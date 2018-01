Ziarul de Gardă: Judecătorul Iurie Obadă, cel care l-a trimis în arest pe Andrei Braguța, a fost demis

„Nu am știut că suferă de o boală. Da, când l-am văzut în instanță am văzut că nu e normal. În încheierea mea am scris că era neadecvat, lovea cu picioarele în ușă, în geamuri, era dezbrăcat. Da, era corect ca procurorul să prezinte un alt demers pentru instituirea lui la psihiatrie”, a declarat Iurie Obadă în fața membrilor CSM, scrie Ziarul de Gardă.

UNIMEDIA amintește că Andrei Braguţa a fost reţinut pe 15 august 2017 pentru violenţa nepericuloasă, pentru viaţa şi sănătatea poliţiştilor, iar pe 26 august 2017, a decedat în Penitenciarul nr.16 „Pruncul”.

Din momentul reținerii lui Andrei Braguța, s-a aflat că tatăl lui nu a fost contactat de nici un medic și nu a fost informat de starea reținutului, au declarat recent avocații pe caz.