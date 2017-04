Zeci de localități din țară și mai multe străzi din Chișinău vor rămâne astăzi fără energie electrică

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că miercuri, 12 aprilie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. N. Iorga 8A, 10 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. 27 August, M. Sadoveanu, Viilor - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

str. Atelierelor, Cantinei, Cartuşa, Durleşti, Nicolae Dimo, Nicolae Dimo str-la, Plopilor, Tineretului, Gr. Ureche - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:00



3. Chişinău, sectorul Centru:

str. Cireşilor 1-25, 2-24, Drumul Viilor 2-24, 15-27, G. Meniuc 32/1, Nucarilor 6, str-la Parcului 14 - în intervalul de timp între 09:10 - 17:30

str. Kogălniceanu 63 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Lăpuşnei 5-21, 12-18, Oneşti 13, 21-27, 20-30 - în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

str. Tighina 14-32, 36, 42, 51, 53 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Râşcani:

str. Bariera Orhei 4, Calea Orheiului 73, 75, 83/1, 83/2, 87, 89, 89/1, A. Lupan 2/1, 4, Gh. Madan 1-13, 2, 23 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

str. Calea Orheiului 3, 11, 21-35, 14-16, Doina 2-6, 7-15, 167, Dubăsari 3, 3A, 1 str-la Petricani 11, Podgorenilor 4, 6, 7A - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

str. A. Russo 14/1, 14/2, Braniştii 5, 11, 13, 15, 17, 19, Dm. Rîşcanu 35/3, 37, N. Dimo 12V, 14, 16, 17/1, 18, 18/1, 20, 22, 24, 9003 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



5. Anenii Noi:

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Hârbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:30

s. Şerpeni - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:00

s. Troiţa Nouă, s. Balmaz, s. Mirnoe - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45



6. Cahul:

str. Dorobanţilor, Independenţei, Livezilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

str. Dorobanţilor, Ivan Spirin, Mihail Kogălniceanu - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 16:00

s. Pelinei - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

s. Zârneşti - parţial în intervalul de timp între 11:20 - 12:20

s. Roşu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30



7. Cantemir:

s. Ghioltosu - parţial în intervalul de timp între 16:00 - 17:00



8. Comrat:

s. Beşalma: str. Chirov, Lenin - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Avdarma: str. Sovetscaia – parţial în intervalul de timp între 15:30 - 16:30

s. Svetlîi: str. Lenin, Iubileinaia – parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



9. Călăraşi:

str. A. Mateevici, M. Sadoveanu, Mitr. Varlaam, P. Rareş - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

str. M. Kogălniceanu - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 12:00

s. Vălcineţ: str. 1 Mai, 27 August, 31 August, 8 Martie, 9 Mai, Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Aron Pumnul, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Vodă, Burebista, Ciprian Porumbescu, Codrilor, Constantin Negruzzi, Cuza Vodă, Dacia, Decebal, Dimitrie Cantemir, Dragoş Vodă, Fîntînilor, Gavriil Musicescu, Independenţii, Ioan Vodă, Ion Neculce, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Livezilor, Luceafărul, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Miron Costin, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Testimiţeanu, Păcii, Petru Rareş, Rădi, S. Vălcineţ, S. Velicogo, Şcolii, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Ştefan Neaga, Timoşenco, Tineretului, Titu Maiorescu, Traian, Trandafirilor, Valentina Tereşcova, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Victoriei, Viilor, Vălcineţ - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 12:00

s. Sipoteni: str. Tochilea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



10. Căuşeni:

s. Cârnăţeni - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 20:00



11. Cimişlia:

s. Mihailovca: str. 31 August 1989, Basarabia str-la, Basarabiei, Cimişlia, Colhoznicilor, Dimitrie Cantemir, Eminescu M., Grădinilor, Iurie Gagarin str-la, Livezilor, Maxim Gorki, Mihailovca, Morii str-la, Stefan Voda, s. Selemet: str. 1 Mai, 31 August 1989, Alexandru Donici, Cahul, Cepăria, Cimişliei, Comarova, Constantin Stamati, Constructorul, Decebal, Dimitrie Cantemir, Doina Şi Ion Aldea Teodorovici, Dragoş Voda, Gloria, Ion Creangă, Ion Druţă, Izvoarelor, Jeleznodorojnaia, Livezilor, Mihai Eminescu, Morozova P., Necrasov, Nicolae Milescu Spătarul, Păcii, Petru Rareş, Pugaciova, Şciorsa, Selemet, Sfânta Maria, Sfântul Dumitru, Sportivilor, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Ştefan Vodă, Titov Gherman, Vasile Lupu, Victoriei, Viilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Zloţi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Gura Galbenei: str. 1 Mai, 8 Martie, Alexandru Donici, Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Alexei Şciusev, Ceapaeva, Constantin Stamati, Dimitrie Cantemir, Eroilor, Fîntînilor, Florilor, Gălbenita, Gura - Galbenei, Homagia, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Komarov, Livezilor, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mihail Frunze, Miron Costin, Păcii, Partizanilor, Prietenii, Primăverii, Serghei Lazo, Sfântul Gheorghe, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Ştefan Neaga, Tineretului, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 20:00



12. Criuleni:

s. Magdăceşti: str. Alexandru cel Bun, A. Mateevici, Burebista, Dacia, Măgdăceşti, Nicolae Milescu Spătaru - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Molovata - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Holercani - parţial în intervalul de timp 12:00 - 13:30

s. Izbişte - parţial în intervalul de timp 15:00 - 17:00



13. Hânceşti:

str. Alexandru cel Bun, Chişinău, Gh. Asachi, Maria Drăgan, Muşatinilor, Octeabriscaea - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:10

s. Cărpineni: str. Alexandru Donici, Arnăut, Berzarin, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Botanica, Calinina, Chirov, Cicalova, Coroliova, Cotovscaea, Crupscaea, Davîdov, Doina, Eachira, Egorova, Gemenilor, Gheorghe Coşbuc, Grădinilor, Independenţei, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Leovscaea, Livezilor, Mihai Arnautu, Mira, Molodejnaea, Nagornaia, Octeabriscaea, Ogorodnaea, Pirogova, Pobeda, Salcâmilor, Serioghina, Ştefan-Vodă, Sverdlov, Tcacenco, Vişniovîi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Crasnoarmeiscoe: str. Boris Glavan, Cicalova, Comsomoliscaea, Ion Soltîs, Lenin, Lesnaea, Ogorodnaea, Ozernîi str-la, Pervomaiscaia, Pirogova, Serghei Lazo, Stepnaea, Sverdlov, Ţentralinaea, Vinogradnaea - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50



14. Ialoveni:

str. Basarabia, Cişmelelor, Creangă, Soltîs, M. Viteazul, Victoria, str. şi str-la Livezilor - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

str. Codru, Entuziaştilor, Fructelor, Grădinilor, Tricolorului, T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Cigârleni - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Ţipla, s. Bălţaţi - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 14:00

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Zâmbreni - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 19:00



15. Leova:

str. 31 August 1989, Alexei Mateevici, Basarabeanca, Boldeşti - Scăieni, Burebista, Cahului, Câmpiilor, Columna, Dimitrie Cantemir, Dragoş Vodă, Dudnic, Frumuşica, Gribova, Independenţei, Ion Neculce, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin str-la, Leova Or., Liviu Damian, Matei Basarab, Mendeleev str-la, Mendeleev, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Muşatinilor, Nucarilor, Petru Zadnipru, Prieteniei, Rozalia, Ştefan Cel Mare Şi Sfânt, Stepelor, Vasile Alecsandri, Victoria - parţial în intervalul de timp între 08:05 - 17:00



16. Nisporeni:

s. Isăicani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



17. Orhei:

str. Acad. Sergiu Rădăuţeanul, Constantin Negruzzi, Dorobanţilor, Eliberării, Haiducul Grozescu, Lupu Vasile, Pluguşorului, Răzeşilor, Tricolorului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

str. Renaşterii Naţionali, V. Mahu, V. Lupu, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 10:20 - 17:00

s. Bulăieşti - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:30

s. Bulăieşti, s. Mârzaci, s. Mîrzeşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Ciocâlteni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Mitoc - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Susleni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

or. Orhei: str. 31 August 1989, Constantin Brîncuşi, Meşterul Manole, Mureş, Nicolae Testemiţeanu, Nistreană, Sfînta Ana – parţial în intervalul de timp între 15:30 - 17:00

s. Isacova – parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00



18. Străşeni:

s. Chirianca - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 18:00

s. Cojuşna: str. Boris Glavan, Decebal, Lomtadze Revaz, Mihai Viteazul, Cojuşna, Sireţcaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Pănăşeşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 18:00



19. Ştefan Vodă:

str. I. Creangă, M. Eminescu, P. Dudnic, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:00

s. Antoneşti: str. Carl Marx, Florilor, Independenţei, Izvoarelor, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Olăneşti - cons. juridici - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Feşteliţa: str.1 Mai, 28 Iunie, Alba Iulia, Alexandru Puşkin, Alexei Moga, Bîcovscogo, Carl Marx, Ceapaeva, Constituţiei, Dostoevscogo, Dumitru Postolache, Enghels, Grecico, Ion Creangă, Lenin, Liliacului, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Pobeda, Sadovaea, Slava, Ştefan Cel Mare Şi Sfânt, Valentina Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Popeasca: str. Livezilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Volintiri: str. Basarabeană, Decebal, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Maria Bieşu, Mateevici Alexei, Nucarilor, Păcii, Sfântul Gheorghe, Sfântul Vasile, Ştefan Cel Mare Şi Sfânt, Traian, Tricolor, Ucraineană, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:30



20. Teleneşti:

s. Băneşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 10:30

s. Ciulucani, s. Mândreşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Băneşti – parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:30

s. Budăi – parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00



21. Vulcăneşti:

str. Ananieva, Ananieva str-la, Jucov, Vatutina - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Cişmichioi: str. Anton Cehov, Bolgradscaia, Cutuzova, Dimitrova, Lebedenco, Lenin, Lesnaea, Melinicinaea, Mira, Per. Lenin, Pirogova, Pocitovaia, Rodnicovaia, S. Hozeaistvennaia, Serghei Lazo, Z. Cosmodemianscoi - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 16:00

s. Colibaşi: str. Dimitrie Cantemir, Liniştită, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 12:10

s. Colibaşi: str. Liniştită, Uliţa Mare, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 13:10 - 17:00

s. Vadul lui Isac - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

or. Vulcăneşti: str. Gherţena, Iurie Gagarin, Lenin, Plotnicova – parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:30

s. Colibaşi: str. 1 Mai, Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Ştefan cel Mare, Fraţii Timofei, Octeabriscaia, Octombrie, Prut, Suvorova, Vasile Alecsandri – parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00