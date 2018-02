Verdict pentru Jim Carrey. Decizia instanţei după ce actorul a fost acuzat de ucidere din culpă a fostei sale iubite, Cathriona White

Jim Carrey a fost acuzat de Brigid Sweetman, mama fostei sale iubite, şi de soţul acesteia, Mark Burton, că i-ar fi furnizat medicamentele pe care White le-a luat când s-a sinucis, în septembrie 2015.

Conform medicilor legişti, Cathriona White a murit în urma unei supradoze de medicamente, decesul acesteia fiind catalogat drept sinucidere.

Sweetman şi Burton l-au dat în judecată pe actor, în septembrie 2016, acuzându-l de ucidere din culpă. Actorul i-a dat la rândul lui în judecată, acuzându-i de şantaj. Carrey a mai spus că inclusiv White l-a ameninţat că va oferi presei informaţii false despre el, mai precis că a suferit de mai multe boli pe care starul i le-a transmis pe cale sexuală.

Burton şi Sweetman susţineau că, din cauza acelor presupuse boli, Cathriona White a suferit o cădere psihică şi s-a sinucis. Documentele depuse de cei doi în instanţă susţineau că, atunci când White i-a cerut explicaţii actorului în legătură cu bolile de care el suferea, acesta a întrerupt imediat legătură cu femeia, arătând un dispreţ total faţă de starea ei emoţională.

Carrey şi avocatul său au negat vehement aceste acuzaţii, numindu-le "revendicări false şi patetice".

Burton şi Sweetman au adus dovezi medicale care atestau că White nu a fost diagnosticată cu boli transmisibile sexual înainte de relaţia cu Carrey, însă instanţa a stabilit că acele documente erau false.

Irlandeza Cathriona White, de profesie make-up artist, a avut o relaţie marcată de mai multe despărţiri şi împăcări cu Jim Carrey, din 2012 până la moartea ei, în 2015.

Jim Carrey, în vârstă de 56 de ani, a devenit cunoscut la începutul anilor 1990, datorită rolurilor din filmele "Ace Ventura: detectivu' lu' peşte" şi "Masca". El a devenit primul actor care a primit un salariu de peste 20 de milioane de dolari, în 1996, graţie peliculei "Tipu' de la cablu". Starul canadian s-a remarcat şi în alte comedii cu mare succes de casă, precum "Tăntălăul şi Gogomanul/ Dumb And Dumber", "Eu, cu mine şi Irene", "Dumnezeu pentru o zi" şi "Yes Man - Un cuvânt poate schimba totul". Pentru rolurile din "The Man on the Moon" şi "The Truman Show" a primit două premii Globul de Aur.