Zeci de localități din țară și mai multe străzi din Chișinău vor rămâne astăzi fără energie electrică

Alimentarea cu energie electrică va fi sistată astăzi, temporar, pe unele străzi din capitală, dar și în mai multe localități din țară. „RED UNION FENOSA” anunţă lucrări reparaţie a rețelei, fapt ce va duce la întreruperi ale furnizării energiei electrice. Astfel, întreruperile vor afecta următoarele adrese:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Gradina Botanică 12, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5C, Sarmizegetusa 92, 94/1, 96, 96/2, 96/3, 999 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str. Dimineţii 32/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Plaiului 17 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Hanul Morii 1-19, 2-20, Minsk 6-8, 9-23, Taşkent 2-20, 3-17 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)

str. Munceşti 1, 123-165, 326-350, 1 str-la Munceşti 3, str-la Munceşti 4, 4/2 - în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Acad. S. Rădăuţanu, Bucureşti, Câmpiei, Dm. Cantemir, Independenţei, N. Sulac, Schinoasa, Sf. Treime, Teilor - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 16:00

str. Unirii, Sf. Nicolae, Renaşterii, Oana, M. Eminescu, Gagarin, I. Neculce, Independenţei, Hlobeni, Aeroport - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)



3. Chişinău, sectorul Botanica, s. Brăila:

str. Burebista, Decebal, Işnovăţ, Livezilor, Munceşti, Nucarilor, Păcii, Petru Movilă, Renaşterii Tineretului, Tineretului-1, Vila Verde - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Ion Creangă 10/2, 10/3, 10/4, 12, 12/2, 12/3, 12/4, 14/2, 14/4, 16/2, 18/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



5. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Gribov, Livezilor, Eminescu, Păcii, Vovinţeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)



6. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. A. Russo 63/1, 63/3, 63/4, Mircea cel Bătrân 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7, 9006 - în intervalul de timp între 09:10 - 16:00

str. Industrială 6, 22/1, 24 - în intervalul de timp între 12:30 - 17:00



7. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă:

str. Ştefan cel Mare 98 - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. Voluntarilor, T. Bubuiog, Sf. Maria, Popov, B. Glavan, str. şi str-la Tineretului, Gagarin - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00



9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Gh. Asachi, Sf. Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



10. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa:

str. Tohatin, Decebal, Columna lui Traian, Budeşti - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



11. Chişinău, sectorul Râşcani:

str. Bariera Orhei 4, Calea Orheiului 73, 75, 83/1, 83/2, 87, 89, 89/1, A. Lupan 2/1, 4, Gh. Madan 1-13, 2, 23 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00



12. Anenii Noi:

s. Chirca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Floreni - parţial în intervalul de timp între 12:15 - 14:45

s. Puhăceni - parţial în intervalul de timp între 09:55 -17:55

s. Todireşti - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 11:50



13. Cahul:

str. Alexandru Donici, Ştefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, Strada veche, Târgul Vechi, Vasile Stroescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Larga Nouă - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

or. Cahul: str. Cetatea Albă, Grigore Ureche, Miron Costin, Nicolae Gribov, Nucilor, Plămădeală, Sanatoriului, Sfatul Ţării, Toma Ciorbă – parţial în intervalul de timp între 08:40 - 09:40



14. Cantemir:

s. Capaclia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

s. Goteşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Haragâş - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 12:30



15. Călăraşi:

str. Mitr. Varlaam - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Peticeni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45



16. Căuşeni:

s. Plop, s. Florica - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Ştefăneşti - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 19:00



17. Ceadâr-Lunga

str. Sanatornaia, Bugeacului - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 17:00

s. Beşghioz: str. Beşghioz, Chirov, Lenin, Per Boris Glavan, Per. Lenin, Sadovaea, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 17:00

s. Baurci: str. Karl Marx, Iurie Gagarin, Lenin, Octeabriscaea, Vladimir Maiakovski, Zoia Kosmodemianscaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



18. Cimişlia:

str. Alexandru Lăpuşneanu, Decebal, Gavriil Musicescu, Mihai Viteazul - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00

str. Anton Cehov, Bessarabscaea, Cimişlia, Dimitrie Cantemir, Independenţei, Miciurin, Mitropolit Varlaam, Nicolae Iorga, Niculescu - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30

s. Gura-Galbenei - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Topala - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



19. Criuleni:

s. Boşcana - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



20. Hânceşti:

str. 31 August, Basarabia, Cuza-Vodă, Gh. Coşbuc, M. Eminescu - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 17:00

s. Anini - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Crasnoarmeiscoe: str. Nahimov, Ogorodnaea, str-la Ozernîi, Sadovaea, Ţentralinaia - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Logăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 11:20



21. Ialoveni:

str. Basarabia, Cişmelelor, Creangă, Soltîs, M. Viteazul, Victoria, str. şi str-la Livezilor - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

str. Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Carpaţilor, Chilia, Constantin, Stamati, Decebal, Petru Rareş, Petru Zadnipru, Veniamin Zarzăre - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)

s. Horeşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Nimoreni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Ruseştii Noi, s. Ruseştii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Zâmbreni, s. Găureni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35



22. Leova:

s. Bulgaria - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

s. Sărata Nouă - parţial în intervalul de timp între 15:00 - 18:00



23. Nisporeni:

s. Grozeşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Grozeşti, s. Zberoaia - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Valea-Trestieni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



24. Orhei:

str. Boris Glavan, Vasile Lupu, Mihail Sadoveanu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Mitoc - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



25. Străşeni:

s. Cojuşna: str. Boris Glavan, Decebal, Lomtadze Revaz, Mihai Viteazul, Cojuşna, Sireţcaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30

s. Pănăşeşti - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:15

s. Voinova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



26. Ştefan Vodă:

s. Palanca: str. 50 Let Sov. Armii, Acad. Ghidirim, Ştefan Vodă, Cetatea Albă, Doina, Fraţii Dumitraşcu, Livezilor, M. Eminescu, Nistreană, Păcii, Palanca, Severnaia, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:30

s. Răscăieţi: str. 28 Iunie, 353 Diviziunea, Biriucova, Biruinţa, Calinina, Chirov, Dneprodzerjinscaea, Dnestrovscaea, Fontannaea, Jila, Mihail Frunză, Mira, Molodejnaea, Rîbaţcaea, Sovetscaea, Sputnica, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Suvorov, Vostocinaea - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45



27. Teleneşti:

s. Suhuluceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Văsieni – parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

28. Vulcăneşti:

s. Slobozia Mare: str. Mihai Eminescu, Unirii – parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:20

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.