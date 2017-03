Zeci de localități din țară și mai multe străzi din Chișinău vor rămâne astăzi fără energie electrică

Alimentarea cu energie electrică va fi sistată astăzi, temporar, pe unele străzi din capitală, dar și în mai multe localități din țară. „RED UNION FENOSA” anunţă lucrări reparaţie a rețelei, fapt ce va duce la întreruperi ale furnizării energiei electrice. Astfel, întreruperile vor afecta următoarele adrese:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Dacia 16/2, 18, 18/1, 18/2, 20, 22/22, 22/3, 22/4, 22, 22J - în intervalul de timp între 13:00 - 18:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. A. Corobceanu, Ştefan cel Mare, Chişinău, Ciocârlia, Hristo-Botev, Mesager, Mircea cel Bătrân, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)



3. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Ion Creangă 10/2, 10/3, 10/4, 12, 12/2, 12/3, 12/4, 14/2, 14/4, 16/2, 18/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

str. Ion Creangă 49, 78, 80 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. V. Lupu 119 - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)



4. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

str. Dacilor, T. Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)



5. Chişinău, sectorul Centru:

str. 31 August 1-15, 2-20, str-la 31 August 1-9, 2-26, Caucaz 1-13, 4-22, 1 str-la Caucaz 1-27, 2-16, Ciuflea 12, Dumbrăvii 1, 2, Hruşcă 1-11, 2-8, str-la Hruşcă 1-5, 2-4, I. Vasilenco 2, 22-36, str-la Stejăreni 1, Valea Trandafirilor 1-11, 4-14 - în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

str. A. Şciusev 104, 104A - în intervalul de timp între 09:00 - 14:00



6. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Gh. Asachi, Sf. Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



7. Chişinău, sectorul Râşcani:

str. Bariera Orhei 4, Calea Orheiului 73, 75, 83/1, 83/2, 87, 89, 89/1, A. Lupan 2/1, 4, Gh. Madan 1-13, 2, 23 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00



8. Chişinău, sectorul Râşcani, or. Cricova:

str. 31 August 1989, Albişoara, Alecu Russo, Alexei Mateevici, Bucuria, Burebista, Chişinău str-la, Chişinăului, Chişinăului str-la 2, Ciorescu, Cricova, Dacia, Decebal, Decebal str-la, Doina, Florilor, Iachir, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Libertăţii, Livezilor, Luceafărul, Lugovaia, Mihai Eminescu, Minerilor, Mioriţa, Mircea Cel Bătrân, Mitropolitul Dosoftei, Nicolae Milescu Spătarul, Nucarilor, Petru Ungureanu, Renaşterii, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Ştefan Neaga, Tineretului, Titova, Vasile Alecsandri, Veteranilor, Viilor, Viilor str-la, Voievozilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30



9. Chişinău, sectorul Râşcani, com. Ciorescu:

str. Albiniţa, Alexandru Cel Bun, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Ciorescu, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir str-la, Florilor, Frunze Mihail, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihail Kogălniceanu, Minerilor, Pavlov, Prietenia, Prieteniei, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30



10. Anenii Noi:

s. Chirca - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Hârbovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 11:30



11. Basarabeasca:

str. Karl Marx, Sovhoznaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Sadaclia: str. 24 August, 31 August, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Roz - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



12. Cahul:

s. Burlacu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Lopăţica – parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00



13. Cantemir:

s. Antoneşti, s. Leca, s. Toceni, s. Vâlcele - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Ciobalaccia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



14. Comrat:

str. Baumann, Bugeacului, Ceapaeva, Drujba, Dutlov, Dzerjinski, Ferapontevskaia, Fontannaea, Gălăţan, Hristo Botev, Ialpugskaia, Komsomolski, Kotovskii, Lermontov, Maxim Gorki, Osvobojdenie, Piotr. Ceaikovski, Pobeda, Solnecinaia, str-la, Stroitelnaia, str-la, Studenţilor, Şukşin, Tanchiştilor, Tretiakov, Turna Soca, Vinica, Voroşilov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Fontannaea, Kotovskii, Pobeda, Tretiakov, Turna Soca - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Bugeac: str. Iubileinaia, Molodiojnaea, Olimpiiskaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



15. Călăraşi:

str. Mitr. Varlaam - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Căbăieşti - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:00

s. Sipoteni: str. Chişinău - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45



16. Căuşeni:

s. Nicolaevca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Săiţi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 19:00

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00



17. Ceadâr-Lunga

s. Gaidar: str. 1 Mai - parţial în intervalul de timp între 10:25 - 11:20



18. Cimişlia:

s. Ecaterinovca, s. Valea Perjei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



19. Criuleni:

s. Coşerniţa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30

s. Izbişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



20. Hânceşti:

str. Ştefan Vodă, Gura Cotului, Ion Neculce, Negruzzi, Oleg Coşevoi, Osipenko, Pionerscaia, str-la Pionerskii, Tricolorului - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Bujor - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Mingir - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 16:00

s. Oneşti - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 15:00

s. Pereni - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30



21. Ialoveni:

str. A. Cristea, Mioriţa, Moldova, Poieniţa, Timişoara - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 15:30

str. Basarabia, Cişmelelor, Creangă, Soltîs, M. Viteazul, Victoria, str. şi str-la Livezilor - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

s. Puhoi, s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Sociteni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:20

s. Zâmbreni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35



22. Nisporeni:

s. Grozeşti - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



23. Orhei:

s. Brăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Mitoc - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00



24. Străşeni:

s. Grebleşti, s. Recea - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Lozova: str. Ştefan cel Mare, Biruinţa, Guţuleavca, Lozova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00



25. Ştefan Vodă:

str. 31 August, Ştefan cel Mare, Libertăţii, Livezilor, Molodiojnaea, Nicolae Testemiţeanu, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 15:30

s. Antoneşti: str. 1 Mai, Karl Marx, Coreţchii, Florilor, Lenin, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 08:40 - 09:40

s. Căplani: str. Caplani, Cotovscogo - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Tudora: str. Iurie Gagarin - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Cioburciu: str. 1 Mai, Boris Glavan, Chirov, Ceapaeva, Iurie Gagarin, Lenin, Lomachin, Maxim Gorki, Mihai Frunză - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Feşteliţa: str. Cotovscogo, Iurie Gagarin, Miciurin - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30



26. Taraclia:

s. Ciumai: str. Chişiniovscaia - parţial în intervalul de timp între 13:50 - 14:50



27. Teleneşti:

s. Scorţeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Zăicani, s. Zăicanii Noi – parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:00

28. Vulcăneşti:

s. Etulia: str. 2-Oi Per. Cotovscogo, Cotovscogo, Lenin, Lesnaea, Lesnoi, str-la, Molodejnaea, Ogorodnaea, Per. Ion Soltîs– parţial în intervalul de timp între 08:00 - 09:30

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.