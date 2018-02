Vladimir Voronin, despre Declarația de Unire a celor 14 localități din țară: „Eu dacă eram Președinte așa ceva nu putea să se întâmple”

„Aceasta este o eroare și demonstrează incapacitatea conducerii țării. Ei nu știu cum să scoată țara din această sărăcie, această nevoie, caută soluții mai ieftine, mai simple. Ei consideră că noi imediat vom ajunge în Europa, vom trâi ca în România, dar în România fiecare al doilea cetățean trăiește sub pragul sărăciei. Noi fiind la guvernare am demonstrat că R. Moldova are toate posibilitățile că statul nostru poate fi independent, suveran, integru. Sunt niște aiureli ai cetățenilor de Unire, Unire. Eu dacă eram Președinte așa ceva nu putea să se întâmple”, a declarat Voronin în cadrul emisiunii „Important” de la TVC21.

UNIMEDIA amintește că până acum 14 localități din țară au semnat astfel de declarații de UNIRE.