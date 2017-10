„Women in ICT” revine, la sfârșit de octombrie, cu o nouă ediție

Foto: „Women in ICT”

Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC anunță ediția a patra ”Women in ICT”, evenimentul dedicat profesionistelor IT, actuale și în devenire, care va avea loc pe 24 octombrie curent, în incinta Centrului de Excelență din Domeniul TIC ”Tekwill”.

”Women in ICT” își propune să redefinească percepția rolurilor în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC), să crească interesul tinerelor pentru oportunități de carieră și să consolideze comunitatea locală a profesionistelor prin transfer de experiență și comunicare.

Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer la Facebook, a spus: ”Avem nevoie de femei la toate nivelurile, inclusiv în funcții de conducere, pentru a schimba dinamica, a remodela conversația, a face auzite și ascultate vocile femeilor, și nu ignorate sau trecute cu vederea.”

”Women in ICT” vine să vă inspire și o să vă ofere ”pastila” de motivare, pentru a vă încuraja să accesați oportunități care apar în permanență, să setați aspirații înalte și să le urmați cu multă îndrăzneală. Vă invităm să cunoașteți profesioniste talentate, carismatice, cu atitudini și principii riguroase și să aflați de la ele care sunt pașii și intențiile care duc spre o carieră reușită și echilibru cu viața de familie, pasiuni și interesele personale.

Speakerii ediției curente sunt: Mariana Dahan, Cofondator și Chief Executive Officer, WIN - World Identity Network, anterior Senior ICT Policy and Specialist at World Bank, Lidia Scarlat, Motion Design Creative Producer, Umbrela Studio, Olga Zamisnaia, Director, Stelar Group, Tatiana Buciuceanu, Software QA Engineer, Endava.

Evenimentul va include și Ceremonia de recunoaștere și apreciere ”Women in ICT” în care vom aduce un omagiu femeilor care s-au remarcat în sectorul IT din Moldova.

”Women in ICT” va continua cu o sesiune de socializare într-o ambianţă prietenoasă, potrivită pentru a comunica și pentru a găsi mentori care să inspire și să poată ghida primii paşi, la început de carieră.

Ediția a IV-a Women in ICT se va desfășura pe 24 octombrie, cu începere de la ora 16.00, în incinta Tekwill. Înregistrarea este preconizată pentru ora 15.30 - 16.00.

Pentru a participa la eveniment, vă rugăm să vă înregistrați aici. Participarea este gratuită.

Lansat pentru a combate stereotipurile și a încuraja fetele să urmeze o carieră în IT, ”Women in ICT” a devenit o tradiție mult așteptată, justificându-și statutul de inițiativă de reper în comunitatea profesionistelor și tinerelor pasionate de IT din Republica Moldova.

Evenimentul ”Women in ICT” este organizat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Guvernului Suediei în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea Centrului de Excelență în Domeniul TIC Tekwill”. Parteneri media: Agora, Diez, Locals, Unimedia.

Pentru mai multe detalii sau precizări, nu ezitați să o contactați pe Viorica Bordei, Manager de Programe, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC la adresa de e-mail vbordei@ict.md.