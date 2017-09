Vlad Rusnac, moldoveanul care conduce una dintre cele mai mari companii petroliere din Sud-Estul Europei

Vânzările de carburanți realizate de Rompetrol Downstream în prima parte a acestui an au crescut cu peste 9%, procent mai mare decât cel cu care a evoluat piața totală. Majorarea se datorează unui cumul de factori, conform directorului general al companiei, Vlad Rusnac. Rompetrol Downstream actualizează prețurile zilnic, însă modificări la pompă sunt realizate la un interval de câteva zile pentru a nu bulversa consumatorul. Prețurile diferă de la o stație la alta în funcție de costurile de logistică, cele de operare și de amplasament, explică într-un interviu pentru prestigioasa revistă economică din România, Capital, Vlad Rusnac, directorul general al companiei.

Capital: Care este perioada de timp necesară deschiderii unei noi stații, de la depunerea actelor și până la inaugurare?

Vlad Rusnac: Procesul durează între nouă luni şi doi ani. Construcţia efectivă a stației este de doar 90 de zile.

Capital: De ce este un proces atât de lung, care sunt principalele probleme în obținerea autorizaţiilor?

Vlad Rusnac: Este un proces lung deoarece fiecare teren are specificul său şi sunt diferenţe la nivel de autoritate.

Capital: La ce nivel se ridică investiţiile în deschiderea de staţii noi anul acesta?

Vlad Rusnac: Investiţia va fi de peste 10 milioane de dolari. O staţie e la nivelul unui milion, depinde de locaţie, de tipul staţiei pentru că în tipologia noastră avem trei tipuri de staţii, mari, medii şi mici, depinde de numărul de pompe, de suprafaţă etc, dar foarte mult contează complexitatea terenului. Amortizarea unei astfel de investiții se realizează în 8-10 ani.

Capital: Care este staţia Rompetrol cu cele mai mari vânzări?

Vlad Rusnac: Cele mai mari vânzări se produc într-o staţie din judeţul Timiş. Mai sunt staţii foarte performante în Iaşi şi Ploieşti.

Capital: Cum au decurs vânzările în primul semestru?

Vlad Rusnac: În primul semestru, am înregistrat o majorare a vânzărilor de carburanți pe partea de retail de aproximativ 9%, raportat la o creștere a pieței de profil din România cu circa 6%, conform estimărilor noastre. În segmentul de en-gros am avut vânzări stabile.

Capital: Căror factori se datorează creșterea vânzărilor Rompetrol peste cea a pieței?

Vlad Rusnac: În ultimii 3-4 ani am trecut printr-un amplu program de rebranding a staţiilor Rompetrol, interior şi exterior. În prezent, cel exterior este finalizat, iar din cel interior au rămas 6 staţii. Pentru acest program s-au alocat în total investiții de circa 70 milioane de dolari. Un alt impact pozitiv a venit din partea staţiilor noi, pentru că în fiecare an inaugurăm alte staţii, dar și din dezvoltarea aşa numitului non-fuel retail, adică vânzarea produselor nepetroliere în magazine şi în zonele Gastro. La acestea se adaugă o serie de proiecte de optimizare a operaţiunilor în retail, schimbarea modelului de business şi nu în ultimul rând, politica de marketing.

Capital: Care este ponderea produselor non-fuel în vânzările totale?

Vlad Rusnac: Pe partea de produse nepetroliere am crescut masiv pentru că am regândit proiectul. Acum, la nivel de Rompetrol Downstream, gestionăm 109 staţii Hei, care au zonă de shop şi gastro. Ponderea contribuției acestora în contribuția din vânzările totale din retail este de aproximativ 20%, indicator ce a înregistrat o creştere semnificativă în ultimii doi, trei ani. Vânzarea produselor nepetroliere a devenit unul dintre cele mai importante canale de vânzări în Rompetrol Downstream.

Capital: Cum arată rezultatele financiare ale companiei în primul semestru?

Vlad Rusnac: În prima jumătate a acestui an, am înregistrat 19 milioane de dolari la nivel de EBITDA (profit operațional) şi 15,6 milioane de dolari profit net. La profitul net suntem cu 1% peste rezultatele din aceeași perioadă a anului trecut. Avem rezultate destul de bune şi pe partea de en-gros, în ciuda vremii dificile din ianuarie şi februarie, am compensat acele micşorări de vânzări printr-un program de extindere a bazelor interne de 9 și 20 de metri cubi, reorganizarea echipei și a modului de vânzări.

Capital: Dar pe partea de GPL cum arată vânzările?

Vlad Rusnac: Suntem lideri pe piaţă în ceea ce priveşte GPL. Avem cele 3 stații de îmbuteliere și peste 200 de puncte de vânzare GPL auto. În acest an, am lansat un program de rebranding și modernizare a stațiilor de comercializare a GPL-ului auto, iar efectele s-au resimțit și în creșterea vânzărilor acestora. De exemplu, unele stații au înregistrat creșteri de 10-20% după finalizarea acestuia. La fel începem și un program de parteneriat tip franciză cu proprietarii de skiduri GPL. Pentru noi, e un domeniu pe care vrem să îl dezvoltăm in perioada urmatoare. Vrem să îi dăm un impuls nou acestui canal, pentru că vedem perspective bune în viitor.

Capital: Credeţi că vânzările de maşini au avut o contribuţie majoră la rezultatele acestea?

Vlad Rusnac: Da. După cum am spus, consumul pe ţară în retail a crescut cu aproximativ 6% şi acest consum este rezultatul mai multor contribuitori. Primul ar fi revirimentul unor sectoare ale economiei precum construcţiile sau agricultura, adoptarea unor măsuri precum eliminarea supraaccizei la 1 ianuarie 2017 si eliminarea timbrului de mediu, dar şi creşterea puterii de cumpărare a consumatorului.

Capital: Referitor la preţurile de la pompă, cât reprezintă partea de taxe şi impozite care ajung la stat?

Vlad Rusnac: Nivelul total al sumelor plătite către bugetul de stat (TVA, accize, impozite locale, impozite și taxe pentru angajații noștri) reprezintă peste 50% din preţul unui litru de carburant. Trebuie să ținem cont că acciza se plătește când produsele petroliere (benzina, motorina, GPL auto) părăsesc poarta rafinăriei. La acestea se adaugă costul cu materiile prime (țiței, componente bio etc), care reprezintă circa 30-33%, iar diferența acoperă cheltuielile legate de personal (salarii, training, asigurări), logistică primară și secundară (rafinărie – depozite, depozite - benzinării, mentenanță, amortizări, riscuri valutare, costuri și amortizări financiare, diverse investiții ulterioare și în final, adaos-ul comercial.

Capital: Când s-a eliminat supraacciza la începutul acestui an, cu cât s-au redus prețurile în rețeaua Rompetrol?

Vlad Rusnac: La 1 ianuarie 2017, impactul imediat pe care l-au simțit consumatorii în stațiile Rompetrol a fost de 48 de bani, ca urmare a eliminării supraaccizei și a scăderii TVA cu un punct procentual.

Capital: De ce diferă prețurile de la o stație la altă?

Vlad Rusnac: Prețurile sunt determinate zilnic in functie de o serie de indicatori variabili - curs valutar, evolutia cotatiilor la materia prima si a produselor petroliere. La acestea se adaugă potențialul de vânzare din zona respectivă; costurile logistice; costurile de operare. Prețurile sunt stabilite de companie pentru statiile proprii, operarea acestora fiind in sarcina dealerilor. Pentru reteaua Rompetrol Partener si Rompetrol Expres, prețurile sunt stabilite de proprietarii sau chiriașii de stații.

Capital: Mai nou, în benzinăriile deschise ați pus și stații de încărcare electrică. În câte stații regăsim acest sistem?

Vlad Rusnac: Acum avem în București două stații cu încărcare electrică implementate, pe Valea Oltului și în Chitila. Până la finele anului ne dorim să avem opt astfel de stații. E abia începutul, dar pe viitor toate stațiile care vor fi construite vor include și puncte de încărcare electrică.

Capital: Aceste stații sunt puse la dispoziția clientului în mod gratuit?

Vlad Rusnac: Da, este gratuit. Este o metodă prin care tu îți atragi clientii si le oferi/pui la dispoziție alte servicii sau produse din stațiile tale.

Capital: Nu vedeți în asta un pericol, adică peste 5-10 ani să vă scadă vânzările de benzină și diesel?

Vlad Rusnac: Dacă vorbim de 10-15 ani, cred că este un scenariu posibil. Depinde foarte mult și de tehnologia care se dezvoltă. Dacă ar fi să ne raportăm strict la România, numărul de mașini electrice este acum foarte mic, dar cred că va crește treptat numărul de mașini hibrid.

Capital: Există concurență mare pe piața de distribuție carburanți în România?

Vlad Rusnac: Cred despre competiția din sectorul nostru că este acerbă. Sunt câțiva jucători cu ambiție, ceea ce înseamnă o luptă adevărată pentru consumator, în ceea ce priveşte partea de servicii și produse. Vorbim de jucătorii mari, care au rafinării în spate, care au know-how și acționari cu experiență în aceste domenii, dar și de alții mai mici.

Capital: Care este comportamentul consumatorului în țările în care Rompetroleste prezent. Consumatorul român alimentează cu mai mulți bani decât consumatorul din Bulgaria, Georgia ori Moldova?

Vlad Rusnac: Există o diferență între cosumatorul român și cel din aceste țări. Piața din România este mai mătura față de țările vecine, dar depinde mult de puterea de cumpărare a consumatorului. Din țările menționate, România are potențialul de cumpărare cel mai mare. Și în celelalte țări continuăm să investim pentru că există un potențial enorm care trebuie folosit.