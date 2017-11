Zimbru U-19 a remizat la Chișinău cu Molde. Partida retur se va juca pe 22 noiembrie în Norvegia

Zimbru U-19 a reușit un rezultat de egalitate pe teren propriu cu echipa similară a celor de la Molde, scor final 0-0. Antrenorul chișinăuienilor, Valeriu Andronic, consideră că echipa noastră are șanse bune de calificare în play-off-ul UEFA Youth League.

"Acest meci a fost foarte important, am vrut mult să câștigăm. Vreau să le mulțumesc jucătorilor. Ne așteaptă o partidă retur extrem de grea, vom încerca să obținem un rezultat bun și să ne calificăm mai departe. Molde este o echipă organizată și disciplinată, am analizat adversarul și am știut la ce să ne așteptăm" a declarat antrenorul celor de la Zimbru U-19, Valeriu Andronic, pentru portarul moldfootball.com.

Partida retur dintre Molde și Zimbru U-19 se va disputa pe 22 noiembrie în Norvegia.