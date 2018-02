Viitorii ingineri și-au demonstrat realizările în domeniul roboticii la cea de-a patra ediție a FIRST LEGO League Moldova 2018

Un număr record de 50 de echipe de robotică din 26 localități din Moldova și România, ghidate de 80 de antrenori, au luat parte la cea de-a patra ediție a FIRST LEGO League Moldova, desfășurată în perioada 24-25 februarie 2018 la TEKWILL. Competiția a adus împreună peste 500 de persoane și a constituit o adevărată celebrare a creativității, inovației și lucrului în echipă.

FIRST LEGO League este cea mai mare competiție internațională în domeniul tehnologiei și roboticii, dedicată copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 9 și 16 ani. Echipele participante proiectează, construiesc și programează roboți autonomi și dezvoltă proiecte inginerești menite să răspundă tematicii anuale a competiției.

Concursul include 4 probe: Robotul în misiune, Designul Robotului, Proiectul și Valorile Fundamentale. Roboții creați de participanți sunt antrenați într-o cursă contra cronometru. Pe parcursul a doar 2 minute și 30 de secunde trebuie să rezolve cât mai multe misiuni pe masa de joc, misiunile fiind o simulare a unor probleme și situații din viața reală.

Pentru proba ”Proiectul” participanții au prezentat soluții inovatoare pentru probleme ce țin de utilizarea, transportarea și reciclarea apei. Printre proiectele care au impresionat juriul competiției se numără:

Dispozitiv ce utilizează senzori pentru prevenirea scurgerilor și depistarea avariilor la țevile de transport a apei, cu aplicație mobilă care transmite instant notificările către ingineri și mecanici;

Instalația care acumulează apa din ceață;

Dispozitiv de ozonizare și alcalinizare a apei;

Sisteme de colectare și reutilizare a apei pluviale, cu distribuirea inteligentă a acesteia în gospodărie;

Mecanism de reciclare a cantităților mari de apă folosite de aparatele de aer condiționat;

Condensator de apă (deumidificator);

Minisistem computerizat de notificare a utilizării excesive a apei la baie in timpul dușului

Competiţia s-a încheiat cu o Ceremonie de premiere în cadrul căreia au fost desemnaţi învingătorii FIRST LEGO League Moldova şi toţi participanţii au primit diplome și medalii. „Mă bucur să văd atâția elevi pasionați și talentați, fapt ce confirmă justețea demersului nostru de a pune accent pe dezvoltarea competențelor digitale la toate treptele învățământului general.” a menționat Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, prezentă la Ceremonia de premiere.

Titlul de Campion i-a revenit echipei RoboRangers de la Tekwill. Echipa a acumulat cel mai înalt punctaj la Proba ”Robotul în misiune”, iar proiectul dezvoltat îl reprezintă un sistem inteligent conectat la duș, care colectează apa folosită și o direcționează în rezervorul de la WC, precum și alertează în cazul pericolelor de inundații. RoboRangers va reprezenta Moldova la Campionatul Internațional deschis FIRST LEGO League în Tallinn, Estonia în luna iunie 2018.

Florin Cazac, Antrenorul echipei: ”Sunt sigur că RoboRangers ne vor reprezenta cu demnitate țara la Competiția Internațională din Estonia. Sunt niște copii deosebiți, inteligenți, inventivi, prietenoși și creativi. Au reușit să formeze o echipă foarte eficientă și bine organizată, care este în stare să rezolve orice provocări și să găsească soluții la orice probleme.”

Alte zece echipe au fost decernate cu premii în cele patru probe ale concursului:

Proba „Proiectul“:

# Premiul ”Cercetare” – Echipa WATER-BOT, LT ”George Coșbuc”, mun. Bălți

# Premiul ”Soluție inovatoare” – Echipa TehnoIuHas, LT ”Iulia Hasdeu”, mun. Chișinău

# Premiul ”Prezentare” – Echipa RoboJunior, LT ”Ion Creangă”, mun. Chișinău

Proba ”Designul Robotului”:

# Premiul ”Designul mecanic” – Echipa PoweRobot, L.T. ”Mihail Sadoveanu”, or. Călăraşi

# Premiul ”Programare” – Echipa Făguraşii, CTICE

# Premiul ”Strategie și Inovație” – Echipa SkyNet, Biblioteca Publică Raională Căușeni

Proba ”Valorile Fundamentale”:

# Premiul ”Inspirație” – Echipa Robo Planet, LT ”Ion Luca Caragiale”, Orhei

# Premiul ”Lucru în echipă” – Echipa ALL FOR ONE, LT ”V. Alecsandri”, mun. Balti

# Premiul ”Profesionalism demn” – Echipa ROBOKIDS, LT ”Ştefănesti”, s. Ștefănești, r-nul Florești

Proba ”Robotul în misiune”

# Premiul ”Performanța Robotului” – Echipa Alpha, CRCT Artico

Juriul a oferit și o serie de premii speciale:

# Premiul arbitrilor – Echipa Phoenix, LT ”Mircea Eliade”, mun. Chișinău

# Premiul juriului tehnic – Echipa RoboLords, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică

# Premiul ”Cei mai buni fani” – Echipa PowerPuff, LT ”Petre Ștefănucă”, or. Ialoveni

# Premiul ”Stea in devenire” – Echipa Olimpicus, LT ”Olimp", or. Rezina

# Premiul ”Proiect de impact comunitar” – Echipa Roboking, IP Gimnaziul „Eugen Coșeriu”, s. Catranîc, r-nul Fălești

# Premiul ”Perseverență” - Echipa CerebLD&Go, LT ”Liviu Deleanu”, Chișinău

# Premiul ”Originalitate și identitate” – Echipa Inventor, Studioul tehnic "Inventor", Chișinău

# Premiul ”Organizarea echipei” – Echipa GoldenTeam, LT "M. Sadoveanu", s. Giurgiulești, r-nul Cahul

Ambasadorul SUA în Republica Moldova, E.S. James D. Pettit a felicitat echipele pentru participarea la FIRST LEGO League și a accentuat că doar împreună, prin colaborare și respect, poate fi rezolvată orice problemă, și la competiție, și în viața. ”Mă bucur mult să fiu cu voi la această sărbătoare extraordinară a științei, tehnologiei și ingineriei. Ați demonstrat tuturor că sunteți inovatorii de mâine! Tehnologia stă la baza profesiilor viitorului! Iar robotica integrează tehnologia în educație” a declarat Ambasadorul SUA.

FIRST LEGO League se bucură de un interes în creștere în rândul copiilor și adolescenților din Moldova, fetele și băieții manevrând deopotrivă roboții și demonstrând o dată în plus că formula reușitei este munca, pasiunea și dedicarea, fără nicio diferență de gen sau de vârstă.

Adam Amberg, Șeful Secției Cooperare pentru Dezvoltare, Ambasada Suediei în Moldova a menționat ”Sunt foarte bucuros să văd atât de multe fete participante la această competiție. Astfel fetele au oportunități egale pentru a putea construi o viitoare carieră de succes la ele în țară.”

FIRST LEGO League Moldova a fost organizat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) cu susținerea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernului Suediei prin intermediul Proiectului de Competitivitate Moldova. Evenimentul s-a desfășurat sub patronajul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Tekwill, Apă-Canal Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei, Pentalog, Ellation, Robootika și OM au fost partenerii care au susținut cu multă receptivitate și implicare ediția curentă a competiție.

FIRST LEGO League se desfășoară în 88 de țări ale lumii, adunând anual peste 250 mii de tineri participanți. În Republica Moldova prima ediție FIRST LEGO League a fost organizată în 2015 cu participarea a 10 echipe. În acest an concursul s-a bucurat și de o premieră - două echipe din România au concurat alături de cele din Moldova.