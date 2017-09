Vladimir Cebotari: Încrederea în justiție a crescut de trei ori într-un an, iar instituţiile statului îşi fac datoria. Uitați-vă, ce furtuni se întâmplă

Lupta cu corupția, mai ales la nivel înalt, este una eficientă, foarte vizibilă, aduce rezultate clare, neselective. Noi suntem mult mai determinați decât multă altă lume să facem ordine în această țară, să aducem prosperitate acestei țări și cetățeanul nostru să trăiască așa cum merită – bine. Declarațiile au fost făcute de către ministrul Justitiei, Vladimir Cebotari, într-un interviu oferit pentru Europa Liberă.

Vladimir Cebotari este de părere că încrederea în justiție a crescut.

„Instituțiile statului sunt din zi în zi mai eficiente, din zi în zi mai disciplinate, din zi în zi produc mai multe rezultate bune. Aceasta arătă și încrederea în acele instituții, care este o tendință de creștere, și înseamnă că optimismul ar trebui să fie în creștere”, a specificat acesta. Încrederea în justiție a crescut de trei ori într-un an de zile și încrederea a crescut de la 8% la 24% în justiție, în general. Un an în urmă, înalții oficiali în rapoartele lor li se prezentau cifre cu care ieșeau public și spuneau că încrederea în justiție este de doar 8%. După un an de zile, pentru a nu lăuda că există un progres și o tendință pozitivă, au ieșit în spațiul public și declarau că neîncrederea în justiție este de 76%, fără a se uita în cifrele vechi, fără a menționa că este progresul și venind astfel cu descurajare în loc de încurajare”.

Cebotari a ținut să specifice că Republica Moldova nu este numită stat corupt, ci este percepută ca fiind unul corupt.

„Problema percepției este una extrem de gravă. Percepția o formăm noi toți. Când noi o să vorbim deja că cetățenii noștri sunt nemulțumiți, noi trebuie toți să împărțim această vină și eu cred că Dvs. înțelegeți exact la cine mă refer eu, la toți. Și la cei care țin microfoanele. Noi singuri ne tăiem creanga de sub picior, ne tăiem viitorul acestei țări”.

În ceea ce privește cazul Chirtoacă, Cebotari a declarat că acesta este un exemplu care demonstrează că justiția nu este una selectivă și nu ține cont de ranguri în ierarhie sau de afiliere politică.

„Să nu uităm că investigațiile în privința primarului Chirtoacă au început atunci când Partidul Liberal era în coaliția majoritară. Ieșirea din coaliție nu este decât o încercare de a face influență asupra investigațiilor. Procurorii au stat bravi în picioare. Succese lor. Eu nu vorbesc că este vinovat domnul primar Chirtoacă, Doamne, ferește. Despre vinovăția sau nevinovăția acestuia trebuie să se pronunțe exclusiv instanțele de judecată în baza probelor”.

„Îmi este simpatic primarul Chirtoacă, mi-ar părea foarte rău să se confirme cele ce sunt invocate de procurori. În același timp, nu putem noi să îngrădim lucrul procurorilor, ci trebuie să-i încurajăm să-l ducă la capăt, doar că trebuie să fim foarte severi cu procurorii și să cerem ca acest lucru să fie corect, să fie unul rezonabil și să fie administrate probele într-o manieră legală”, a mai adăugat acesta.