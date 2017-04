Zeci de localități din țară și mai multe străzi din Chișinău vor rămâne astăzi fără energie electrică

Alimentarea cu energie electrică va fi sistată astăzi, temporar, pe unele străzi din capitală, dar și în mai multe localități din țară. „RED UNION FENOSA” anunţă lucrări reparaţie a rețelei, fapt ce va duce la întreruperi ale furnizării energiei electrice. Astfel, întreruperile vor afecta următoarele adrese:

1. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Independenţei 50, 48/1A - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)

str. Victoriei, Mircea cel Bătrân, Mesager, Hr. Botev, Crimeea, Ciocârlia, Chişinău, Ştefan cel Mare, A. Corobceanu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)



2. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Independenţei 50 - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)



3. Chişinău, sectorul Buiucani:

şos. Balcani 3A, 7, 7/1-9, 9 - în intervalul de timp între 09:00 - 19:00



4. Chişinău, sectorul Centru:

bd. C. Negruzzi 4/2 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Bujorilor, Izvoarelor, Livădarilor, str. şi str-la Cobzarilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)



6. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Ginta Latină 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, M. Sadoveanu 1, 2, 2/1, 2/3, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/9, 42 - în intervalul de timp între 12:00 - 17:00



7. Chişinău, sectorul Rîşcani:

s. Ciorescu, s. Cricova, s. Făureşti, s. Paşcani – numai cons.juridici, minele



8. Anenii Noi:

s. Ciobanovca, s. Batîc - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



9. Cahul:

s. Paşcani - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:00



10. Cantemir:

s. Cociulia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



11. Comrat:

str. Baumann, Bugeacului, Ceapaeva, Drujba, Ferapontevskaia, Fontannaea, Gălăţan, Ialpugskaia, Komsomolski, Kotovskii, Lenin, Lermontov, Maxim Gorki, Osvobojdenie, Pobeda, Studenţilor, Tanchiştilor, Tretiakov, Turna Soca, Vinica - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Ferapontievca: str. Cotovscogo, Iurie Gagarin, P. Cotovscogo, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00



12. Călăraşi:

str. A. Mateevici, M. Sadoveanu, Mitr. Varlaam, P. Rareş - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Bahmut, staţia Bahmut - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Hârjauca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:15



13. Căuşeni:

or. Căinari - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:00

s. Coşcalia - parţial în intervalul de timp între 16:20 - 17:10

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 10:55

s. Surchiceni - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 14:30

s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 12:30



14. Ceadâr-Lunga

str. Şevcenco, Jucovski, Krîlov, Karl Marx, Matrosova, Miciurin, Octeabriscaea, Sîrtmacea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



15. Cimişlia:

s. Albina - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00

s. Hârtop - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Ivanovca Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:30 -19:30



16. Criuleni:

s. Hârtopul Mare - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Peresecina: str. 31 August 1989, Alexandru Donici str-la, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Burebista, Dimitrie Cantemir, Fîntînilor, Hodoleana, Mihai Eminescu, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Micleşti, s. Steţcani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Hruşova-parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:30



17. Hânceşti:

s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 19:00

s. Ciuciuleni - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:30

s. Corneşti - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:30

s. Dahnovici - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 10:30

s. Lăpuşna: str. 50 Let Octeabrea, A. Lăpuşneanu, Cotovschi, Hânceşti, Gagarin, Kirov, Lermontov, Sovetov, Umanschi - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

s. Leuşeni Vama - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:30

s. Pervomaiscoe - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50



18. Ialoveni:

str. Basarabia, Cişmelelor, Creangă, Soltîs, M. Viteazul, Victoria, str. şi str-la Livezilor - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

str. Ismail, M. Eminescu, M. Frunze - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Cigârleni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Costeşti - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:25

s. Hansca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

s. Nimoreni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Zâmbreni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 19:00

s. Mileştii Mici - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:30



19. Orhei:

str. 31 August, Burebista, Cetatea Albă, Dacilor, Fierarilor, Ismail, Luceafărul, Nistreană - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:00

str. Fîntînilor, str-la Fîntînilor, Livezilor, V. Lupu, Orheiul Vechi, Sf. Dumitru - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str.31 August 1989, Baladelor, Constantin Brâncuşi, Făgăraş, Lăcrămioarelor, Meşterul Manole, Meşteşugarilor, Mureş, Nicolae Testemiţeanu, Nistreană, Sfânta Ana, Viorelelor, Zidarilor - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:00

str. 31 August 1989, 31 August 1989,2 str-la, Călăraşi, Codreanca, Codru, Decebal, Dragoş Vodă, Nicolae Milescu Spătarul, Rareş Petru, Tineretului, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Lucăşeuca, s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Ciocâlteni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

s. Mitoc - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 18:00

s. Pelivan - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Peresecina: str. 31 August 1989, Alexandru Donici str-la, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Burebista, Dimitrie Cantemir, Fîntînilor, Hodoleana, Mihai Eminescu, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Micleşti, s. Steţcani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



20. Străşeni:

str. Maria Cebotari, Mihai Eminescu, Trei Ierarhi, Veronica Micle - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Chirianca - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 18:00

s. Cojuşna: str. 1 Mai, Chişinău, Gribov, Gagarin, Eminescu, M. Viteazul Păcii, Străşenilor, Vişinilor - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:00

s. Cojuşna: str. Boris Glavan, Decebal, Lomtadze Revaz, Mihai Viteazul, Cojuşna, Sireţcaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Dolna - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:00

s. Lozova: str. G. Posadov, Creangă, Eminescu, Mitr. N. Vornicescu - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 15:00

s. Sadova - parţial în intervalul de timp între 15:30 - 17:00

s. Scoreni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



21. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. 1 Mai, 31 August 1989, Carl Marx, Coreţchii, Florilor, Independenţei, Ion Soltîs, Izvoarelor, Lenin, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Ermoclia: str. 28 Iunie, Kalinin, Căuşeni, Gurienco, Lesnaea, Pionerscaia, Proletarscaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:00

s. Popeasca: str. Miciurin, Livezilor, D. Cantemir - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 14:00

s. Slobozia: str. B. Glavan, Kolhoznaia, Cotovschi, str-la Ion Soltîs, Izvoarelor, Jucovski, Primăverii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:00

s. Talmaza: str. 27 August, 9 Mai, Banikov, D. Cantemir, Luceafărul, Prietenia, Viilor - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Volintiri: str. Basarabeană, Ştefan cel Mare, Ucraineană - parţial în intervalul de timp între 10:05 - 18:30

s. Caplani: str. Ştefana cel Mare - parţial în intervalul de timp între 11:45 - 12:30

s. Caplani: str. Ştefana cel Mare, Lenin - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30



22. Taraclia:

s. Mirnoe: str. 8 Marta, Stepnaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:30

s. Musaitu - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 17:00



23. Teleneşti:

s. Brânzenii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Verejeni – parţial în intervalul de timp între 08:45 - 10:45

s. Negureni – parţial în intervalul de timp între 11:15 - 13:15



24. Vulcăneşti:

s. Cişmichioi: str. Komsomoliscaia, Coroliova, Craineaea, Lesnaea, Mira, Ostrovscogo, Taras Şevcenco - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:00

s. Vadul lui Isac - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.