ZdG: Mărturiile victimelor de la 7 aprilie 2009: Voronin trebuia să stea la pușcărie alături de Filat

Iurie Crăciuneac a fost reținut în seara zilei de 7 aprilie și transportat la Comisariatul General de Poliție, fiind maltratat. După o serie de procese în cadrul instanțelor naționale, derulate fără succes, în 2011, Crăciuneac a depus o cerere la CEDO. Spune că după protestele din 2009, a hotărât să se implice în politică, în 2010 ocupând funcția de director al Inspectoratului teritorial de muncă din Cahul, iar în 2015 – viceministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei (responsabil de domeniul muncii, salarizării, migrației și parteneriate sociale).

„Am protestat pentru că drepturile omului erau încălcate fără nici o jenă, statul era capturat, de instituții democratice nici vorbă, sărăcia depășise limitele „acceptate”, corupția era ca la ea acasă, libertatea presei nu exista, cetățenii „fugăriți” din țară și șirul nemulțumirilor poate continua.

Unii ne avertizau ca protestând am putea fi, chiar, omorâți de slugile celor care pentru a rămâne la guvernare erau în stare să treacă pe cadavre. Cu toate astea eram conștienți că dacă nu vom protesta, lucrurile nu se vor schimba în R. Moldova.

M-am bucurat, când în ani ce au urmat după 2009 se vedea cum democrația se dezvoltă. S-au creat condiții pentru libertatea presei, s-au început mai multe reforme: justiție, finanțe locale (APL), economie, s-a semnat Acordul de asociere cu UE și parcă lucrurile erau pe calea cea bună. Dar implicându-mă politic am început să aflu mai multe nuanțe care stăteau în spatele tuturor încercărilor de a redresa lucrurile în țară, și care parcă țineau, asemenea unei ancore, țara pe loc”, ne destăinuie Iurie.

Sergiu Creţu este un alt tânăr care a protestat pe 7 aprilie 2009 în Piaţa Marii Adunări Naţionale şi care, pe 8 aprilie, s-a pomenit în Comisariatul de Poliţie Centru, unde a fost bătut şi umilit.

„În acești nouă ani am finalizat studiile universitare în drept, m-am căsătorit și am deschis o mică afacere în domeniul transportului internațional de mărfuri. Cu părere de rău, în toamna anului 2017 am hotărât să plec din țară, pentru că este imposibil să dezvolți o afacere. Sistemul funcționează în așa mod, încât protejează doar afaceriștii mari. Ceilalți care refuză să dea mită sau să „mulțumească” angajații statului nu mai pot realiza nimic. Și asta este regretabil.

De fiecare dată reveneam acasă cu speranța că lucrurile se vor schimba, că vor evolua, dar acum, nu mai este cale de întoarcere. Sunt decis 101% să plec. Nu cred că merită să îmi irosesc sănătatea și timpul pentru un stat corupt până peste cap. Nu pot suporta corupția și protecționismul. Asta mă face să plec. Statul ăsta nu are viitor, poate doar Unirea ne va salva. După nouă ani lucrurile nu au progresat, dimpotrivă, avem același clan, dar altă culoare.

Crețu mai spune că și cetățenii au partea lor de vină, pentru că nu este dezvoltat spiritul civic: „până la urmă oamenii își merită conducătorii, daca sunt prostiți ani la rand cu povești cu „integrarea europeană”. Uităm istoria. Pentru o pereche de ciubote și un pachet de orez oamenii sunt gata să voteze aceiași oameni”.

Oficial, în urma protestelor din aprilie 2009, au fost înregistrate şi examinate, în special de procuratura militară Chişinău şi procuratura mun. Chişinău, 108 sesizări cu privire la infracţiuni comise de factori de decizie, în special poliţişti. În 31 de cazuri procurorii s-au autosesizat din materiale apărute în presă sau din declaraţii. În 71 de cazuri au fost pornite dosare penale, dintre care, 42 pentru tortură şi 19 pentru exces de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu. La nouă ani de la evenimentele din aprilie 2009, nicio persoană cu funcţie de răspundere din acea perioadă nu a fost condamnată.