Zeci de localități din țară și mai multe străzi din Chișinău vor rămâne astăzi fără energie electrică

Alimentarea cu energie electrică va fi sistată astăzi, temporar, pe unele străzi din capitală, dar și în mai multe localități din țară. „RED UNION FENOSA” anunţă lucrări reparaţie a rețelei, fapt ce va duce la întreruperi ale furnizării energiei electrice. Astfel, întreruperile vor afecta următoarele adrese:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Dimineţii 2-20, 30-42, 27, 31, 53-73, Dorobanţi 1-23, 2-8, Munceşti 53, 94, 98, 100, 100A, 102, 102A, 104, 104A, 160, Plaiului 9, 9/2, 9A, Scutari 2-10, 3-11 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Alba Iulia 85/5, L. Deleanu 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/6, 7/7, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 16 - în intervalul de timp între 15:00 - 18:00

str. Calea Ieşilor 59, 59/1, 59/6 - în intervalul de timp între 09:00 - 14:00

str. Calea Ieşilor 63/1 - în intervalul de timp între 13:00 - 18:00

str. Ion Creangă 10/2, 10/3, 10/4, 12, 12/2, 12/3, 12/4, 14/2, 14/4, 16/2, 18/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni:

str. S. Lazo, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



4. Chişinău, sectorul Centru:

bd. Ştefan cel Mare 100, 138, 148, 150, 152, 103, 999, 9001, 9002, 9003, 9004, 9990, 9991, 9999, Mitr. Bănulescu Bodoni 20/1, 41, 43, 43A, 45, 47, 999, Mitr. Dosoftei 999, Teatrului 2/1, str-la Teatrului 1-15, 2-6 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Cireşilor 1-25, 2-24, Drumul Viilor 2-24, 15-27, G. Meniuc 32/1, Nucarilor 6, str-la Parcului 14 - în intervalul de timp între 09:10 - 17:30

str. Lev Tolstoi 24/1 - în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Gh. Asachi, Sf. Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:30



6. Chişinău, sectorul Râşcani:

str. A. Doga 16, 30, 32, 32/2, 32/2A, 34, 34/1, T. Vladimirescu 2 - în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

str. Bariera Orhei 4, Calea Orheiului 73, 75, 83/1, 83/2, 87, 89, 89/1, A. Lupan 2/1, 4, Gh. Madan 1-13, 2, 23 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

str. Florării 1, Pajurii 3, 3/1, 5 - în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

str. C. Brîncoveanu 25-33, 26-30, Criuleni 60-82, 65-85, str-la Criuleni 40, 60, Doina 84-90, 113-121, Hotin 1-47, 18-60, L. Damian 59-81, 60-82, Moldoviţa 6-28, 27-45, Ec. Teodoroiu 18-48, 33-59, Timişoara 1-45, 2-46, V. Crăsescu 48-70, 53-79, str-la V. Crăsescu 34-58, 35-59 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



7. Anenii Noi:

s. Cobusca Veche - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Geamăna - parţial în intervalul de timp între 10:05 - 18:05

s. Troiţa Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55



8. Cahul:

str. 31 August 1989, Alexandru Puşkin, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Libertăţii, Mihail Frunze, Vasile Stroescu, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

str. Alexandru Puşkin, Alexei Mateevici, Ştefan cel Mare, Ciprian Porumbescu, Ion Neculce, Izvoarelor, Nicolae Bălcescu, Vasile Stroescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45

str. Ştefan cel Mare, Ioan Vodă cel Cumplit, Ion Luca Caragiale, Mihai Eminescu, Republicii, Seliviorstov Fiodor - parţial în intervalul de timp între 16:00 - 17:00

s. Manta - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30



9. Cantemir:

s. Antoneşti, s. Leca, s. Toceni, s. Vâlcele - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30

s. Coştangalia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Goteşti - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00



10. Călăraşi:

str. A. Mateevici, M. Sadoveanu, Mitr. Varlaam, P. Rareş - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

str. Alexandru cel Bun - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 11:00

str. Alexandru cel Bun, A. Mateevici, B. P. Hajdeu, M. Eminescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Alexandru cel Bun, A. Mateevici, C. Negruzzi, Daneză, M. Kogălniceanu, Mitr. Dosoftei, Mitr. Varlaam - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Horodişte - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00

s. Sipoteni: str. Tochilea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



11. Căuşeni:

str. A. Mateevici, Doina şi Aldea Teodorovici, Ion Creangă, Ismail, str-la Păcii, Pietre Vechi, str-la Pietre Vechi, M. Sadoveanu - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

str. Botnei, str-la, Ciocana, Ciocana Mică, Fîntînilor, Fîntînilor str-la, Ion Soltîs, Lermontov, Lomonosov, Miron Costin, Mitropolit Dosoftei, Pădurii, Pădurilor, Rareş Petru, Ştefan Cel Mare Şi Sfânt, Ştefan Cel Mare, 10 str-la, Ştefan Cel Mare, 5 str-la, Ştefan Cel Mare, 6 str-la, Ştefan Cel Mare, 7 str-la, Ştefan Cel Mare, 8 str-la, Ştefan Cel Mare, 9 str-la, Toma Miron, Vodă Dragoş - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Grigorievca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:30



12. Ceadâr-Lunga

str. Bugeacului, Mecinicov, Turghenev - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Jucovski, Miciurin, Miciurin str-la, Octeabriskaia, Octeabriskii str-la - parţial în intervalul de timp între 09:05 - 10:05

s. Baurci: str. 50 Let Octeabrea, 8 Marta, Molodeojnaia, Sadovaea - parţial în intervalul de timp între 10;30 - 11:30

s. Beşghioz: str. Beşghioz, Boris Glavan, Boris Glavan Per., Chirov, Comsomoliscaea, Lenin, Lesnaea, Miciurin, Mihail Frunze, Molodejnaea, Per Boris Glavan, Per.Sadovîi, Pobeda, Sadovaea - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 17:00



13. Cimişlia:

str. 31 August 1989, Maria Bleah - Conoval, Mihail Sadoveanu, Morii, Primăverii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 15:30



14. Criuleni:

s. Bălăbăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

s. Cimişeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



15. Hânceşti:

str. Alecu Ruso, Alessandro Bernardazzi, Ciocârlia, Codrilor, Constantin Stamati, Cucoarelor str-la, Dimitrie Cantemir, Doina , Gavriil Musicescu, Gribova, Haiducului, Iachir Ion, Împăratul Traian str-la, Independenţei, Iurie Gagarin, Lev Tolstoi, Mănăstirea Căpriană, Marinescu Alexandru, Mitropolit Varlaam, Necrasov, Petru Rareş, Pionerskii str-la, Prof. Ion Dumeniuc, Putna, Şleahul Mereşenilor, Starogo, Ştefan Cel Mare şi Sfânt St-La, Ştefan Vodă, Ştefan Vodă str-la, Studenţilor, Teilor, Teilor str-la, Tineretului, Tricolorului, Vatra str-la, Viteazul Mihai - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

str. Alexandru Cel Bun, Basarabia, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Chişinău, Columna, Cuza-Vodă, Gheorghe Coşbuc, Gheorghe Coşbuc str-la, Goga Octavian, Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Mărţişor, Nicolae Milescu Spătarul, Tamara Ciobanu, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Crasnoarmeiscoe: str. 28 Iunie, Kalinin, Iachir, Lenin, M. Frunze, Mira, Nahimov, Ogorodnaea, Oleg Coşevoi, Sverdlov - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Crasnoarmeiscoe: str. 28 Iunie, Boris Glavan, Comsomoliscaea, Cotovscogo, Eachira, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenin, Maxim Gorki, Molodejnaea, Naberejnaia, Nahimov, Ogorodnaea, Ozernîi str-la, Pervomaiscaia, Serghei Lazo, Sovetscaea, Sverdlov, Taras Şevcenco, Ţentralinaea, Vinogradnaea, Vişniovîi str-la - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Lăpuşna: str. 50 Let Octeabrea, A. Lăpuşneanu, Cotovschi, Iakira, Kirov, Sovetov, str-la Sovetov, Umanschi, Ciapaev - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:30



16. Ialoveni:

str. Basarabia, Cişmelelor, Creangă, Soltîs, M. Viteazul, Victoria, str. şi str-la Livezilor - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

s. Ţipala - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:25

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:30 -12:00

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Zâmbreni - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 19:00



17. Leova:

str. Aviatorilor, Ion Neculce, Suvorov, Unirii - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00

s. Covurlui - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

s. Hănăsenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30



18. Nisporeni:

str. Dimitrie Cantemir, Muşatinilor, Toma Ciorba, Unirii - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45

s. Vărzăreşti: str. 31 August 1989, Alexandru Cel Bun, Dimitrie Cantemir, George Enescu, Ion Creangă, Muşatinilor, Sf. Petru, Ştefan Neaga, Trandafirilor, Uniri, Vărzăreşti - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45



19. Orhei:

str. Paghis, M. Eminescu, M. Gorki, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

s. Mitoc - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 17:00



20. Străşeni:

str. 1 Mai, Ciprian Porumbescu, Gh. Adam, P. Zadnipru, str-la Stepei, T. Vladimirescu, Unirii, Vlad Ţepeş - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

str. A. Mateevici, Codrilor, Luncilor, M. Eminescu, Orheiului, Traian, V. Crăsescu - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 19:00

s. Cojuşna: str. 8 Martie, Decebal, D. Cantemir, Libertăţii, M. Viteazul, M. Frunze, Nouă, Podgorenilor, S. Lazo, Zanevicia - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 18:30

s. Pănăşeşti – parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30



21. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. Karl Marx, Florilor, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Răscăieţi: str. Alexandru Puşkin, Calinina, Ceapaeva, Ciugulina, Comsomoliscaea, Cotovscogo, Dneprodzerjinscaea, Lesnaea, Octeabriscaea, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Livezilor, Lomachin, Molodeojnaia - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Răscăieţi: str. Lesnaea, Lomachin, Livezilor - parţial în intervalul de timp între 12:05 - 13:40

s. Răscăieţi: str. Lomachin, Livezilor, Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 11:45

s. Volintiri: str. Basarabeană, Decebal, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Maria Bieşu, Mateevici Alexei, Nucarilor, Păcii, Sfântul Gheorghe, Sfântul Vasile, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Traian, Tricolor, Ucraineană, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:30



22. Taraclia:

s. Vinogradovca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00



23. Teleneşti:

s. Leuşeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

s. Ţînţăreni – parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

or. Teleneşti: str. Cojocaru, Dosoftei, Mihai Eminescu – parţial în intervalul de timp între 14:30 - 17:00



24. Vulcăneşti:

str. Ananieva, Ananieva str-la, Jucov, Vatutina - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Vadul lui Isac - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.