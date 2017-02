Zeci de localități din țară și mai multe străzi din Chișinău vor rămâne astăzi fără energie electrică

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, furnizorul de energie electrică anunță că astăzi, 6 februarie, vor avea loc întreruperi programate ale energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

1. Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi:

str. Valea satului, Dacia, Chişinău, Academicianul Sergiu Rădăuţanu, 31 August - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:30



2. Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Ciprian Porumbescu 20 - în intervalul de timp între 09:00 - 14:00

str. A. Plămădeală 2, 3, 5/1, 6, 7, A. Mateevici 66, 76, 80, 82, 84, 86, 101, 109-119, Gr. Alexandrescu 999, 9999, M. Cebotari 1-5, 2-4, 1/1, 4/1, M. Kogălniceanu 81/1, 85A, 83, N. Iorga 12, Sfatul Ţării 1, 2, 3, 4, 4A - în intervalul de timp între 10:00 - 17:00

str. Grigore Alexandrescu 9V - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



3. Chişinău, sectorul Centru:

bd. Ştefan cel Mare 4, 6, 6/1, 8, str. Ciuflea 32, 34, 45, 47, 49, Columna 25, 27, 30, 31, 33, 66, Ismail 45, 45/1, 84, 84/3, 86, L. Tolstoi 63, 68, 72, 72/10, 78, N. Anestiade 26, N. Starostenco 29, 33 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



4. Chişinău, sectorul Râşcani:

str. Miron Costin 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/3A, 11/9, bd. Moscova 13/1A, 13/5 - în intervalul de timp între 12:00 - 17:00



5. Chişinău, sectorul Râşcani, com. Grătieşti:

str. Olimpica, prof. Ion Dumeniuc - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora)



6. Anenii Noi:

s. Troiţa Nouă, s. Mirnoe - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



7. Basarabeasca:

str. Kirpicinaia, Nicolai Cernîşev - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30



8. Cahul:

str. Mihail Şolohov, Griviţei şos., Păcii, Unirii, Vlad Ţepeş - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 17:30

s. Crihana Veche - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:00



9. Cantemir:

s. Lărguţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00



10. Comrat:

s. Chioselia Mare: str. Budeonogo - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 17:00

s. Frumuşica: str. Iurie Gagarin - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 15:00



11. Călăraşi:

s. Dereneu - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00



12. Căuşeni:

s. Tănătari - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30

s. Taraclia - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:30

s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30



13. Ceadâr-Lunga

s. Beşghioz: str. Chirov, Komsomoliscaia, Miciurin, Per. Sadovîi, Sadovaea - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 12:00

s. Beşghioz: str. Chirov, Lenin - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



14. Cimişlia:

s. Gradişte - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00

s. Topala - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30



15. Criuleni:

s. Bălăbăneşti, s. Bălţata, s. Mălăieştii Noi, s. Văduleni, (s. Cimişeni - 2 cons. juridici) - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



16. Hânceşti:

s. Cărpineni: str. A. Donici, Komsomolului, Filatova, Gagarin, Moldoviţa, Morozova, Coşevoi - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 18:00

s. Logăneşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:40

s. Nemţeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00

s. Crasnoarmeiscoe: str. B. Glavan, Comsomolului, Soltîs, Ogorodnaia, Pervomaiscaia, Tentralinaia, Vinogradnaia - parţial în intervalul de timp între 09:55 - 11:30

s. Dancu - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30



17. Ialoveni:

s. Horeşti - parţial în intervalul de timp între 11:00 - 14:00

s. Sociteni - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35

s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50

s. Costeşti – parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:00



18. Orhei:

str. Mîndru Mihail, Serghei Lazo, Susleni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00



19. Străşeni:

s. Ţigăneşti - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00



20. Ştefan Vodă:

s. Marianca de Jos: str. Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Serghei Esenin, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 13:45

s. Slobozia: str. Alexandru Donici, Ştefan cel Mare, Selişte str-la, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:00

s. Volintiri: str. Păcii – partial in intervalul de timp intre 14:30 - 16:00



21. Taraclia:

str. Şolohov, Lenin, Minin, Molodiojnaea, Ostrovscogo, Partizanilor, Piotr Ceaikovski, Sadovaea - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00



22. Teleneşti:

s. Chiştelniţa - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00



23. Vulcăneşti:

s. Alexandru Ioan Cuza: str. Ştefan cel Mare, Ciapaev, George Enescu, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Poştei, Tihaia, Traian, Tudor Vladimirescu - parţial în intervalul de timp între 10:45 - 11:45

s. Cişmichioi: str. Lebedenco, Lesnaea, Melnicinaia, Pirogova, Sveazistov, Taras Şevcenco, Valentina Tereşcova - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 09:30

s. Vadul lui Isaac - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:10



Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul Suport Clienţi al companiei la telefonul 022-43-11-11.