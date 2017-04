Zeci de localități din țară și mai multe străzi din Chișinău vor rămâne astăzi fără energie electrică

Alimentarea cu energie electrică va fi sistată astăzi, temporar, pe unele străzi din capitală, dar și în mai multe localități din țară. „RED UNION FENOSA” anunţă lucrări reparaţie a rețelei, fapt ce va duce la întreruperi ale furnizării energiei electrice. Astfel, întreruperile vor afecta următoarele adrese:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Cetatea Albă 141/2, 141/1, 141, 158, Dante 3, 7, 9 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Ion Creangă 10/2, 10/3, 10/4, 12, 12/2, 12/3, 12/4, 14/2, 14/4, 16/2, 18/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. A. Mateevici, Izvoarelor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Atelierelor, Căpriana, Cartuşa, Durleşti, Gr. Ureche, str. şi str-la N. Testimiţeanu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



4. Chişinău, sectorul Centru:

str. Cireşilor 1-25, 2-24, Drumul Viilor 2-24, 15-27, G. Meniuc 32/1, Nucarilor 6, str-la Parcului 14 - în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Câmpului, Costiujeni, Covtun, Grânelor, Urojainaia, str. şi str-la Gliei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Maria Drăgan 34/2, 36 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Işnovăţ 13, Voluntarilor 4 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Gh. Asachi, Sf. Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:30



8. Chişinău, sectorul Râşcani:

str. Bariera Orhei 4, Calea Orheiului 73, 75, 83/1, 83/2, 87, 89, 89/1, A. Lupan 2/1, 4, Gh. Madan 1-13, 2, 23 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

str. V. Badiu 4-10, 22, Calea Orheiului 95, 97, Magda Isanos 14/1 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



9. Anenii Noi:

s. Speia - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 12:10

s. Troiţa Nouă, s. Balmaz, s. Mirnoe - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 18:05



10. Basarabeasca:

str. 1 Mai JD., 1 Mai JD. str-la, Komsomoliscaia JD., Privokzalinaia JD., Voczalinaia JD. - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 13:30

str. 1 Mai JD., Komsomoliscaia JD., Lenin, Lenin JD., Privoczalinaia JD., Privokzalinaia, Stepan Razin, Stepan Razin JD., Voczalinaia JD. - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Abaclia: str. Ion Secrieru, Ion Soltîs, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00



11. Cahul:

str. 31 August 1989, Alexei Mateevici, Mihail Frunze, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45



12. Cantemir:

str. Alexandru Donici, Serghei Lazo, Tcacenco, Tineretului, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Cania - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Ciobalaccia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00



13. Comrat:

str. Chievscaia, Gavrilova, Pocrîşkina, Varnenscaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30

str. Cicalova, Gavrilova, Macarenco, Osipenko, Ostrovscogo, P. Macarenco, P. Mavrodi, P. Molodiojnîi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

str. Denici, Diacenko str-la, Lenin, Sovetskaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



14. Călăraşi:

str. Alexandru cel Bun, A. Mateevici, B. P. HaJDeu, Ion Sprânceană, M. Viteazul - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. 31 August, Alexandru cel Bun, M. Eminescu, Pantelimon Halippa - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 12:00

s. Ţibirica - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



15. Căuşeni:

str. Burebista, Dacia, Decebal, Mioriţa, Troada, Troianus - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 19:00

s. Tănătarii Noi - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 19:00

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 19:00



16. Ceadâr-Lunga

str. Engels, Komsomoliscaia - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 10:10

s. Valea Perjei: str. Komsomoliscaia, Dimitrova, Lenin, Mihail Frunze, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 14:00



17. Cimişlia:

s. Cenac - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

s. Gura Galbenei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00



18. Criuleni:

s. Hârtopul Mic - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Slobozia Duşca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



19. Hânceşti:

s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Crasnoarmeiscoe: str. 28 Iunie, Artema, Boris Glavan, Calinina, Cicalova, Cotovscogo, Eachira, Griboedova, Lenin, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Mira, Nahimov, Ogorodnaea, Oleg Coşevoi, Sadovaea, Sovetscaea, Sverdlov, Taras Şevcenco, Ţentralinaea, Vişniovîi str-la, Zarecinaia - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Bobeica-parţial în intervalul de timp între 15:30 - 17:00



20. Ialoveni:

str. Albinuţa, Bujorilor, Ghiocel, Hârtop, Ion Aldea-Teodorovici, Iurie Gagarin, Macilor, Mărţişor, Speranţa, Toporaşilor, Viilor, Viilor str-la - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:25

str. Basarabia, Cişmelelor, Creangă, Soltîs, M. Viteazul, Victoria, str. şi str-la Livezilor - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

str. Chersăcelului, Codru, Entuziaştilor, Fructelor, Grădinilor, Tricolorului, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Ţipala, s. Bălţaţi - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Ţipala, s. Budăi - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 14:00



21. Leova:

or. Iargara: str. Alexei Mateevici, Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Hănăsenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30



22. Nisporeni:

s. Bărboieni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 10:45

s. Ciuteşti - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 16:30



23. Orhei:

s. Ciocâlteni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Curchi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Jora de Jos, s. Jora de Mijloc, s. Jora de Sus, s. Lopatna - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00

s. Mitoc - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Neculăieuca - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Peresecina: str. 31 August, Ştefan cel Mare, D. Cantemir, M. Eminescu, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Tîrzieni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



24. Străşeni:

s. Cojuşna: str. Boris Glavan, Decebal, Lomtadze Revaz, Mihai Viteazul, Cojuşna, Sireţcaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Lozova: str. 24 August , 31 August 1989, 80 Diviziunea, Acad.I.Grosul, Alexandru Cel Bun, Biruinţa, Dealul Morilor, Dealul Ursului, Dimitrie Cantemir, Dumbrăviţa, G. Butnaru, G. Grosu, G. Posadov, Grigore Vieru, Guţuleavca, Ion Creangă, Livezilor, Mihai Eminescu, Mitropolit N. Vornicescu, Oanţa, Pahomi Constantin, Per. Guţulavca, Petru Rareş, Prieteniei, Satul Vechi, Serdiuc, Staroseliscaea, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Ştefan Grosu, Tineretului, Vasile Alecsandri, Vasile C. Butnaru, Viilor, Vornicescu Nistor, Zubova - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:15

s. Stejăreni - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:15

s. Voinova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



25. Ştefan Vodă:

s. Antoneşti: str. Carl Marx, Florilor, Independenţei, Izvoarelor, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Popeasca: str. Boris Glavan, Cotovscogo, Dimitrie Cantemir, Ion Creangă, Iscra, Livezilor, Miciurin, Serghei Lazo, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Slobozia: str. Alexandru Puşkin, Ştefan cel Mare, Hadjigher, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Primăverii - parţial în intervalul de timp între 11:45 - 13:45

s. Slobozia: str. Alexei Şciusev, Ştefan Vodă, Iujnîi, Raisa Varan, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 15:45 - 17:20

s. Slobozia: str. Rudco, Colhoznaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Slobozia: str. Ştefan Vodă, Izvoarelor, Miciurin, Tinereţii, Vostocinaea - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:30

s. Volintiri: str. Gheorghe Asachi, Mateevici Alexei, Nucarilor, Sfântul Gheorghe, Sfântul Vasile, Tricolor - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:30



26. Taraclia:

str. Ştefan cel Mare, Dimitrova, Lesnaea, Pervomaiscaia, Raevski - parţial în intervalul de timp între 11:55 - 12:55

s. Albota de Jos: str. Bulgarscaea, Drujbî, Iubileinaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

s. Hagichioi, s. Hârtop - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00



27. Teleneşti:

s. Bravicea - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:00



28. Vulcăneşti:

s. Cişmichioi: str. Anton Cehov, Bolgradscaia, Ceapaeva, Comsomoliscaea, Coroliova, Craineaea, Cutuzova, Dimitrova, Jemciujnaia, Lebedenco, Lenin, Lesnaea, Limanscaia, Melinicinaea, Mira, Ostrovscogo, Per. Lenin, Pirogova, Pocitovaia, Reniiscaea, Rodnicovaia, Rubliov, S. Hozeaistvennaia, Serghei Lazo, Sveazistov, Taras Şevcenco, Telimana, Valentin Tereşcova, Vinogradnaea, Vissarion Belinski, Z.Cosmodemieanscoi - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:55.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.