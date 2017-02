Zeci de localități din țară și mai multe străzi din Chișinău vor rămâne astăzi fără energie electrică

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că astăzi, 13 februarie 2017, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica:

str. Trandafirilor 29/2, 29/3 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

str. Zelinski 32/4, 32/5 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

str-la 2 Lvov 5 - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

str. Căuşeni 28, 32, 32/1, 32/2, 32/3, Cioriceşti 1-17, 2-14, 28, Daniil Ciugureanu 1-11, 2-16, Hanul Morii 38B, 42/1, Independenţei 4/2, N. Titulescu 29-47, Pandurilor 29-45, P. Erhan 13-15, 16-28, Plaiului 37-57, 50-68, str-la Plaiului 2 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



2. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra:

str. Alexandru Cel Bun, Bogza Serghei, Ion Creangă, Ion Vatamanu, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Lacului , Lidia Istrati, Livezilor, Martisorului, Miciurin, Nicolae Sulac, Plopilor, Podgorenilor, Podgorenilor str-la, Poieniţei, Renaşterii, Ştefan Vodă, Unirii, Vatra - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici:

cons. juridici: str. Ştefan cel Mare - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă:

str. Plajei, Pescarilor, Nistreană, Vadul lui Vodă - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 18:00



5. Chişinău, sectorul Râşcani:

str. Mirceşti 56, 56/5, 56F - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



6. Chişinău, sectorul Râşcani, com. Grătieşti:

str. Vl. Maiacovschi, V. Micle, Rediului, Livezilor, Gribov, Cişmelelor, Ştefan cel Mare, A. Plămădeală - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30



7. Anenii Noi:

str. A. Puşkin, Ciapaev, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

str. B. P. Haşdeu, D. Cantemir, Florilor, Ion Soltîs, Jucovski, Luceafărul, Speranţa - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 11:20

str. 8 Martie, Florilor, Speranţa, Vişinilor -parţial în intervalul de timp între 11:20 - 13:20

str. 8 Martie, 9 Mai, I. Gagarin, Timireazev, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 13:20 - 15:00

s. Delacău - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Mereni - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 14:30



8. Cahul:

str. Ion Luca Caragiale, Matei Basarab, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 17:30

s. Larga Nouă - parţial în intervalul de timp între 10:40 - 11:40

s. Tătăreşti - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00



9. Cantemir:

s. Bobocica - parţial în intervalul de timp între 12:10 - 13:30

s. Ciobalaccia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00

s. Şamalia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:00



10. Comrat:

s. Beşalma: str. Komsomoliscaia, Lenin, P. Komsomoliscaia, P. Lesnaea - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00

s. Chirsova: str. Mira, Sadovaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30



11. Călăraşi:

str. 31 August, Alexandru cel Bun, Eminescu, Pantelimon Halippa - parţial în intervalul de timp între 09:0 - 17:00

s. Bahmut, staţia Bahmut - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

or. Pîrjolteni - parţial în intervalul de timp între 09:15 – 13:00



12. Căuşeni:

s. Chircăieşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Coşcalia - parţial în intervalul de timp între 14:30 - 17:00

s. Tănătarii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45

s. Zolotievca - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:30



13. Ceadâr-Lunga

s. Beşghioz: str. 1 Mai, Lesnaea, Lomonosov, Novaea, Polevaia, Stepnaea, Ul. Novaea - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 17:00

s. Beşghioz: str. 1 Mai, Lesnaea, Ul. Novaea - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 12:00

or. Ceadîr - Lunga: str. Cicalov, Iubileinaia, Karl Marx, Lenin, Petru Cazmalî, Sîrtmacea, Sîrtmacea str-la, Sverdlov, Zarecinaia – partial in intervalul de timp intre 10:10 - 11:00



s. Baurci: str. Karl Marx, Comsomoliscaia, Iurie Gagarin, Ivan Turghenev, Lenin, Octeabriascaia, Vladimir Maiacovski, Zoia Cosmodemianscaia – partial in intervalul de timp intre 11:30 - 12:15



14. Cimişlia:

s. Ialpugeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00



15. Criuleni:

s. Bălăbăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Zăicana - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00



16. Hânceşti:

s. Crasnoarmeiscoe: str. 28 Iunie, Artema, Chirov, Cicalova, Cotovscogo, Eachira, Nahimov, Ogorodnaea, Ozernîi str-la, Sadovaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Taras Şevcenco, Ţentralinaea, - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Drăguşeni - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 17:55

s. Nemţeni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 18:00

s. Secăreni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Mereşeni - parţial în intervalul de timp între 09:55 – 11:20

s. Cărpineni: str. Comsomoliscaia, Filatov, Gagarin, Morozov, Oleg Coşevoi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00

s. Voinescu - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 14:30



17. Ialoveni:

s. Condriţa - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Dănceni, s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 10:15 - 18:15

s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:15

s. Sociteni - parţial în intervalul de timp între 10:35 – 18:35



18. Leova:

or. Iargara: str. 27 August, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Căii Ferate, Maxim Gorki, Mecanizatorilor, Păcii, Viilor, Zelionaea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



19. Nisporeni:

str. Basarabia, George Coşbuc, Petru Movilă, Toma Ciorbă - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00

s. Vărzăreşti - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



20. Orhei:

s. Breanova, s. Clişova, s. Tîrzieni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



21. Străşeni:

str. Barbu Lăutarul, Caraciobanu, Chişinău, Chişinăului Şos., Drumul Chişinăului, Gribova, Liviu Damian, Mioriţa, Nicolae Sulac, Sfinţii Împăraţi Constantin, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Ţărăncuţă, Victoriei, Volontir Mihai - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00

s. Cojuşna: str. Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexandru Marinescu, Ştefan cel Mare, Codreanu P., Constructorilor, Copiilor, Grigore Vieru, Ion Creangă, Mihai Viteazul, Nouă, Cojuşna - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

s. Sireţi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Ciobanca – partial in intervalul de timp intre 09:15 - 11:00

s. Dolna – partial in intervalul de timp intre 11:00 - 13:00

s. Micleuşeni – partial in intervalul de timp intre 14:00 - 16:00



22. Ştefan Vodă:

s. Căplani: str. Caplanî, Cotovscogo, Lenin, Libertăţii, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Molodejnaea, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare şi Sfânt, Svoboda, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Tudora: str. Iurie Gagarin - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00

s. Olăneşti: str. 31 August, Ciapaev, Lenin, N. Testemiţeanu, Pirogova, Maiakovski - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30

s. Slobozia: str. Boris Glavan, Livezilor, Sportivnaia - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35



23. Teleneşti:

str. Vasile Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00

s. Bogzeşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



24. Vulcăneşti:

s. Giurgiuleşti: str. Bez Uliţ, Chişiniovscaia, Dunaiscaea, Lenin, Sportivnaia - parţial în intervalul de timp între 15:15 - 17:00

s. Vadul lui Isaac - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 10:30



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.