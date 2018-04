(Vox Populi) Incertitudine la Bălți față de alegerile locale: Oamenii spun că vor merge la scrutin, dar nu știu cu cine să voteze

UNIMEDIA a întrebat mai mulți locuitori din Bălți cu cine vor vota și care cred că sunt problemele urgente care vor trebui rezolvate de noul idil al orașului.

Ludmila:

"Nici nu pot să îmi imaginez, dacă sincer, cum ar trebui să fie primarul, considerând multitudinea de probleme pe care le avem: ca de obicei, criza cu deșeurile, murdăria, un coșmar, nu se curăță deloc. Poate în centru încă se ma face ceva, dar la periferiii... Drumurile sunt o problema veșnică, tot mai rele și mai rele. Probleme desigur că sunt multe. Nici nu știu ce om trebuie să vină acum ca să poată rezolva toate aceste probleme și cât mai repede.

La moment nici nu știu cu cine voi vota. Înțeleg că încă nu toți au depus cererile. Vom vede cine va candida".

Alexandr:

-Veți merge la alegeri?

"Voi fi neovit să merg. Aș vota cu comuniștii, dar nu le văd candidații.

-Cum ar trebuie să fie primarul ideal?

"Nu avem noi așa oameni. Nu avem. Toți vorbesc frumos, dar când se ajunge la treabă, nici un rezultat. Fie vorbim de comuniști, fie Partidul Nostru. Oricine numai nu democrații. Vedeți ce se întâmplă în acest oraș. Gunoiul nu-l scot. Nu se pot înțelege care-i șeful. Ce atitudine e asta față de oraș? Murdar tot. Drumurile... Vedeți și singuri ce se întâmplă în acest oraș".

Constantin:

"Ne ducem numaidecât. Organizăm. Eu sunt pensionar. Aceasta e sora mea, tot pensionară".

-Cu cine votați?

"Usatîi. Domnul Alexandru. Noi îl știm demult. Tare "poriadocinîi". Peste seamă om, la locului lui. Știe și a vorbi, știe cu lumea... Numai pentru dânsul. Și pentru domnul Dodon, Greacenîi, pentru toți socialiștii.

Câte vreți probleme la noi: drumurile, gunoiul și cu pensionarii aștia, vai de capul lor, săracii. Problemele-s tare mari la noi. Ne trebuie nouă un "hozian", un gospodar".

Oksana:

"Încă nu am decis cu cine votăm. Trebuie să rezolvem probelem oamenilor, iar ele sunt multe: drumurile, gunoiul".

Dumitru:

"Bălțiul are nevoie de un primar care are o viziune constructivă, să fie un specialist în domeniu, un inginer sau economist, pe potrivă, dar să nu fie un om care vorbește mult, promite mult, organizează tot felul de evenimente cultural-artistice. Un primar care știe să comunice cu Chișinăul, să fie un primar pro-european, deoarece Bălțiul are nevoie de fonduri europene. Noi am văzut anterior din exepriența fostului edil al capitalei de nord a Republicii Moldova că cooperările cu Răsăritul au adus puține investiții".