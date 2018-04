ZdG: „Păcatele” delegației care a adus focul Haric de la Ierusalim. Tuțu - anchetat penal și mitropolitul care încalcă regulile bisericești

Ziarul de Gardă a scris despre „păcatele” delegației moldovenești care a mers în Israel.

Despre mitropolitul Vladimir, pe numele său de mirean Nicolae Cantarean, Zdg a scris anterior că a încălcat din regulile bisericești, implicând iar biserica în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016, după ce și-a anunțat practic susținerea pentru candidatul pro-rus, Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova, numindu-l, în fața altarului, ”domnul președinte Dodon”.

Mitropolitul Vladimir a mai apărut în ipostaze”nemitropolicești” cu Nelli Tcaciuc, despre care ar fi menționat că este rudă.

Potrivit canoanelor bisericești, Mitropolitul nu are dreptul să se căsătorească, să aibă copii sau „relații trupești”. Acesta trebuie să ducă un mod de viață smerit.

La 13 mai 2016, deputatul democrat Constantin Ţuţu a fost achitat în dosarul penal deschis în aprilie 2012 după omorul lui Alexei Veretca în curtea unui restaurant din Codrii Orheiului. De pedepse au scăpat toţi figuranţii din dosar, cu excepţia lui Ion Corcodel, cel care a recunoscut că l-a împuşcat pe Veretca şi care s-a ales cu opt ani de închisoare.

Iurie Chiorescu, deputatul ajuns în Parlament după demisia lui Victor Roșca, care a declarat pe 13 aprilie că, dacă va accepta mandatul de deputat atunci va fi „doar în echipa liberal-democrată” a anunțat pe 28 aprilie 2017 că aderă la PDM.

Eugeniu Nichiforciuc a devenit deputat în luna februarie 2015, când unii parlamentari PDM, aleși la scrutinul din noiembrie 2014, au decis să plece în Guvern. Exact cu 20 de zile înainte, a înregistrat propria companie de construcții, „Construct Agent Grup”. Peste doar 3 luni de la fondare, această firmă a câștigat primul contract de peste 2 milioane de lei în raionul Florești, a mai notat zdg.md.

Familia deputatului Nae-Simion Pleşca se afla în 2017 în proces de judecată cu unul dintre vecinii din curtea în care locuieşte, după ce legislatorul a construit un imobil cu 3 niveluri în coasta casei vecine. Deşi vecinii deţin o încheiere a instanţei de judecată care a dispus sistarea lucrărilor, casa construită de deputat este, astăzi, aproape gata, iar procesul de judecată continuă, vecinii cerând demolarea construcţiei. În aceeaşi curte, din centrul Chişinăului, Nae-Simion Pleşca deţine mai multe imobile, de sute de metri pătraţi, a căror valoare de piaţă este de câteva milioane de lei. Pe lângă aceste imobile, familia deputatului mai deţine câteva apartamente în Chişinău, toate în blocuri noi situate în centrul orașului.

La 17 decembrie 2015, ZdG scria despre averea lui Gheorghe Cavcaliuc, şeful interimar al Inspectoratului General al Poliţiei (IGP),de atunci. În articol se menţiona că acesta, deşi are un salariu lunar de 10 mii de lei, îşi construieşte în această perioadă o vilă de lux la marginea Chişinăului. Totodată, omul legii, cel care în 2009 a cerut, iar peste un an judecătororii au decis să-i dea apartament de la stat, locuieşte într-un apartament cu trei camere în Chişinău, înregistrat pe numele socrilor săi pensionari. În paralel, în timp ce luptă cu infractorii, Cavcaliuc se implică, discret, în afaceri, fiind beneficiarul unei firme care produce materiale de construcţii. SRL-ul îşi are sediul într-un imobil construit recent, înregistrat pe numele părinţilor săi.