Vladimir Botnari, fost comisar al municipiului Chișinău, judecat penal pentru evenimentele din 7 aprilie 2009, numit șef de direcție la Moldtelecom

Vladimir Botnari, fost comisar al municipiului Chișinău, judecat penal pentru neglijență în serviciu în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009, soldată cu moartea lui Valeriu Boboc, a fost angajat recent în calitate de șef al Direcției securitate din cadrul Moldtelecom, anunță anticorupție.md.

Reporterii de la anticorupție l-au contactat pe Vladimir Botnari, însă a refuzat să ofere detalii despre condițiile în care a fost angajat și care sunt atribuțiile sale de serviciu. mai mult, noul șef de direcție de la Moldtelecom i-a luat la întrebări pe reporteri. „Pentru ce vă trebuie această informație, ce fel de investigație faceți? În ce funcție publică am fost eu? La Comisariat am fost cu zece ani în urmă. Chiar m-ați luat prin surprindere. Au trecut zece ani și pe voi acum vă interesează. În primul rând, eu nu vă cunosc. În al doilea rând, tot ce ține de angajarea mea la serviciu vă pot spune serviciile speciale de aici. De la ei veți afla de când lucrez, ce lucrez. Este serviciul de presă, direcția cadre. Eu nu știu cu cine discut. Dacă ați fi un om întâmplător din stradă și v-aș vedea la față, v-aș răspunde la toate întrebările”, a spus Vladimir Botnari.

Irina Vicol, responsabilă de comunicare cu mass-media, a solicitat să fie expediată o cerere în scris pentru a răspunde la întrebări. Ulterior, aceasta a venit cu un răspuns: „Nu am reușit să obțin un răspuns. Am fost mega-implicată în activități importante în activitatea mea și nu am reușit să găsesc pentru dvs. un răspuns. Vă rog să mai așteptați”.

Vladimir Botnari, fost comisar al municipiului Chişinău, a fost judecat, împreună cu Gheorghe Papuc, ex-ministru de Interne pentru neglijenţă în serviciu soldată cu moartea tânărului Valeriu Boboc în timpul protestelor de acum șapte ani. Pe 30 iunie 2015 a fost achitat de Curtea Supremă de Justiție, după ce judecătorii Curții de Apel Chișinău l-au condamnat pe Vladimir Botnari la doi ani cu suspendare, iar pe Gheorghe Papuc la patru ani de închisoare cu executare. Tot atunci celor doi le-au fost retrase gradele de general.

UNIMEDIA amintește că din 2016, Moldtelecom are un nou director, Dan Mitriuc. Acesta este ginerele Tamarei Andruşca, membru al Curții de Conturi, care a fost și director financiar al Prime Management, firma care administrează holdingul media al lui Plahotniuc.