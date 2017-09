ZdG: Cum arată vila judecătorului care l-a arestat pe Andrei Braguța și cum își argumentează acesta decizia

La oficiul Ciocana al Judecătoriei Chișinău ni s-a spus că Iurie Obadă, judecătorul care, pe 18 august 2017, a decis arestarea pe 30 de zile a lui Andrei Braguța, tânărul care a decedat pe 26 august în penitenciar, este, din 23 august, în concediu, scrie Ziarul de Gardă.

Magistratul a fost găsit acasă de reporterii Ziarului de Gardă, la vila sa cu două niveluri din Întovărășirea Pomicolă „Izvorul-Vesel”, aflată în imediată apropiere de Tohatin, mun. Chișinău. După ce un vecin l-a telefonat, judecătorul ne-a deschis poarta, invitându-ne în curte, unde a acceptat să discute despre circumstanțele din dosarul Braguța, refuzând însă să fie filmat sau fotografiat.

Iurie Obadă își amintește însă în detalii ziua în care a decis eliberarea unui mandat de arest pe numele lui Braguța. „A venit procurorul cu demersul. A fost înregistrat în cancelarie. Prin intermediul programului, dosarul mi-a fost repartizat mie, fiind și singurul judecător de instrucție la Ciocana. Știam de la procuror că tânărul e cu dereglări, dar nu mi-am dat seama că era așa de serios… Când am ieșit să vin în ședință, pe el l-au adus din camera pentru persoane reținute. Într-adevăr, era foarte agresiv. Era într-o stare strașnică, pentru că se grămădise mai toată judecata acolo. Erau trei băieți de la escortă care nu puteau, de fapt, să-l țină”, zice magistratul.

„Încă în mașină sau chiar din penitenciar, acesta a lepădat toate hainele. Era gol… Băieții de la escortă au găsit ceva, o „pokrivală” (cearșaf, n.r.) și i-au pus-o pe umăr. Încercau să-l intre în sala de ședințe. El refuza. M-am uitat la el și am văzut că e inadecvat și agresiv. Avocatul său a fost Veaceslav Nevreanschi. Am decis, văzând comportamentul, să examinăm fără el, pentru că oricum nu aveai ce asculta de la dânsul. Avocatul s-a dus și a întrebat dacă vrea să spună ceva judecătorului. El l-a trimis în… Am intrat în ședință și am spus la escortă să-l ducă jos”, povestește Iurie Obadă, care precizează că, în cei 25 de ani de când activează în sistemul de drept, nu s-a confruntat cu un asemenea caz.

„Unica ieșire era să-l izolez…, în primul rând pentru securitatea lui”

Întrebat de ce, totuși, în aceste circumstanțe, a decis aplicarea unui mandat de arest pe numele lui Andrei Braguța, judecătorul a spus că „cine mă cunoaște, știe că nu dau arest pentru orice. În altă situație, cu altă persoană, poate nu-l arestam, pentru că infracțiunea nu era atât de gravă. În altă situație, nu-i dădeam arest. Avocații care vorbesc despre acest caz nu au văzut ce se întâmpla pe loc. Ăsta, real, era agresiv. Din cuvintele procurorului, el, cu câteva zile mai devreme, fusese eliberat din Spitalul de Psihiatrie. A venit de acolo la volanul mașinii, din Bălți până la Chișinău. Sunt aproape 200 de km, la volanul automobilului. Era într-o stare… Era periculos. În încheierea mea, am indicat că, în primul rând, pentru securitatea sa, nu pentru altcineva… Închipuiți-vă, la un om gol îi dau drumul în stradă, în așa stare. Și altă problemă. Procurorul a spus că vrea să înainteze alt demers, pentru efectuarea expertizei psihiatrice. Pentru expertiza asta, tot era necesar să fie izolat. Rațiunea mea a fost, reieșind din starea lui, că cel mai normal era ca el să fie sub supraveghere. Să-l eliberezi, în stradă, vă închipuiți în ce stare era”, își argumentează judecătorul decizia de a-l aresta pe Braguța.

„Cea mai rezonabilă variantă era ca el să fie sub supraveghere. El nu putea fi eliberat… Eu nu puteam decide ca el să fie internat forțat. Asta era posibil după ce îl recunoșteau vinovat, iresponsabil… Absolut inadecvat era, dar nu arăta lovit. Arăta sănătos fizic. Vă spun, unica, după mine, ieșire, era să-l izolez, să fie sub supraveghere, în primul rând, pentru securitatea sa și a celor din jur. Dacă era un om sănătos psihic, sigur, nu-l arestam. Eu, pentru așa ceva, nu arestez. Era agresiv. M-am gândit că a venit de la Bălți cu mașina și, dacă-l eliberez, ar putea urca iar la volan. Pe undeva, erau și părinții care, cumva, nu au fost împotrivă ca el să fie sub supraveghere. Eu nu i-am văzut pe părinți, dar procurorul mătincă a spus. Ce a făcut avocatul? Avocatul a zis, poate facem ceva… Într-un fel, el nu a acceptat arestarea, dar poate facem ceva ca să-l dăm la părinți, să-l supraveghere. Am zis, dl Vlad, dvs vedeți că părinții ar putea să-l supravegheze? El totuși are 30 de ani. M-am gândit că decizia e în favoarea sa. Fără doar și poate, se întâmpla altceva dacă ieșea din penitenciar. Cu el sau cu altcineva. Regrete? Sigur că am, nu atât de decizia mea, pentru că susțin că era singura cale, dar, că a murit omul și parcă aș fi și eu…, așa, pur omenește, pur sufletește. Când l-am văzut ce sunete scotea… Era ca o fiară. Am spus cuiva de acolo că mi-i jale de el. Băiat tânăr, frumos. Nu avea urme de lovituri. Era învelit cu acea „prostire”, dar nu am văzut ceva”, precizează judecătorul, afirmând că, inițial, Vladislav Nevreanschi, avocatul din oficiu al lui Braguța, a atacat la Curtea de Apel (CA) Chișinău mandatul de arest, doar că, la scurt timp, s-a răzgândit.

UNIMEDIA amintește că acum două săptămâni un bărbat de 32 de ani, Andrei Brăguță, a murit în Penitenciarul nr. 13, în timp ce se afla în arest preventiv.

Rudele acuză oamenii legii că l-ar fi bătut și astfel ar fi survenit decesul. De cealaltă parte, administrația pușcăriei spune că tânărul s-a stins de pneumonie. Bărbatul primise mandat de arestare, reținut fiind pentru că ar fi insultat inspectorii de patrulare.

Ulterior, abia după ce tragedia lui Andrei Brăguță a fost relatată pe larg în mass-media, reprezentanți ai Ministerului Justiției și Administrației Penitenciarelor au ieșit într-o conferință de presă în care au anunțat demararea unor anchete de serviciu și au dat asigurări că toți cei vinovați vor fi sancționați potrivit legii.

Pe anumite aspecte și detalii ale cazului, declarațiile reprezentanților autorităților implicate se contrazic. În același timp, și IGP a venit cu o versiune a întregului incident, menționând că tânărul a fost reținut pentru că a depășit viteza legală pe traseul Bălți - Sărăteni, circulând cu 110 km/h. La cerințele legale de a opri, a ignorat solicitarea, continuând deplasarea pe contrasens, arătând prin fereastră gesturi indecente, iar după ce a fost reținut a avut un comportament agresiv.

Abia la o săptămână de la decesul tânărului, în investigațiile inițiate de Procuratura Generală, s-a constatat că Braguța a fost bătut de alți patru deținuți, cu care se afla în cameră. Mai mult, Braguța a fost bătut cu acordul gardienilor, care, potrivit procurorilor, nu au întreprins nimic.

Procurorii mai spun că victima a fost torturat timp de o oră și jumătate. Alți deținuți din Izolatorul nr. 13 au declarat că Braguța striga după ajutor și bătea cu pumnii în ușa celulei.