Vladimir Putin, despre cei 13 ruși puși sub acuzare în SUA: Nu îi vom extrăda niciodată

Rusia nu ii va extrada “niciodata” pe cei 13 cetateni ai sai pusi sub acuzare luna trecuta de procurorul special Robert Mueeler pentru ca s-ar fi amestecat in 2016 in alegerile din SUA, a declarat Vladimir Putin, potrivit Guardian.