Ziarul de Gardă: Ce se întâmplă cu dosarele de rezonanţă deschise în 2017

În ultimele trei luni, mai mulţi actuali sau foşti funcţionari de rang înalt, anchetaţi în dosare de corupţie, au fost reţinuţi. Astăzi, însă, puţini dintre aceştia se mai află după gratii, majoritatea fiind cercetaţi în timp ce se află în arest la domiciliu sau sub control judiciar. ZdG a completat lista celor mai răsunătoare dosare instrumentate de Centrul Naţional Anticorupţie şi Procuratura Anticorupţie în acest an şi vă prezintă cele mai recente informaţii legate de ele, scrie Ziarul de Gardă.

Anul anticorupţie 2017 a început în luna martie, atunci când după gratii, pentru doar câteva ore, a ajuns Leonid Talmaci, guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) în perioada 1991 — 2009.

Talmaci, cercetat sub control judiciar

Leonid Talmaci, fostul guvernator al BNM, a fost reţinut la 3 martie 2017 şi a primit mandat de arest pe un termen de 15 zile. La scurt timp, însă, Talmaci a fost transferat la spital, iar peste 4 zile a fost eliberat din arest, urmând să fie cercetat sub control judiciar. Cel mai lonvegiv guvernator al BNM este învinuit de procurori că a participat, împreună cu alte persoane, la sustragerea unor mijloace financiare din conturile Asociaţiei Obşteşti „Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule” (BNAA) deschise la Moldova-Agroindbank şi Moldindconbank, bănci controlate pe atunci, prin intermediari, de către Veaceslav Platon. Talmaci a fost ales preşedinte al Comitetului de conducere al Moldindconbank pe 20 ianuarie 2015. Peste doar câteva zile, instituţia financiară urma să fie implicată în fraudarea resurselor financiare ale BNAA.

Alexandru Găină, procurorul care gestionează dosarul, a evitat să discute cu noi despre soarta acestuia. În schimb, Vitalie Nagacevschi, apărătorul lui Talmaci, ne-a zis că, în ultimele luni, pe dosar nu au loc acţiuni de urmărire penală şi că, cel mai probabil, dosarul ar urma să fie transmis în judecată, Talmaci fiind, în continuare, cercetat penal sub control judiciar, scrie Ziarul de Gardă.

Un fost ministru şi un fost viceministru – în arest la domiciliu

Eduard Grama, deţinând funcţia de ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare, a fost reţinut de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) pe 15 martie, într-un dosar ce vizează înstrăinarea a 30 de hectare de teren din comuna Stăuceni, mun. Chişinău, care aparţineau Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii. În acets dosar, Grama este învinuit că ar fi luat mită. „În privinţa sa, încă nu este adoptată o decizie finală. De regulă, la sfârşitul urmăririi penale, atunci când dosarul este trimis în judecată, se invită părţile şi li se oferă rechizitoriul. Noi nu avem aşa informaţii. Din câte ştiu, ei fac ceva pe dosar, dar nu am informaţii. Dl Grama a fost audiat doar când a fost reţinut. El a spus că este disponibil să răspundă la orice întrebare, după care nu a mai fost audiat”, precizează Petru Balan, apărătorul lui Eduard Grama, demis din funcţia de ministru la scurt timp după reţinere, fiind cercetat în arest la domiciliu. „Dosarul e la faza urmăririi penale. Sigur că va avea o finalitate. Nu pot să spun care va fi aceasta”, precizează procurorul Dorin Compan, care instrumentează dosarul, scrie Ziarul de Gardă.

Pe 31 martie, în vizorul organelor de drept a ajuns Valeriu Triboi, pe atunci viceministru al Economiei. Acesta a fost învinuit că a făcut uz de persoane interpuse pentru a cumpăra o încăpere de 980 m.p. de la Moldtelecom, pe care ulterior a dat-o în arendă SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord”. Ambele entităţi aparţin statului, fiind în subordinea Ministerului Economiei. Ulterior, susţin procurorii anticorupţie, viceministrul, prin abuz de putere, ar fi dat indicaţii unor factori de decizie ai întreprinderii care a primit bunul în arendă să-l repare, din contul ei, fiind alocaţi în acest sens 4 milioane de lei. La scurt timp după reţinere, Triboi şi-a anunţat demisia din Guvern, fiind cercetat în arest la domiciliu. „La fel ca şi în cazul dlui Grama, şi aici se lucrează. Sunt numite un şir de expertize, se fac acţiuni. Încă nu avem o decizie. Dl Triboi, ca şi dl Grama, este în arest la domiciliu”, a punctat procurorul Compan, care instrumentează şi acest dosar.

Doi primari reţinuţi pentru fraudarea licitaţiilor au revenit la muncă

La mijloc de aprilie, CNA şi Procuratura Anticorupţie (PA) reţin 19 persoane, dintre care 9 oameni de afaceri şi 10 funcţionari, inclusiv primari de Cimişeni, Chioselia Mare şi Corlăteni. Aceştia au fost învinuiţi că ar fi trucat licitaţii la implementarea resurselor financiare de peste 28 de milioane de lei, oferite de Fondul pentru Eficienţă Energetică pentru iluminarea stradală şi termoizolarea clădirilor şcolilor. Astăzi, însă, niciun funcţionar important, anchetat în acel dosar, nu mai este după gratii. Valentina Pisarenco, primara satului Cimişeni, Criuleni, este în arest la domiciliu, iar ceilalţi doi primari au şi revenit la serviciu. Svetlana Cealîcu, primara satului Chioselia Mare, Cahul, ne-a spus că nu poate vorbi despre dosarul în care, în continuare este anchetată, neavând pe numele său vreo măsură preventivă. După 25 de zile petrecute în izolator, 30 de zile în arest la domiciliu, de la început de iunie, e liber şi Petru Paciu, primar de Corlăteni, Râşcani, el revenind şi la conducerea localităţii.

„Dacă în celelalte dosare, cu 3 — 4 persoane, e mai greu de lucrat, atunci gândiţi-vă că aici sunt 20 de persoane… Lucrăm pe toate fronturile”, zice acelaşi Dorin Compan, procurorul care se ocupă şi de acest dosar. „Nu le putem interzice primarilor să revină la serviciu după ce sunt eliberaţi din arest. Nu avem temei legal ce ar permite suspendarea primarului. Codul de Procedură Penală spune că doar instituţia care l-a angajat îl suspendă. Pe primar îl angajează oamenii, prin vot, iar eu nu pot să mă adresez către cetăţenii acestor localităţi pentru a-l suspenda pe primar din funcţie”, precizează Compan.

Detalii noi din dosarul ex-preşedintelui r. Criuleni

Pe 13 aprilie, după gratii ajunse şi Vitalie Rotaru, fostul preşedinte al raionului Criuleni, bănuit de procurori că ar fi pretins aproximativ 1,7 milioane de lei de la câţiva agenţi economici, implicaţi în executarea unor proiecte investiţionale europene. Denunţătorii susţineau că bănuitul ar fi exercitat presiuni asupra lor pentru a-i determina să le dea suma menţionată. Deşi iniţial Rotaru a ajuns după gratii în izolatorul CNA, ulterior, acesta a fost eliberat, fiind acum cercetat penal în arest la domiciliu.

„Dl Rotaru este în arest la domiciliu. El a suportat o intervenţie chirurgicală. Sunt efectuate acţiuni în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor. Sunt persoane care au dat bir cu fugiţii, care sunt importante, ele fiind cele care au depus denunţul. Aceste persoane sunt, la rândul lor, urmărite penal”, declară Mihail Ivanov, procurorul care instrumentează dosarul. Acesta ne-a oferit şi unele detalii, precizând că „o persoană a depus un denunţ, dorind să majoreze suma banilor transmişi lui Rotaru pentru a acoperi gaura făcută de ea în bugetul unor proiecte. După ce Rotaru a fost reţinut şi a făcut declaraţii, am făcut percheziţii la toţi cei implicaţi în proiect şi am stabilit că, de fapt, Rotaru are vina sa, pentru care va purta răspundere, dar că, de fapt, denunţătorii, deoarece nu puteau să dea darea de seamă europenilor, au spus că i-au dat lui Rotaru mai mulţi bani decât i-au dat în realitate. De exemplu, ei lui i-au dat 50 de lei, dar au declarat că i-au dat 150. Acum, nu putem nici cu Rotaru să finisăm, pentru că ne trebuiesc şi ceilalţi, pentru a efectua confruntări pentru a stabili adevărul. Acele persoane, din informaţiile pe care le avem, s-ar ascunde în România”, a precizat procurorul.

Ex-ministrul Transporturilor şi un fost preşedinte de raion rămân după gratii

Pe 14 aprilie, trei persoane au fost reţinute pentru 72 de ore de către procurorii anticorupţie şi ofiţerii CNA în dosarul însuşirii a 20 de terenuri ce aparţin Primăriei Chişinău. Acestea erau bănuite că ar fi încercat să intre în posesia loturilor, în baza unor hotărâri judecătoreşti obţinute prin fraudă. Cei trei reţinuţi, executorul judecătoresc Iacob Miron, reprezentatul Asociaţiei „Cuvântul de Onoare” Sergiu Topală şi reprezentantul la licitaţii al firmelor „Profi-Star” şi Tehnoserv-Prim, Oleg Lucanov, pe rând, au fost eliberaţi. „Nu noi am decis eliberarea, ci instanţa de judecată. Pietrele nu pot fi aruncate în ograda noastră. Se lucrează pe dosar. Investigaţia continuă, vă rog să mă credeţi. Lucrăm şi în direcţia identificării altor persoane. Indiferent de statut, organul de urmărire penală nu va închide ochii. Ancheta avansează. O să vă convingeţi după un timp”, a precizat procurorul Gheorghe Ciobanu, care gestionează dosarul.

Pe 26 aprilie, după gratii a ajuns şi Iurie Andriuţă, pe atunci preşedinte al r. Criuleni, învinuit de procurori că ar fi favorizat unii agenţi economici în cadrul unor proiecte finanţate de UE. Potrivit procurorilor, în urma unei licitaţii câştigate de o întreprindere din Criuleni, Andriuţă ar fi semnat un contract de subantrepriză cu o firmă condusă de fiul său. Preşedintele raionului ar mai fi promovat un alt agent economic pentru reparaţia unui drum, chiar dacă lucrările erau deja încheiate. „Dl Andriuţă este în continuare cercetat, fiind în izolator. Urmărirea penală continuă”, ne-a transmis procurorul Ion Geru, care instrumentează dosarul.

UPDATE: Iurie Andriuță a fost trimis în arest la domiciliu la scurt timp după apariția acestui articol în ediția tipărită de joi, 15 iunie 2017, a ZdG.

Pe 27 aprilie, în vizorul organelor de drept au ajuns Iurie Chirinciuc, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor din acea perioadă şi Veaceslav Teleman, şeful-interimar de atunci al Administraţiei de Stat a Drumurilor. Cei doi au fost învinuiţi de organizarea unei scheme infracţionale în scopul dobândirii de mijloace financiare în proporţii deosebit de mari. „Potrivit urmăririi penale, aceştia ar fi exercitat presiuni asupra unei companii câştigătoare a licitaţiilor finanţate de Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru a o constrânge să cedeze o parte din volumul de lucrări unor agenţi economici afiliaţi. Chirinciuc şi Teleman sunt cercetaţi, în continuare, în stare de arest.

Aprilie/mai, CNA şi PA au descins la Primăria Chişinău

La sfârşit de aprilie, în dosarul parcărilor cu plată din Chişinău, după gratii au ajuns viceprimarul Nistor Grozavu şi Igor Gamreţki, şeful Direcţiei Transport Public şi Căi de Comunicaţie. Recent, însă, Grozavu a fost eliberat, fiind cercetat sub control judiciar, iar Gamreţki a fost trimis din izolator, în arest la domiciliu. Deciziile au fost luate după ce aceştia au făcut declaraţii care au dus, în final, la reţinerea, pe acelaşi dosar, a primarului Dorin Chirtoacă. Reţinut pe 25 mai, edilul a fost trimis, a doua zi, în arest la domiciliu. Tot pe 25 mai, a fost reţinut şi secretatul Consiliului Municipal Chişinău (CMC), Valeriu Didencu, doi consilieri ai CMC (Ghenadie Dumanschi şi Oleg Onişcenco) şi şase reprezentanţi ai unor agenţi economici în cadrul mai multor dosare ce vizează fapte de corupere pasivă, trafic de influenţă şi depăşirea atribuţiilor de serviciu. Cazurile, anunţa CNA, au fost documentate timp de câteva luni, perioadă în care au fost colectate probe video şi audio privind comiterea mai multor abuzuri, printre care oferire şi luare de mită, influenţare a unor decizii ale CMC şi favorizarea unor agenţi economici. Astăzi, toţi cei trei oficiali se află în arest.

Tot pe 25 mai, a fost reţinut şi ex-deputatul Chiril Lucinschi, învinuit, conform procurorului Eugen Rurac, de spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Potrivit reprezentanţilor CNA, fostul deputat, prin persoane interpuse, ar fi comis acţiuni de spălare de bani, fiind gestionarul şi beneficiarul efectiv al companiilor „Toast Delux” şi „IPA International Project Agency”, având scopul dobândirii de mijloace băneşti, sustrase prin fraudă din sistemul bancar al R. Moldova. Lucinschi este cercetat în arest la domiciliu, scrie Ziarul de Gardă.