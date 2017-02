Zeci de localități din țară și mai multe străzi din Chișinău vor rămâne astăzi fără energie electrică

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că luni, 27 februarie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

bd. Dacia 22/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

bd. Traian 19/2 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Centru:

str. Alexandru cel Bun 3B, 7, 13-19, 8-28, Armenească 69, Bulgară 84, 108, 99-111, 9001, Cojocarilor 3, 999, Columna 40-46, 58-60, 49, 57, 59, Tighina 47 - în intervalul de timp între 14:30 - 18:00

str. Dm. Cantemir 106/2, 999, Ismail 98, 98/2, 98/3, 98/4, 100, 100/2, 102, 102/4, 106/2, 108 - în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

str. Calea Basarabiei 10, 10/2, Cărbunari 25-33, 32-38, Scoreni 8A, Tăbăcăria Veche 18-40, 19-25 - în intervalul de timp între 09:30 - 15:30



3. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru:

str. Bujorilor, Izvoarelor, Livădarilor, str şi str-la Cobzarilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Cărămidarilor 23-79, 40-80, Liviu Rebreanu 22-38, 31-125, Movileni 1-51, 2-23, S. Paraschiva 9-17, 22, 25-27, Uzinelor 66, 69-135, 84, 120, 162 - în intervalul de timp între 11:00 - 17:00

str. Voluntarilor 14, 14/2, 14/2A, 15, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 16/3 - în intervalul de timp între 09:15 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa:

str. Alexandru cel Bun, Bogdan Petriceicu Haşdău, Ciocana Veche, V. Micle, Nucarilor, Stejarilor, M. Viteazul - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 17:00

str. Bogdan Petriceicu Haşdău, Stejarilor, Ştefan cel Mare, Budeşti, M. Drăgan, Mircea cel Bătrîn, Tineretului, Tohatin, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



6. Anenii Noi:

str. Acad. A. Saharov, Alexandru Puşkin, Boris Glavan, Ceapaev, Cernisevskii, Comarov, Comarov Str-La, Coroleva, Maxim Gorki, Miciurina, Novaea, Păcii , Pervomaiscaea, Suvorov, Tighina, Zagorodnaea, Zarecinaia - parţial în intervalul de timp între 10:10 - 18:10

s. Bulboaca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 14:00

s. Todireşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 14:00



7. Basarabeasca:

str. Voczalinaia JD, Stepan Razin, Stepan Razin JD, Privoczalinaia, Privoczalinaia JD, Lenin, Lenin JD, Comsomoliscaia JD, 1 Mai JD - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00



8. Cahul:

s. Baurci Moldoveni - parţial în intervalul de timp între 10:00 – 14:30



9. Comrat:

str. Dobrovoliskii, Paţaeva, str şi str-la Novaia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

or. Comrat: str. Lenin - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00



10. Călăraşi:

s. Păuleşti - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15



11. Căuşeni:

str. Alba Iulia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Ciufleşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Hagimus - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Ştefăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Tănătari - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



12. Cimişlia:

s. Albina - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 10:30

s. Gradişte - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00

s. Gura Galbenei: str. Fîntînilor, Gura Galbenei - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:00

s. Munteni - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:00



13. Criuleni:

s. Măşcăuţi - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



14. Hînceşti:

s. Corneşti - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Logăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Nemţeni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50



15. Ialoveni:

str. A. Cristea, Cireşilor, C, Negruzzi, Moldova, Poeniţa, Spicului, Timişoara - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30

s. Puhoi - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:00

s. Ruseştii Noi, s. Ruseştii Vechi - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:15

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 16:00



16. Nisporeni:

s. Zberoaia - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15



17. Orhei:

s. Clişova, s. Breanova, s. Tîrzieni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



18. Străşeni:

or. Bucovăţ: str. Alecu Russo, Alexandru Donici, Bîcoveţ, Dimitrie Cantemir, Fabricinîi, Livezilor, Livezilor Str-La, Maria Magdalena , Mihai Eminescu, Miron Costin , Novaea, Per.Sadovîi, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:00

s. Sadova - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



19. Ştefan Vodă:

str. Florilor, Trandafirilor, Victoriei - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 16:00

s. Slobozia: str. B. Glavan, Colhoznaia, P. Tcacenco, str-la Jivotnov - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Talmaza: str. 27 August, Izvoarelor, Miciurin, Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

s. Volintiri: str. Păcii - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 14:30

s. Volintiri: str. Viilor - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00



20. Teleneşti:

str. Dimitrie Cantemir, Ion Soltis, Miron Costin, Moraru V., Serghei Lazo, Telenesti, Tudor Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Mihalaşa, s. Mihalaşa Nouă - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Ghermăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



21. Vulcăneşti:

s. Vadul lui Isaac - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:20





Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.