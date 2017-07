Vladimir Putin denunţă corupţia din Ucraina şi vorbeşte despre candidatura sa la alegerile din 2018

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, că Ucraina este sufocată de corupţie şi că nu a luat o decizie privind candidatura la alegerile prezidenţiale din 2018, dar nu intenţionează să modifice Constituţia în vederea scrutinului, relatează site-ul agenţiei Tass, citat de mediafax.ro.

În cadrul emisiunii „Serious Talk with Vladimir Putin”, desfăşurată la centrul educaţional pentru copii supradotaţi din Soci, Putin a precizat că Ucraina este sufocată de corupţie, prezentă chiar şi în cadrul guvernului de la Kiev.

„Noii politicieni din Ucraina au venit la putere. Şi ce au reuşit? Corupţia a crescut. Ucraina se sufocă din cauza acestei corupţii, care porneşte de la eşaloanele cele mai înalte ale puterii şi până jos. Au preluat mandatul sub motto-ul luptei împotriva corupţiei, dar nu este suficient să strigi 'Opriţi hoţii!' ... nici ei n-ar trebui să fure", a spus Putin.

Preşedintele Rusiei nu a exclus o candidatură la alegerile prezidenţiale din 2018 şi nu intenţionează să modifice Constituţia privind limita de mandate în fruntea statului.

„Nu am decis încă dacă ar trebui să-mi continui activitatea în această calitate. O să văd, alegerile vor avea loc în 2018. Mai este timp până la cursa electorală. La un moment dat, trebuie să mă retrag. Constituţia stipulează o limită de mandate în funcţia de preşedinte. Am avut posibilitatea să modific Constituţia şi chiar mi s-a cerut să o modific în timp util. Nu am făcut acest lucru şi nu mai intenţionez să îl fac", a spus Vladimir Putin.

Conform Constituţiei ruse, o persoană nu poate să fie preşedinte al ţării mai mult de două mandate consecutive. Vladimir Putin a fost ales în fruntea ţării în 2012, iar înainte de acest mandat a fost preşedintele Rusiei între 2000 şi 2008. În 2008, mandatul unui preşedinte al Rusiei a fost crescut de la patru la şase ani.