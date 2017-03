Victor Ponta: Nu l-aş fi susţinul pe domnul Dodon în calitate de preşedinte, dar nu aş fi susţinut-o nici pe Maia Sandu

Fostul premier român, Victor Ponta spune că nu l-ar fi susținut pe Dodon în prezidențiale, dar nici pe Maia Sandu. O poziție exprimată anterior și de foștii săi parteneri de la Chișinău, reprezentanții PD.

"În primul rând eu am zis public că nu l-aş fi susţinut pe domnul Dodon în calitate de preşedinte, dar nu aş fi susţinul nici pe Maia Sandu, şi bine am făcut, vă dau un exemplu: am văzut o declaraţie a doamnei Maia Sandu, care zicea: "Banii din România au ajuns la prietenii PSD-ului în Moldova". Deci PSD o susţinea şi ea lupta cu PSD-ul. Moldova, nu trebuie să vă băgaţi în bătăliile interne din România, pentru că vă băgaţi degeaba. Trebuie să fiţi prieteni cu toţi. Al doilea lucru: poziţiile domnului Dodon cu atât mai mult trebuie să ne facă să înţelegem că partenerul României aici la Chişinău este actualul Guvern, care s-a ţinut de promisiuni. Al treilea lucru: n-o să intre Republica Moldova în Uniunea Europeană prea curând", a declarat Ponta la o emisiune de la Publika TV.