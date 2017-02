Zeci de localități din țară și mai multe străzi din Chișinău vor rămâne marți fără energie electrică

Furnizorul de energie electrică anunță pentru marți, 21 februarie, întreruperi ale furnizării energiei electrice pe mai multe străzi din capitală, dar și în zeci de localități dințară. Întreruperile sunt planificate în perioadele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. T. Vladimirescu, M. Viteazul, Junimii - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Centru:

bd. Ştefan cel Mare 12 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Academiei 9, 9/2, 9/7 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Arborilor 10/1, 10A, str-la Arborilor 10, Fraţii Apostol 16, Gh. Caşu 4, 9, 11, 12, 17, 35/1, Ipate Soroceanu 1-27, 2-28, Str-la Ipate Soroceanu 1, 11-39, 71, 75, 12-22, 40, Malina Mică 2, 14, 16, 18, N. Sclifos 1-19, 2-32, Val. Guţu 3, 3A, 5, Ion Vatamanu 1-23, 2-28 - în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

str. Ciuflea 38, 38/1, Dm. Cantemir 1, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/4, 5/5, Ismail 88, N. Starostenco 25 - în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

str. Ismail 23, 23B, 25, 27, 27/1, 45, 9999 - în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

str. V. Alecsandri 67 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Drumul Viilor 36, 36/1 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Igor Vieru 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 3/4, M. Sadoveanu 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 9001, Mircea cel Bătrîn 27, 27/3 - în intervalul de timp între 11:00 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa:

str. Zorilor, Sf. Maria, Salcîmilor, M. Eminescu, Ion Vatamanu, Hotin, Em. Bucov, Ştefan cel Mare, A. Mateevici, 31 August - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 16:00



5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti:

str. Ştefan cel Mare, Internaţională, Livezilor, Mitr. Bănulescu Bodoni, Nucarilor, Sf. Treime, Cruzeşti - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 15:00



6. Anenii Noi:

s. Gura Bîcului - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:30



7. Basarabeasca:

s. Carabetovca: str. 27 August, Chirov, I. Secrieru, Ştefan cel Mare, Miciurin, Molodejnaia - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00

s. Carabetovca: str. Molodejnaia, Mira, Miciurin, I. Secrieru, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30



8. Cahul:

str. 31 August, A. Mateevici, Lăutarilor - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 18:00

str. A. Donici, Ştefan cel Mare, Strada Veche, Mircea cel Bătrîn, Tîrgul Vechi, V. Stroescu, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

str. Lăutarilor, Gura Frumoasei, Florilor, A. Şciusev, şos. Prieteniei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Luceşti - parţial în intervalul de timp între 10:40 - 11:40



9. Cantemir:

s. Stoianovca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



10. Comrat:

str. Lenin, Osvobojdenie - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 17:00

s. Chirsova: str. Iurie Gagarin, Mira, Sadovaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 15:30



11. Călăraşi:

s. Căbăieşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Temeleuţi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

or. Sadova- parţial în intervalul de timp între 11:00 – 15:00



12. Căuşeni:

str. Alba Iulia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Alba Iulia, şos. Tighinei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Coşcalia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Opaci - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 11:35

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 14:35

s. Tănătari - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Zaim, s. Marianca de Sus - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



13. Ceadîr-Lunga

s. Beşghioz: str. Kirov, Sadovaia, Lazo, str şi str-la Lenin - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Baurci: str. Drujba, Gagarin, Nadejdî, Polevaia - parţial în intervalul de timp între 10:05 - 11:30



14. Cimişlia:

str. 27 August, Alexandru cel Bun, Ioan Vodă, Ion Creangă, A. Perciun - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 16:00

str. A. Donici, A. Marinescu, Luceafărul, M. Eminescu, N. Bălcescu - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 16:00



15. Criuleni:

s. Măgdăceşti: str. V. Alecsandri, M. Eminescu, M. Cibotari, Măgdăceşti, I. Creangă, I. Iachir, Calea Orheiului, Basarabia, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Molovata - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



16. Hînceşti:

s. Crasnoarmeiscoe: str. 28 Iunie, Artema, Chirov, Cicalov, Cotovschi, Iakira, Nahimov, Cotovschi, Ogorodnaia, Sadovaia, Sovetscaia - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Nemţeni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50



17. Ialoveni:

s. Puhoi, s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15



18. Nisporeni:

s. Ciuteşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Grozeşti, s. Zberoaia - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15



19. Orhei:

s. Breanova, s. Clişova, s. Tîrzieni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Bulăieşti, s. Mîrzaci, s. Mîrzeşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



20. Străşeni:

s. Bucovăţ: str. Ştefan cel Mare, Bucovăţ, Livezilor, Livezilor str-la, Maria Magdalena, Mihai Eminescu, Per. Sadovîi, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Dolna - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Romăneşti, s. Zamcioji - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00

s. Vorniceni - parţial în intervalul de timp între 11:00 – 15:00



21. Ştefan Vodă:

s. Alava - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20



22. Taraclia:

str. 60 Ani ai U.R.S.S., Dimitrov, Fontanaia, Inzov General, Karl Marx, Kirov, Lenin, Novopojarskaia, Sadovaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

s. Albota de Sus: str. Iubileinaia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



23. Teleneşti:

s. Tîrşiţei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



24. Vulcăneşti:

s. Etulia: str. Comarov, Lenin, M. Frunze, Molodejnaia, Molodoi Gvardii, Ogorodnaia, str-la Dolinschi, str-la Lenin, Tihaia - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.