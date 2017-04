Vor să ajute de peste hotare: Mai mulți moldoveni din străinătate au lansat proiectul „Diaspora înverzește Moldova”

Diaspora se mobilizează din nou. Pe grupul „ADOPTĂ UN VOT” de pe Facebook, a apărut inițiativa de a fi lansat un proiect prin care în satele din Republica Moldova, afectate de iarna din aprilie, să fie plantați copaci fructiferi.

Prin proiectul „Diaspora înverzește Moldova”, moldovenii de peste hotare își vor aduce aportul la procesul de recuperare și lichidare a pagubelor.

„Dragi prieteni! Suntem cu toții copleșiți de calamitățile naturale care s-au abătut asupra țării noastre. Dorința de a da o mână de ajutor ne stăpânește pe fiecare dintre noi, cei plecați în lumea largă. De la distanță este mai greu să ne implicăm direct și să punem umărul la curățenie. Dar am putea să ne aducem aportul la procesul de recuperare . În spiritul inițiativei Offline-ului de la Venetia, când am pus începutul aleei Diasporei Moldave în Parcul San Guliano din Mestre, lansăm proiectul „Diaspora înverzește Moldova”. Ne propunem să plantăm copaci fructiferi și decorativi, arbuști și plante în localitățile din Republica Moldova, afectate de dezastru. In paralel, continuăm lucrul pentru a deschide un parc al Diasporei de pretutindeni în Chișinău. Planul de acțiune va fi anunțat în scurt timp. Acum dorim sa ne exprimăm susținerea față de cei care au avut de suferit și să îndemnăm persoanele interesate să contacteze grupul de inițiativă, care sperăm sa se lărgească datorita voluntarilor și care eventual va gestiona proiectul, prin comentarii la această postare sau prin email: diasporainverzesteMD@gmail.com”, se arată în postare.