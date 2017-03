Zeci de localități din țară și mai multe străzi din Chișinău vor rămâne astăzi fără energie electrică

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că luni, 13 martie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. N. Zelinski 5/5, 5/6, Sarmizegetusa 23, 29 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Alexandru Puşkin, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Băcioi, Baciului, Bucureşti, Burebista, Chişinăului, Câmpiei, Eugen Coca, Hotin, Independenţei, Lămâiţei, Liviu Deleanu, Macilor, Nicolae Sulac, Pădurilor, Petru Zadnipru, Serelor, Sfânta Treime, Sfântul Gheorghe, Teilor, Zodiac - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni:

str. 1 Mai, 27 August, 27 August 1 str-la, 27 August 4 str-la, 31 August 1989, 9 Mai, Alexandru Cel Bun, Alexandru Cel Bun str-la, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici str-la, Basarabia, Boris Glavan, Boris Glavan str-la 1, Chişinău, Chişinău 1 str-la, Chişinău 2 str-la, Chişinevscaea, Cibotaru V., Codreanu, Constantin Stamati, Constantin Stere, Dacia, Dacia str-la, Dimitrie Cantemir, Frunze Mihail, Gheorghe Madan, Ion Creangă, Ion Soltîs, Ion Soltîs 1 str-la, Ion Soltîs 2 str-la, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin str-la 1, Iurie Gagarin str-la 2, Iurie Gagarin str-la 3, Iurie Gagarin str-la 4, Kiev, Kiev 1 str-la, Kiev str-la, Livezilor, Livezilor 1-str-la, Livezilor 2-str-la, Livezilor 3 str-la, Mihai Eminescu, Miron Costin, Mitropolitul Dosoftei, Precupa, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Ştefan Cel Mare şi Sfânt St-La, Străşeni, Tinereţii, Trandafirilor, Truşeni, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Vasile Lupu str-la 1, Vasile Lupu str-la 3, Voda Ioan - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Sf. Vasile - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

str. Gh. Asachi, Sf. Gheorghe - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Râşcani:

str. Bariera Orhei 4, Calea Orheiului 73, 75, 83/1, 83/2, 87, 89, 89/1, A. Lupan 2/1, 4, Gh. Madan 1-13, 2, 23 - în intervalul de timp între 09:20 - 18:00

str. Socoleni 10 - în intervalul de timp între 09:00 - 15:00



7. Chişinău, sectorul Râşcani, com. Grătieşti:

str. Albişoara, Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Alexandru Plămădeală, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Carmanova, Cişmelelor, Constantin Stere, Dragoş Vodă, Drumul Petricanilor, Dumbrăvii, Fîntînilor, Florilor, Fructelor, Grătieşti, Gratii Stefan, Gribov, Ioan-Voda, Ion Soltîs, Izvoarelor, Livezilor, Mioriţa, Miron Costin, Nicolae Milescu Spătarul, Petricani, Petricani str-la, Petru Movilă, Rediului, Salcâmilor, Sf. Treime, Ştefan Cel Mare Şi Sfânt, Teodorovici, Vasile Alecsandri, Veronica Micle, Vladimir Maiakovski, Vladimir Maiakovski str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



8. Anenii Noi:

str. Comarova, M. Frunze, Gribov, Tighina, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:30

s. Chetrosu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Delacău - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00

s. Todireşti - parţial în intervalul de timp între 10:10 - 18:10

9. Cahul:

s. Alexandru Ioan Cuza: str. Alexandru Marinescu, Ştefan cel Mare, Mioriţa – parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30



10. Cantemir:

str. Alexei Mateevici, Ştefan Vodã, Ion Creangã, Mihai Eminescu, Nicolae Testemiţeanu, 31 August 1989 - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Bucuria, Busuioc, Cania, Combatanţilor, Doinelor, Livezilor, Muncii, Sănătăţii, Tamara Ciobanu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



11. Comrat:

s. Dezghingea: str. Şolohov, Budeonogo, Coşevogo, Dovjenco, Dubinina, Dzerjinscogo, Gherţena, Lenin, Matrosova, Maxim Gorki, Mihail Frunze, P. Diubina, P. Volghina, Pobeda, Rabociaia, Serghei Lazo, Titova, Tiulenin,str-la, Tiulenin, Tuhacevscogo, Vlasenco - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Chirsova: str. Comsomoliscaia, Molodiojnaia – parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:30



12. Călăraşi:

s. Onişcani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

s. Răciula - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 18:00

s. Temeleuţi - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Vălcineţ: str. Burebista, Independenţei, Ioan Vodă, Ion Soltîs, Livezilor, Traian, Viilor - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 17:00



13. Căuşeni:

str. A. Mateevici, Ştefan cel Mare, Meşterul Stanciu, M. Eminescu - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 14:30

str. A. Şciusev, A. Mateevici, D. Cantemir, M. Eminescu, str-la Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 12:30

s. Grigorievca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 19:00

s. Ursoaia - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 19:00

s. Zaim, s. Marianca de Sus - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45



14. Ceadâr-Lunga

str. Molodeojnaia, Telman, Volgograd - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 11:30

s. Baurci: str. Grigore Ostrovski, Lenin, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Baurci: str. Mihail Lomonosov, Ivan Turghenev, Şcolinaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



15. Cimişlia:

s. Gura Galbenei: str. Alexandru Puşkin, Fîntînilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00

s. Javgur - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

s. Topala - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



16. Criuleni:

s. Bălăbăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Măgdăceşti: str. Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Alexandru Plămădeală, Alexei Mateevici, Basarabiei, Burebista, Calea Liceului, Calea Orheiului, Dacia, Dimitrie Cantemir, Doina Şi Ion Aldea-Teodorovici, Dumitru Matcovschi, Flutura, Gheorghe Asachi, Iachir Ion, Ioan Cuza-Vodă, Ion Creangă, Ion Neculce, Ion Soltîs, Lev Tolstoi, Măgdăceşti, Maria Cebotari, Mihai Eminescu, Mitr. Gavriil Bănulescu Bodoni, Mitropolit Varlaam, Nicolae Milescu Spătarul, Nicolae Milescu Spătarul, Nicolae Sulac, Orhei, Păcii, Răzeşilor, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Tudor Arghezi, Vasile Alecsandri, Veronica Micle - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Ohrincea - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 11:15

or. Criuleni: str. Orhei, Mioriţa, M. Frunze, L. Tolstoi, Criuleni, Basarabia, 31 August, 23 Iunie - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 13:30



17. Hânceşti:

s. Boghiceni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 14:00

s. Călmăţui - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Drăguşeni, s. Paşcani, s. Pereni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Mingir - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 16:00

s. Corneşti, s. Paşcani, s. Secăreni, s. Secărenii Noi – parţial în intervalul de timp între 09:35 - 16:00



18. Ialoveni:

str. Basarabia, Cişmelelor, Creangă, Soltîs, M. Viteazul, Victoria, str. şi str-la Livezilor - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00

s. Malcoci, s. Nimoreni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Puhoi - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:00



19. Leova:

str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Alexandru Marinescu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Cahului, Câmpiilor, Decebal, Doina, Doina Şi Ion Aldea-Teodorovici, Gheorghe Asachi, Grigore Ureche, Grigore Ureche str-la, Independenţei, Ion Luca Caragiale, Ion Şi Doina Aldea-Teodorovici, Ion Soltîs, Ion Soltîs str-la, Izvoarelor, Lev Tolstoi, Livezilor, Liviu Rebreanu, Mihai Eminescu, Miron Costin, Mitropolit Varlaam, Nucarilor, Renaşterii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



20. Nisporeni:

s. Grozeşti, s. Zberoaia - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15



21. Orhei:

s. Breanova, s. Clişova, s. Tîrzieni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Mitoc - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00



22. Străşeni:

s. Cojuşna: str. C. Negruzzi, D. Cantemir, Entuziaştilor, Ion Soltîs, Izvoarelor, Libertăţii, Lutoasa, M. Gorki, Memoriei, M. Eminescu, Nouă, Podgorenilor, Primar M. Jereghi, Străşenilor, Tineretului, Valea Luncii, Triboi - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:00

s. Huzun - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

or. Bucovăţ: str. Ştefan cel Mare, Bucovăţ, Vasile Alecsandri – parţial în intervalul de timp între 11:30 - 13:00



23. Ştefan Vodă:

s. Purcari: str. Maxim Gorki, Purcari - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20

s. Răscăieţi: str. 28 Iunie, 353 Diviziunea, Biriucova, Biruinţa, Calinina, Chirov, Dneprodzerjinscaea, Dnestrovscaea, Fontannaea, Jila, Mihail Frunză, Mira, Molodejnaea, Rîbaţcaea, Sovetscaea, Sputnica, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Suvorov, Vostocinaea - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 17:25



24. Teleneşti:

s. Brânzenii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.