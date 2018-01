Videoul viral de pe youtube, care duce în eroare fanii serialul „Friends” și anunță o continuare

Din păcate, trailer-ul este un fals, creat de un fan. Clipul s-a bucurat de un adăvart succes pe internet, strângând în doar câteva zile aproape 4 milioane de vizualizări, scrie digi24.ro.

Clipul „The One With The Reunion” conține scene din filmele în care actorii au jucat după încheierea serialului, precum serialul „Cougar Town”.

Din 2004, când a rulat ultimul episod, fanii îndrăgitului serial, care s-a bucurat de un succes incredibil în anii '90, au sperat la o continuare.