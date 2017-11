Yuri Semin: Sheriff ne-a oferit o lecție de fotbal în partida tur. Trebuie să avem o atitudine serioasă față de tiraspoleni

"Am primit o lecție de fotbal la Tiraspol. Sheriff are un lot bun, nu au meciuri la fel de încordate ca în campionatul Rusiei, respectiv au mai mult timp să se pregătească de meciurile din Liga Europei. Vom avea un meci greu. Sheriff ne-a obligat să ne apărăm în partida tur de la Tiraspol. Am ratat ocazia să marcăm al doilea gol cu tiraspolenii, după aceasta adversarul a condus ostilitățile pe teren. Trebuie să avem o atitudine serioasă față de tiraspoleni" a declarat Semin

Portarul "feroviarilor" Marinato Guilherme este conștient de importanța partidei de mâine, brazilianul cu cetățenie rusă declarând că Lokomotiv este pregătit să câștige partida împotriva campioanei Moldovei.

"Nu ne-am așteptat ca Sheriff să joace atât de bine în prima partidă. Am avut multe ocazii la poarta mea, nu s-a întâmplat de multă vreme așa ceva. Înaintea partidei retur noi știm la ce să ne așteptăm din partea adversarului. Trebuie să obținem cele trei puncte și să facem un pas înainte" a afirmat Guilherme.

Lokomotiv are un moral bun înaintea partidei cu Sheriff, echipa lui Yuri Semin a zdrobit-o în deplasare pe Zenit, impunându-se pe stadionul Krestovskyi Park cu scorul de 3-0. O dublă a reușit noua vedetă a rușilor, Jefferson Farfan, o altă reușită trecându-și în cont Anton Miranchuk.

Lokomotiv este lider autoritar în campionatul Rusiei, la fel ca Sheriff în Divizia Națională. Partida dintre Lokomotiv și Sheriff va începe la ora 20:00.

Meciul tur de la Tiraspol s-a încheiat cu scorul de 1-1.