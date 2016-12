Ziarul Național: S-ar putea repeta scenariul de la Soroca la Ialoveni? Coaliție PD-PCRM-PSRM pentru a demite președintele raionului

Președintele raionului Ialoveni, Anatolie Dimitriu, ar putea fi demis din funcție la una dintre ședințele viitoare ale Consiliului raional, după scenariul pus în aplicare recent la Soroca, când au fost ingonate problemele incluse pe ordinea de zi a ședinței administrației raionale și a fost pusă la vot ad-hoc o singură chestiune - demisia președintelui de raion, scrie ziarulnațional.md.

Surse din cadrul Consiliului raional au declarat pentru Ziarul NAȚIONAL că aleșii democrați din consiliu ar încerca să adune cele 24 de voturi necesare pentru demiterea liberal-democratului Dimitriu, iar consilierii care nu acceptă ar fi șantajați cu dosare penale sau li s-ar propune remunerări sau funcții.



Deocamdată, democrații au reușit să adune 18 consilieri care au demis anterior cei doi vicepreședinți liberali ai raionului Ialoveni, printre care zece consilieri democrați, doi comuniști, un socialist și patru foști liberal-democrați care s-au declarat „independenți”.



Solicitat de Ziarul NAȚIONAL, președintele raionului Ialoveni, Anatolie Dimitriu, a confirmat parțial declarațiile. Dimitriu spune că a auzit și el că se adună voturi în consiliu pentru demiterea sa din funcție, dar nu se poate pronunța vizavi de presiunile la care sunt supuși consilierii.



„Veneau la mine primarii imediat după ce semnau și își cereau scuze, zicând că au fost impuși s-o facă. Am publicat în ziarul raional informația și am demonstrat că, în perioada 2015 - 2016, de cei mai mulți bani au beneficiat primăriile cu primari democrați. Acum văd că nu mai insistă cu scrisoarea, nu mai au argumente. Din 2015, de când sunt președinte, am atras în raion investiții de peste 435 de milioane de lei pentru proiecte în curs de realizare. Altele urmează să înceapă. Cred că se tem că, dacă mă mai lasă, nu o să aibă nicio șansă la alegerile viitoare. Așa e astăzi politica în R. Moldova. E trist ce se întâmplă”, a declarat pentru Ziarul Național președintele Anatolie Dimitriu.

Ziarul NAȚIONAL a contactat mai mulți consilieri democrați care infirmă faptul că s-ar aduna voturi în consiliu pentru demiterea lui Dimitriu.