Volkswagen lansează o platformă pentru vânzarea maşinilor la mâna a doua

Divizia de servicii financiare a grupului auto german Volkswagen a lansat o platformă online pentru a cuceri o cotă din piaţa vânzărilor de automobile second hand din Germania, în încercarea de a-şi atinge obiectivul vizând dublarea portofoliului de contracte de credit, leasing şi asigurări până la 30 de milioane de unităţi, până în 2025.

Volkswagen Financial Services a precizat joi că a pus la punct o platformă denumită HeyCar, unde pot fi listate automobile second hand, cu care va încerca să profite de potenţialul oferit de piaţa automobilelor second hand din Germania, piaţă unde aproximativ 95% din vânzările online se derulează prin intermediul platformelor mobile.de şi autoscout24.de.

Lansată la începutul acestei luni, HeyCar are deja listate 50.000 de vehicule şi speră să tripleze această cifră până anul viitor. Pe termen mediu şi-a propus să ajungă până la 300.000 de listări, a declarat Christian Dahlheim directorul de vânzări de la Volkswagen Financial Services, citând faptul că pe platforma rivală mobile.de sunt listate aproximativ 1,2 milioane de vehicule. Dahlheim a subliniat că spre deosebire de platformele rivale, HeyCar nu va avea mesaje publicitare şi de asemenea va fi deschisă şi pentru dealerii de automobile non-VW.

Unii analişti susţin că Volkswagen a decis să îşi extindă strategia de vânzări în domeniul automobilelor second hand pentru a contracara tendinţa de scădere a valorii reziduale a automobilelor diesel din Germania. Un raport din luna iunie elaborat de analiştii de la Schwacke arată o creştere a preferinţei pentru automobilele cu motoare pe benzină, în timp ce valoarea reziduală a vehiculelor diesel a scăzut sub cea a vehiculelor cu motoare pe benzină în acest an, scrie Agerpres.