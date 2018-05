ZdG. Mihaela Jardan, medic neurolog în Germania: „În spitalele din Moldova mai sunt folosite medicamente ineficiente și exagerat de scumpe”

„Am plecat pentru că nu puteam creşte sub aspect profesional, dar şi din cauza remunerării proaste a medicilor. Consider că e corect ca un medic să aibă un salariu decent, luând în considerare pregătirea, munca extrem de responsabilă, stresantă. Remarcile de felul „ai dat jurământul lui Hipocrate şi eşti obligat să munceşti în orice condiţii” le consider deplasate”, își motivează alegerea de a pleca, Mihaela Jardan.

Cât despre o zi din viața unui medic neurolog din Germania, protagonista povestește că „Într-un spital din Germania, programul oficial de lucru începe la 7:30 şi se termină la 16:30. Fiecare are responsabilităţi bine definite. Dacă eşti responsabil de Urgenţe şi de Stroke Unit – Unitatea de Accident Vascular Cerebral, atunci e un program destul de încărcat. Pe lângă programul obişnuit, mai sunt gărzile de 24 de ore, câte 5-6 pe lună. Ritmul de muncă e unul alert şi trebuie să te organizezi bine ca să le reuşeşti pe toate”.

Diferențe între sistemul medical din R. Moldova și cel din Germania există, și nu sunt puține, spune Mihaela. „Ceea ce se practică în Moldova la ora actuală, cu anumite excepţii, e departe de medicina modernă. Cred că durata medie de viaţă a populaţiei, strângerile repetate de fonduri pentru tratament peste hotare spun multe despre sistemul medical din Moldova. Sistemului de sănătate din Moldova îi lipsesc bani şi oameni competenţi care să-i gestioneze corespunzător”.

Mai mult, medicul neurolog a vorbit și despre „

Aceste practici sunt, din păcate, frecvent întâlnite în Moldova. Fenomenul a luat amploare din cauza remunerării proaste a medicilor. Pentru tratament e importantă substanţa activă administrată, aşa că, sub aspect medical, nu e nimic dramatic dacă îi recomanzi pacientului Ibuprofen de la o anumită firmă şi nu de la alta. Diferă doar costul. Faţă de pacient, însă, e injust, el fiind manipulat de autoritatea medicală şi, deseori, obligat să ia medicamente mai scumpe, în condiţiile în care pe piaţă sunt alternative mai ieftine, la fel de bune.

Totuşi, mie mi se par mai grave înţelegerile dintre producătorii de medicamente şi spitale. Constat cu tristeţe că în spitalele din Moldova mai sunt folosite medicamente complet ineficiente, exagerat de scumpe”, mai spune Mihaela Jardan.

