin împuternicire la registratură organului fiscal unde persoana respectivă avea domiciliul fiscal sau se poate trimite prin poștă la ANAF de domiciliu la departamentul „evitarea dublei impuneri”, cu confirmare de primire, al doilea exemplar se păstrează.

Formularul îl puteti descărca de aici.

Pe lângă formular, românii sunt obligati sa prezinte și următoarele documente, traduse:

Certificat de rezidență fiscală

Copie contract de muncă

Copie contract de casă

Copie CI sau pașaport

Copie card de sănătate

Copie carnet de conducere dacă este emis de țara respectivă



Menționăm câ FADERE a cerut Guvernului ca formularele să se poată tranmite și on line, însă deocamdată nu au avut un răspuns favorabil. Pe lângă acest formular, cei care doresc sa iși schimbe rezidența fiscală mai trebuie să aducă și urmatoarele documente:

Pentru cei care doresc sa înțeleagă mai bine această situație, ANAF pune la dispoziția românilor din diaspora un ghid: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/dispora7iulie2016_26_07.pdf și un call center: 0040 314 03 91 60.

Dacă o persoană locuiește într-o țară cu care România are convenție pentru a evita dubla impozitare și totuși el continuă sa primească venituri din țară din chirii, dobânzi, dividente, revedențe, ea va fi menţinută în evidenţele fiscale din România dar va fi tratată ca persoană nerezidentă în România şi va plăti un impozit calculat cu o cotă redusă, conform tratatului de evitare a dublei impuneri.

După un studiu efectuat de FADERE în rândul românilor din diaspora, majoritatea românilor din afara granițelor nu știu ce trebuie să facă in privința schimbării rezidenței fiscale.

De aceea, organizația cere:

„-Prim ministrului român Mihai Tudose, amânarea intrării in vigoare a ordonanței 30/2017 cu cel puțin 6 luni.

-Cerem Ministrului Pentru Românii de Pretutindeni, începerea unei campanii serioase de informare a românilor din dispora cu privire la noul Cod fiscal, schimbarea rezidenței fiscale și a ordonanței 30/2017.

-Cerem conducerii ANAF inmplementarea de urgență a sistemului de trimitere on line.

-De asemeneam cerem conducerii ANAF recunoasterea documentelor cerute în limba în care au fost emise, fără să mai fie nevoie sa fie traduse. Ne referim in mod special la limbile recunoscute la nivel UE. Spaniola, Engleza, Germana, Italiana, Portugheza și Franceza”, se arată într-un comunicat de presă.