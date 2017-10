Video de bun venit din partea noului șel al Delegației UE în Republica Moldova, Peter Michalko: „M-am întors cu plăcere în Republica Moldova”

Noul Ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko, a înregistrat un video de bun-venit.

"M-am întors cu plăcere în Republica Moldova. Am vizitat prima dată țara voastră în urmă cu 22 de ani. De atunci am trăit și am revenit în vizită aici de multe ori", spune noul șel al Delegației UE, care a vorbit în română, deși este originar din Slovacia.