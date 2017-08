Ziarul de Gardă: Anul 2016. Deputaţii la cumpărături

Case, apartamente şi maşini noi, de lux. Cu astfel de achiziţii, făcute în 2016, se pot lăuda deputaţii din Parlamentul R. Moldova. O analiză a declaraţiilor de avere şi interese ale aleşilor poporului, publicate recent de Autoritatea Naţională de Integritate, arată că fiecare al patrulea deputat a făcut, în 2016, cumpărături impresionante, fiind implicat în tranzacţii de zeci sau chiar sute de mii de euro, scrie Ziarul de Gardă.

În 2016, Andrian Candu, preşedintele Parlamentului, a trecut cu traiul într-un apartament cu o suprafaţă de 243,6 m.p., pe care l-a obţinut, în acelaşi an, prin contract de comodat. ZdG a aflat că familia Candu s-a mutat în blocul din str. Bulgară, acolo unde are viza de reşedinţă şi naşul său, liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc. Candu s-a mutat într-o locuinţă ce aparţine chiar controversatului politician şi om de afaceri.

Preşedintele Parlamentului s-a mutat în apartament de 243,6 m.p. în locaţiune

În declaraţia de avere şi interese depusă de Andrian Candu la Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) nu este indicată valoarea apartamentului, dar nici cui aparţine acesta. Dar, suprafaţa indicată de Andrian Candu coincide exact cu suprafaţa unui apartament declarat anterior de Vladimir Plahotniuc. Într-o anchetă a Centrului de Investigaţii Jurnalisticedespre blocul din str. Bulgară din centrul Chişinăului, în care locuiesc Vladimir Plahotniuc şi apropiaţii săi, publicată în 2013, se preciza că liderul PDM are viza de reşedinţă într-un apartament cu suprafaţa de 243,6 m.p. Astăzi însă, acest apartament, de facto, nu mai există. În aprilie 2017, după depunerea declaraţiei de avere şi interese personale a lui Andrian Candu, bunul imobil a fost divizat. Apartamentul de 243,6 m.p. s-a transformat în unul cu o suprafaţă de 113,7 m.p., fiind, în continuare, înregistrat pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Printr-un contract de vânzare-cumpărare din 2010, locuinţa a fost vândută surorii sale, Vera, ea urmând a fi răscumpărată timp de 3 ani, până în 2013. Deşi de atunci au trecut patru ani, apartamentul rămâne în continuare pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Apartamentele vecine sunt, la fel, înregistrate pe numele lui Vladimir Plahotniuc sau Oxana Childescu, partenera de viaţă a liderului PDM.

De fapt, în acest bloc din centrul capitalei, Vladimir Plahotniuc, soţia sa, Oxana Childescu, părinţii, fraţii şi surorile acestuia, dar şi compania familiei, „Finpar Invest”, deţin mai multe apartamente. Politicianul locuieşte în acest bloc, într-un apartament cu o suprafaţă de peste 1000 m.p.. În ultimele luni, inclusiv în luna iunie 2017, proprietăţile familiei Plahotniuc/Childescu în acest bloc s-au înmulţit, aceştia cumpărând alte câteva apartamente de la câteva persoane fizice din bloc, dar şi de la compania „Finpar Invest”.

Marţi, o maşină a poliţiei supraveghea zona blocului din str. Bulgară. În timp ce filmam, un om al legii s-a apropiat, întrebându-ne dacă suntem jurnalişti. Acesta ne-a permis să filmăm, precizând totodată că zona este supravegheată pentru că în acel bloc locuieşte preşedintele Parlamentului.

Dividende de 11,5 milioane de lei de la firma naşului Plahotniuc

Relaţia de afaceri cu Vlad Plahotniuc i-a adus lui Andrian Candu, pe lângă noua locuinţă, şi 11,5 milioane de lei în conturi, sub formă de dividende de la compania „Prime Management”, acolo unde Candu deţine 10% din capitalul social, celelalte 90% fiind proprietatea naşului său, Plahotniuc. SRL-ul care gestionează afacerile lui Plahotniuc are un capital social de 465 de milioane de lei.

În 2016, Andrian Candu a avut venituri din salariul de preşedinte al Parlamentului de 139 de mii de lei, în timp ce soţia sa nu a raportat niciun venit oficial. Alţi 16,3 mii de lei, Candu i-a obţinut de la Parlament, în calitate de indemnizaţie. Şeful Legislativului a indicat în declaraţia de avere şi interese pentru anul 2016 şi trei ceasuri de mână, pe care le-a primit cadou în 2009, 2011 şi 2014, „Zenith”, „Corum” şi „Mont Blanc”, preţurile cărora, în funcţie de mai multe detalii, încep de la câteva sute de euro şi pot valora până la câteva zeci de mii de euro. Şeful Parlamentului a mai declarat alte două apartamente, pe care le indica şi anterior, dar şi automobilul Lexus RX 450, cumpărat în 2014 şi înmatriculat în Cehia. El păstrează la Victoriabank 88 de mii de euro şi alţi 2800 de euro la Erste Bank, din Viena. Legislatorul are deschise 10 conturi bancare în R. Moldova şi peste hotare (România şi Cehia, de unde este originară soţia sa). Într-un fond privat de pensii, Candu are depozitaţi 178 de mii de lei româneşti, echivalentul a aproximativ 830 de mii de lei moldoveneşti.

Candu: „L-am luat în folosință gratuită de la familia Plahotniuc”

Președintele Parlamentului ne-a răspuns în scris la întrebările privind noua sa locuință. „Familia mea a crescut, motiv din care ne-am mutat întrun apartament mai mare. După cum reiese din documentul la care faceți referință, locuim în acest apartament în baza unui contract de comodat, adică l-am luat în folosință gratuită de la familia Plahotniuc”, ne-a scris Andrian Candu. Cât despre schimbările care au intervenit, cel puțin la Cadastru, cu apartamentul de 243,6 m.p., șeful Legislativului ne-a anunțat că „eu nu am de unde să știu de eventuale schimbări, căci nu sunt proprietar. Cert este că locuim împreună cu soția și cei trei copii, așa cum am declarat, într-un apartament de 243,6 m.p.”, scrie Ziarul de Gardă.

Leancă: maşină de aproape 30 de mii de euro, în leasing

Iurie Leancă, cel care a fost ales la început de iunie în funcţia de vicepreşedinte al Parlamentului, a avut, în 2016, un venit de 149 de mii de lei din salariul de deputat, echivalentul a 12,4 mii de lei pe lună. Soţia sa, despre care Leancă menţionează că este „casnică”, nu a avut venituri oficiale. În schimb, fostul premier declară că a beneficiat de 8250 de euro, echivalentul a 175 de mii de lei, sub formă de onorariu de la Institutul pentru politică europeană din Berlin. Suma depăşeşte veniturile din salariu declarate de Iurie Leancă de la Parlamentul R. Moldova. Din dobânzile de la Mobiasbancă, Leancă şi soţia sa au primit aproape 1700 de euro, iar alţi 66 de mii de lei, Leancă i-a primit drept indemnizaţie de la Parlament, scrie Ziarul de Gardă.

Tot în 2016, Leancă a făcut o achiziţie importantă. Acesta şi-a cumpărat un automobil Skoda Superb, fabricat în 2015. Achiziţia a fost perfectată în leasing în baza unui contract în valoare de 29550 de euro, echivalentul a aproximativ 600 de mii de lei. Prin contract de comodat, Leancă a intrat şi în posesia unui automobil Mercedes S 350, fabricat în 2011. În cele 8 conturi bancare, toate deschise la Mobiasbancă, deputatul şi soţia sa deţin aproape 100 de mii de euro.

Deputatul Creangă: Casă nouă şi motocicletă de 8 mii de euro

Anul 2016 a fost prosper şi pentru fostul liberal-democrat Ştefan Creangă, cel care a aderat la PDM în luna aprilie.Alesul poporului a intrat în casă nouă după ce, la 6 martie 2016, a semnat un contract de schimb, înlocuind o căsuţă mai modestă din centrul capitalei cu un imobil luxos de pe str. Ciocârliei din Chişinău, care valorează aproximativ 4 milioane de lei, potrivit experţilor imobiliari. În 2016, deputatul Creangă şi-a cumpărat o motocicletă Honda, plătind pentru ea 8 mii de euro. „Eu am capacitatea de a munci. Aşa cum am muncit până în 2009, şi după 2009 am reuşit să fac investiţiile corecte”, şi-a justificat averea deputatul Ştefan Creangă, într-o intervenţie pentru Jurnal TV.

Acesta a şi împrumutat 40 de mii USD de la un frate de-al său, stabilit în Bolivia, bani pe care trebuie să-i întoarcă până în 2021. E cel de-al treilea împrumut pe care deputatul Creangă îl primeşte din Bolivia, țară din America de Sud, în ultimii patru ani. Pe lângă salariul de deputat, familia Creangă a beneficiat, tot în 2016, de transferuri băneşti din Italia şi Elveţia, în sumă de 8 mii de euro, dar şi de alţi 350 de mii de lei din darea în arendă a unor spaţii comerciale, deţinute în proprietate.

Maşini noi pentru deputaţii transfugi în 2016

Şi alţi deputaţi care, în 2016, au părăsit fracţiunile parlamentare cu care au ajuns în Parlament, aderând la PDM, au avut un an prosper. Boris Golovin, care a părăsit PCRM pentru PDM, a plătit 38 de mii de euro pentru achiziţionarea unui Hyundai Santa Fe, automobil fabricat în acelaşi an. Înainte de a-şi cumpăra maşina, deputatul a contractat un credit în valoare de 23 de mii de euro. Deputatul Igor Vremea, care a avut acelaşi traseu ca şi Borin Golovin, şi-a cumpărat, în 2016, maşină nouă – un Hyundai Tucson în leasing, cu 534 de mii de lei.

Citește continuarea pe Ziarul de Gardă.