Vladimir Voronin, despre candidații din cursa electorală: „Ceban nu o să câștige alegerile”

Fostul președinte Vladimir Voronin a comentat de ce nu a înaintat nici un candidat la alegerile din Chișinău și ce crede despre candidații din lupta electorală.

„Primarul are mai multe probleme de rezolvat decât un prim-ministru. Nu că nu am găsit așa persoană în PCRM, nu vrem să-l punem doar pentru un an de zile. În așa termen scurt nu poate să-și demonstreze capacitățile sale”, a comentat Voronin.

De asemenea, liderul PCRM a declarat opinia sa despre pretendenții care deja au depus toate actele pentru a candida la postul de primar.

„Ceban nu o să câștige alegerile, nu are el capacitate organizatorii. Nu trebuie așa oameni ca Ceban și Munteanu să fie aleşi. Cum ei o să hotărască ceva în primărie dacă PL și PSRM au majoritatea acolo”, a adăugat Vladimir Voronin.