Zeci de localități din țară și mai multe străzi din Chișinău vor rămâne astăzi fără energie electrică

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că luni, 20 februarie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Calea Ieşilor 11/3, Ion Neculce 1, 1/1, 1/2, 1A, 3, 3/2, 5, 7, Milano 1A, P. Ştefănucă 12, 13 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

str. Onisifor Ghibu 1 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra:

str. Renaşterii, Plopilor, Gradinilor, Gh. Ghimpu, Feroviarilor, Ştefan Vodă, Alexandru cel Bun - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Centru:

str. Ciuflea 38, 38/1, Dm. Cantemir 1, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/4, 5/5, Ismail 88, N. Starostenco 25 - în intervalul de timp între 09:15 - 17:00

str. Drumul Viilor 42/4 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Vl. Korolenco 61/2, 61/3 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00



4. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci:

str. M. Frunze, Livezilor, Mioriţa, Lazo - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)



5. Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. T. Vladimirescu 25 - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

str. V. Badiu 21, 23, 38, C. Brîncoveanu 37, 39, Doina 54-82, 59-111, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici 11/2 (Termoelectrica),Podgorenilor 36, Ec. Teodoroiu 5-13, Vl. Komarov 13, 15, 16, 18, str-la Komarov 10 - în intervalul de timp între 09:55 - 17:55



6. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni:

str. A. Mateevici, Ceucari, Balcani, Stauceni - cons. juridici - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



7. Anenii Noi:

s. Delacău - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Gura Bîcului - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:30

s. Troiţa Nouă, s. Balmaz, s. Mirnoe - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15



8. Cahul:

s. Baurci Moldoveni - parţial în intervalul de timp între 10:00 – 14:30

s. Andruşul de Jos – parţial în intervalul de timp între 15:00 – 16:00



9. Cantemir:

str. Vasile Alecsandri, Tineretului, Tcacenco, Serghei Lazo, Alexandru Donici - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Cania - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30

s. Goteşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



10. Comrat:

str. Şevţov, Fediko, Gavriliuc, Kotovski, Kuzneţov, Pobeda, Tiulenin - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00

s. Chirsova: str. Lenin - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 15:30



11. Călăraşi:

s. Nişcani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Sipoteni: str. 1 Mai, 31 August, 8 Martie, Andrieş, Ştefan cel Mare, B. Glavan, V. Drăgancea, M. Eminescu, Victoria - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 11:00

s. Vălcineţ: str. A. Russo, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare, Ştefan Neaga, Dacia, Trandafirilor, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Temeleuţi - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 13:00



12. Căuşeni:

s. Baimaclia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Coşcalia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Tănătari - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Tocuz - parţial în intervalul de timp între 15:00 -17:00

s. Ucrainca - parţial în intervalul de timp între 09:35 – 14:00

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 18:00



13. Ceadîr-Lunga

s. Beşghioz: str. Lenin, Frunze, Miciurin - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



14. Cimişlia:

str. Alexandru cel Bun, Ion Creangă, Mihai Eminescu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30

str. Mircea cel Bătrîn, Petru Zadnipru - parţial în intervalul de timp între 13:30 - 16:30

str. Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 11:40 - 13:20



15. Criuleni:

s. Bălăieşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



16. Hînceşti:

s. Boghiceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Drăguşeni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Nemţeni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Crasnoarmeiscoe: str. 28 Iunie, Calinin, Lenin, M. Frunze, Mira, Nahimov, Ogorodnaia, Oleg Coşevoi, Sverdlova - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 12:30



17. Ialoveni:

str. 8 Martie, Dimitrie Cantemir, Dragoş Vodă, Ioan Vodă Cel Viteaz, Ion Creangă , Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Latiniei, Luceafărul, Macilor, Mihail Kogălniceanu, Mihail Sadoveanu, Putna, Sănduţă Petru, Tineretului, Valeriu Cupcea, Valeriu Cupcea 1 Str-La, Valeriu Cupcea 2 Str-La, Vasile Alescandri, Vasile Alescandri Str-La, Victoria, Viilor, Viilor Str-La - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30

str. T. Vladimirescu, Tricolorului, Gradinilor, Fructelor, Entuziaştilor, Codru - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru 1 ora

str. Tricolorului, Gradinilor, Fructelor, Entuziaştilor, Codru, Izvoarelor, Valea Crucii - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00, pentru 1 ora

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Sociteni - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:15

s. Suruceni, s. Nimoreni, s. Malcoci - parţial în intervalul de timp între 10:40 - 18:40



18. Leova:

s. Cuporani - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



19. Nisporeni:

str. Bucovinei, Codrilor, Lăpuşniţa, Salcîmilor, Sf. Ţării - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Grozeşti, s. Zberoaia - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15



20. Orhei:

str. Fîntînilor, str-la Fîntînilor, Livezilor, V. Lupu, Orheiul Vechi, Sf. Dumitru - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Baladelor, N. Bălcescu, Căpriana, Ion Inculeţ, Izvorul Cucului, Lăcrămioarelor, Magnole, G. Malarciuc, Nistreană, Sf. Nicolae - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Breanova, s. Clişova, s. Tîrzieni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



21. Străşeni:

or. Bucovăţ: str. Ştefan cel Mare, Bucovăţ, Livezilor, Livezilor str-la, Maria Magdalena, Mihai Eminescu, Per. Sadovîi, Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 17:40



22. Ştefan Vodă:

str. Alexandru Cel Bun, Boris Glavan, Dimitrie Cantemir, Florilor., Livezilor, Mihail Frunză, Molodejnaea, Pacii , Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Trandafirilor, Victoriei, Libertăţii, Testemiţeanu, S. Lazo, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 17:00

s. Brezoaia: str. Comsomoliscaia, Lenin, Nadrecinaia - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 18:30

s. Cioburciu: str. 1 Mai, 28 Iunie, Cecvora, Cernova, Lenin, Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Talmaza: str. 1 Mai, A. Mateevici, Crupscaia, Gagarin, Makarenco, Matrosov, Mioriţa, Păcii, Timireazev, V. Lupu - parţial în intervalul de timp între 11:50 - 15:50

s. Talmaza: str. 1 Mai, A. Mateevici, Crupscaia, Makarenco, Matrosov, Mioriţa, Titov - parţial în intervalul de timp între 16:00 - 17:30



23. Taraclia:

str. 28 Iunie, Bulgară, Karl Marx, Vasilii Ceapaev - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

str. Şmidt, Lenin, Mihail Frunze, Sadovaia, Suvorov, Voroşilov - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00



24. Teleneşti:

str. Cojocaru, M. Eminescu, Dosoftei - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Suhuluceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.