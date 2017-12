Vitalie Călugăreanu despre criticile lui Adrian Candu în privința rezultatelor BOP: „Nu-i stă bine unui președinte de Parlament să mintă”

„Eu sunt în juriul BOP. Nu l-am vazut pe Dl Cibotaru la ședințele la care discutăm BOP-ul. Nu-i stă bine unui președinte de Parlament, mai ales unuia care se vrea carismatic, să mintă la TV... Rușinică!”, a scris Vitalie Călugăreanu.

Cu o reacție a venit și Viorel Cibotaru, unde a subliniat că nu a fost niciodată membru BOP-ului și că a fost director de program care a gestionat acest proiect.

„Nu e prima dată când Candu o face pe trollul-șef al PDM. E grav. Și cred că are nevoie de asistența, pe care i-o ofer sincer, fără nici un gînd ascuns sau cu intenții de a-l ofensa. Primul sfat, așa, din perspectiva experienței pe care am acumulat-o în viața mea: nu asculta chiar toți sfetnicii și suflorii - niciodată n-am fost membru al Juriului BOP, am fost director de program care a gestionat acest proiect”, a precizat Viorel Ciboturu.

Mai mult, analistul politic subliniază că de doi ani nu-și mai îndeplinește această funcție și nu are cum să influențese rezultatele BOP.

Ulterior, Viorel Cibotari prin postarea sa mai oferă câteva întrebări președintelui Parlamentului, dar la momentul actual, Adrian Candu, nu a oferit nico o reacție.