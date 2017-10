Victor Chironda a adresat o scrisoare deschisă Monicăi Babuc, unde îi cere să revină asupra proiectului de renovare a scuarului Ghibu

Activistul civic și membrul grupului de inițiativă pentru renovarea scuarului Ghibu, Victor Chironda, a adresat o scrisoare deschisă către Ministra Culturii, Educației și Cercetării Monica Babuc, în care îi cere să revină asupra proiectului, care ieri a fost respins de către Consiliul Național al Monumentelor Istorice.

"Anume ca să prevenim lichidarea scuarului din fața teatrului A. P. Cehov am inițiat în anul 2014 proiectul de renovare a scuarului. Cînd am fost la dvs în audiență dvs. m-ați asigurat că Ministerul Culturii este pentru păstrarea spațiilor publice și personal mi-ați sugerat să extindem proiectul nostru pe toată suprafața scuarului, pentru a preveni preluare acestei părți de către centrul comercial din vecinătate. Atunci am simțit că Ministrul Culturii Monica Babuc este un partener de încredere a societății civile care luptă pentru păstrarea spațiilor publice și a centrului istoric din Chișinău, iar suportul dvs ne-a fost de mare ajutor în salvarea și recuperarea acestui scuar pentru utilitate publică.

Spre regret, în situația cu scuarul Ghibu, dvs ați luat o poziție diametral opusă, semnînd cererea prealabilă din 23.08.2017 în care solicitați Consiliului Municipal Chișinău să își anuleze propria decizie din 26.07.2017 prin care a abrogat propria decizie de transmitere a terenului scuarului Ghibu în proprietatea Muzeului de Arte. De asemenea poziția dvs a fost clară în cadrul ședinței Consiliului Național al Monumentelor Istorice, cînd dl. Sergius Ciocanu a transmis membrilor ”solicitarea conducerii ministerului” de a respinge proiectul de renovare a scuarului pînă la soluționarea conflictului în instanță", a scris Victor Chironda.

Activistul scrie că probabil ministra a fost indusă în eroare și i s-a prezentat doar perspectiva lui Tudor Zbîrnea, directorul Muzeului de Artă.

"Desigur, este foarte important ca Muzeul Național de Arte să aibă suficient spațiu pentru expoziții și pentru activitățile terțe specifice unui muzeu. Însă cît de logică este construcția unei clădiri noi, din contrul unui scuar public, o dată ce în orașul Chișinău există mai multe clădiri istorice care pot fi folosite în calitate de sedii/filiale/depozite și galerii pentru Muzeul de Arte?", a mai scris Chironda.

Anterior, Victor Chironda a declarat că Muzeul de Artă ar fi insistat totuși ca scuarul să fie tranformat în depozit. Chironda a spus că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a emis o scrisoare prin care a solicitat CMC-ului să reîntoarcă decizia din 2015 prin care Scuarul Onisifor Ghibu era cedat Muzeului Național de Artă al Moldovei pentru construcția unui depozit.

Din aceste motive, activistul civic a solicitat examinarea publică a subiectului și argumentarea votului dat de fiecare dintre membri.

Ieri, Consiliul Național al Monumentelor Istorice a respins proiectul privind renovarea Scuarului Ghibu din centrul capitalei, iar unul membrii Consiliului, Ion Ștefaniță, a demisionat în cadrul ședinței.