Vizezi la ziua în care vei îmbrăca rochia albă? Vezi ce fel de mireasă vei fi în funcţie de semnul zodiacal

Însă, cu toate că există numeroşi numitori comuni, visul de a fi mireasa capătă, de la femeie la femeie, un alt sens, o altă nuanţă, o altfel de melodie. Iar dorinţele sunt determinate – deşi pare greu de crezut – şi de influenţa astrală, scrie one.ro.

Berbec - Energică, spontană şi mereu zâmbitoare, mireasa din Berbec va pune o presiune uriaşă pe organizatorii marelui eveniment pentru că ea va fi cu siguranţă o mireasă încăpăţânată şi uşor infantilă. Îşi va dori, mai mult decât alte zodii, să iasă în evidenţă prin detalii speciale sau prin extravagante numai de ea apreciate. Rochia de mireasă va fi nonconformista, întreaga nuntă stând sub semnul originalităţii: va alege culori aprinse, strălucitoare în ceea ce priveşte decorul, iar distracţia va atinge cote maxime.

Taur - La polul opus, femeia din Taur nu va fi o mireasă spontană şi nici foarte extravaganta – ea va fi doar o mireasă serioasă, calmă, răbdătoare, care îşi va organiza nunta cu riguriozitate, după reguli pragmatice şi bine stabilite dinainte. Cu un simţ estetic crescut, mireasa din Taur îşi va dori naturaleţe, o nuntă clasică, elegantă, cu un accent important asupra preparatelor culinare care trebuie să fie, musai, inedite. Dacă eşti Taur, nu vei epata, dar vei rămâne, sigur, în mintea invitaţiilor tăi şi vei dori să fii răsfăţata de privirile lor.



Gemeni - Mireasa din Gemeni şi-ar dori să nu ştie nimic despre organizare, despre responsabilităţi, altfel spus să nu aibă grijile specifice – ea şi-ar dori doar să se trezească în ziua nunţii pentru că, altfel, indecizia specifică o va chinui nespus de mult.

Iar pentru că îşi va asuma cu greu decizii, s-ar putea că nunta ei să aibă din toate câte puţin, dar nimic care să o facă foarte fericită. Apoi, s-ar putea să întârzie la propria nuntă sau să păţească tot felul de întâmplări nedorite.

Cu puţină dificultate, femeia din Gemeni va avea o nuntă sofisticată, cu un meniu care să îi desfete pe invitaţi şi cu muzica dansantă.

în ziua nunţii va fi energică, plină de graţie şi, fără doar şi poate, atipică, ieşită din tipare – coafura cea mai spectaculoasă, rochia cea mai diafană, machiajul cel mai impresionant.

Rac - O visătoare fără pereche şi o romantică incurabilă, femeia din Rac va trăi perioada pregătirilor şi ziua nunţii cu o intensitate enormă. Fiecare moment se va răsfrânge pe chipul ei şi fiecare detaliu va conta la superlativ. Mai mult, va fi prima oară când îşi va găsi toate resorturile pentru a organiza totul cu minuţiozitate, prima oară când nu va uita nimic, când nu va rata niciun amănunt, fără să se simtă epuizată. Mireasa Rac îşi doreşte o nuntă restrânsă pentru a putea oferi timp preţios fiecărui invitat pentru că felul în care se simt participanţii la nunta ei este primordial.

Până va face alegerea decisivă în ceea ce priveşte rochia şi decorul, mireasa Rac va avea nevoie de confirmări din partea apropiaţilor, dar şi de o aplecare mai atentă asupra instinctului sau care îşi spune cu precizie care e cea mai bună decizie. Dacă eşti Rac, cel mai probabil vei alege o rochie de epocă, iar la biserică vei fi adusă de o calească – dar le vei face cu atâta naturaleţe încât vei da veridicitate poveştilor.



Leu - Dincolo de împlinirea personală, pentru femeia născută sub semnul astral Leu nunta va fi un prilej perfect pentru a epata: toată lumea va afla despre acest mare eveniment şi, implicit, despre cât de strălucitoare şi cât de bine organizată a fost mireasa. Ceea ce este şi un adevăr incontestabil. Toţi cei din jurul tău vor observa inventivitate, elegantă, lux în doze de bun gust…

Cel mai probabil vei opta pentru culoarea auriu ca predominantă, o rochie îndrăzneaţă sau chiar uşor extravaganţă, diamante… Preparatele culinare vor întruchipa un real festin regal.



Fecioară - Pentru nativă din Fecioară, "nuntă perfectă" nu este numai un dicton, ci o realitate pe care o va contura, cu atenţie la fiecare detaliu. Cu minuţiozitate, vei organiza totul ca la carte... Vei ieşi în evidenţă printr-o elegantă desăvârşită şi printr-o senzualitate debordantă.

Nunta unei Fecioare nu va fi extravaganţă, dar în simplitatea ei va fi perfectă: rochia, buchetul, coafura nu vor avea nici cel mai mic cusur. Iar accesoriile vor avea cel mai important rol!

Balanţa - Mireasa Balanţa se va remarca din mulţime prin feminitatea unică, având un efect seducător pregnant asupra celor din jur.

Apreciază luxul cu simţul ei estetic specific şi va alege o ceremonie fastuoasă, dar care nu poate primi nicio critică. Muzica de calitate, rochia din materiale fine, bijuterii scumpe şi nuanţe de culori calde: acestea sunt elementele care o caracterizează pe mireasă ghidată de semnul astral



Balanţa - Cel mai însemnat accesoriu al nunţii unei Balanţe va fi romantismul!

Totuşi, Balanta îşi va organiza nunta cu mare dificultate pentru că îi va fi aproape imposibil să se decidă asupra variantei finale şi va sta mult în cumpănă până va alege restaurantul, rochia sau preotul care va oficializa slujba.



Scorpion - Nunta femeii Scorpion va fi materializarea pasiunii care îi caracterizează personalitatea – pasiune spontană şi originalitate. Nu te pierzi în dileme, previzualizezi întreg scenariul şi coordonezi fiecare acţiune de la nunta ta, dar fără grijiile altor zodii, ci cu naturaleţe şi degajare. Instinctul tău te va ajuta să alegi rochia care ţi se potriveşte perfect (o rochie extravaganţă, transparentă, poate chiar roşie), o coafură altfel şi un décor senzual.

Mireasa Scorpion va fi cea mai seducătoare mireasa dintre toate zodiile!



Săgetător - Extrovertita din fire, femeia Săgetător va fi o mireasă extrem de veselă şi de relaxată. Ea oricum nu iubeşte convenţiile, aşa că nunta va fi doar un prilej de bucurie pentru propria persoană, şi nu un cumul de preocupări constante. Aşadar, perfecţiunea unei mirese Săgetător constă în naturaleţe, spontaneitate, libertatea de a dansa, de a cânta, de a socializa, fiecare cum se simte mai bine. Dacă eşti Săgetător, rochia, decorul, accesoriile vor străluci în culori care să reflecte spiritual tău liber, fără să fie neapărat extravagante (poate nuanţe de portocaliu). Bineînţeles că totul va fi într-un ton modern, actual, tendinţele vechi ţi se par plictisitoare.



Capricorn - Mireasa Capricorn este caracterizată de un simţ superior al eleganţei, iar nunta ei va sta sub semnul clasicului şi al eleganţei. în plus, vei combina tradiţionalul cu modernitatea şi vei insista pe detalii care vor face diferenţa, cum ar fi un vin vechi, un voal cu motive tradiţionale… Dar nu vei ţine cont de tendinţe sau de trenduri! Cea mai potrivită coafura pentru o mireasă născută sub semnul astral Capricorn este cea tip coc, iar rochia de mireasă - cea romantică în modul absolut, că din poveştile cu prinţese. Pentru că, de fapt, mireasa Capricorn va fi o doamnă desăvârşită în ziua nunţii ei.



Vărsător - A doua zi după nuntă unei femei născute sub semnul astral Vărsător se va discuta despre unicitatea fiecărui aspect. Dacă eşti Vărsător, vei fi înconjurată de mulţi prieteni, vei alege un restaurant luxos, o rochie strălucitoare, totul într-o lumină excentrică, de la mov la verde său portocaliu. În mare, nunta ta nonconformista o să releve personalitatea ta puternică şi energică, poate chiar aroganta.



Peşti - Dacă ar trebui să descriem mireasa Peşti într-un singur cuvânt, acela ar fi "misterioasă". Cu graţie, cu feminitate, visătoare şi sentimentală, nativă din Peşti îşi va organiza o nuntă ca-n poveştile invadate de misticism. Rochia, restaurantul, coafură, accesoriile şi chiar locul unde vei oficializa slujba religioasă vor defini armonia, echilibrul într-un aer artistic şi romantic. Cu siguranţă nu vei face niciun compromis şi vei avea nevoie de certitudinea că fiecare alegere e cea mai bună!