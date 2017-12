Veaceslav Negruţa, despre Kroll2: Fiecare cetăţean are dreptul să exercite presiuni peste instituţiile statului ca acele 15 miliarde de lei să fie recuperate

"Ceea ce vedem în raportul „Kroll” este un document serios și cu toate constatările documentate, nu doar din jurisdicție de aici, din Republica Moldova, dar și de peste hotare, care confirmă cele spuse în raportul „Kroll” și de fapt confirmate și de Banca Națională, pentru că să nu uităm: raportul „Kroll-1” a fost inițiat și scris în baza informațiilor prezentate de către Banca Națională și „Kroll” zice că nu pune la îndoială complexitatea și plenitudinea informației prezentate de BNM, dar în baza informațiilor de la BNM este făcut acest raport „Kroll”. Respectiv, este un drept al fiecăruia să pretindă și să facă anumite constatări, totuși, eu sunt optimist din punctul acesta de vedere, că există din nou raportul „Kroll” și va fi luat în serios de către autoritățile de aici, din Republica Moldova, care țin de supraveghere și de investigare a fraudelor.

Ceea ce am văzut noi în ultimul timp, în 2016 la sfârșit de an și începutul anului 2017, s-a depus prea mult efort și insistență din partea autorităților ca să zădărnicească și să tărăgăneze acest proces, or, mai multe proiecte de lege, așa-numita „creație legislativă” a ratat trei elemente importante pe care s-a mizat: 1) încercarea de a legaliza ilegalitățile, așa-numita Lege cu privire la amnistie, care trebuia să le dea caracter legal la toate ilegalitățile, inclusiv infracțiunile financiare care s-au întâmplat; al 2-lea element este încercarea de a readuce pe cale legalizată a mijloacelor înapoi și e vorba de Legea cetățeniei contra așa-numitelor investiții, unde 5.000 de noi cetățeni trebuiau să aducă fiecare câte 250 de mii de euro și să le dea cu împrumut statului, respectiv un miliard 250 de milioane de euro puteau să revină pe această cale. Din păcate, aceasta le-a reușit și este lege, iar al 3-lea element este așa-numita tentativă de decriminalizare a infracțiunilor. Or, în prim-plan din nou apar beneficiarii sau facilitatorii acestor fraude bancare care s-au întâmplat în sectorul bancar și, respectiv, puteau să devină deresponsabilizați sau să beneficieze de protecție din partea organelor statului față de orice urmărire, fie și în baza acelor constate în raportul „Kroll”. Deci, un exemplu aici aș vrea să dau: cazul Ucrainei. Chiar recent, Curtea de la Londra a decis înghețarea și blocarea unor active în valoare de 2,5 miliarde de dolari din cele șapte, pe care grupul de companii afiliate lui Kolomoiski le-a extras din Banca Centrală în 2016. Vedem că la un interval foarte scurt, de la 2016 și până în 2017, autoritățile de la Kiev, dar aici trebuie să facem o precizare – asistate, și „Kroll” muncește acolo, la Kiev, – au reușit să blocheze și, respectiv, au crescut șansele de recuperare a fondurilor extrase anterior din băncile din Ucraina”, a explicat Negruță.

Pub

Interviul integral citiți aici.

UNIMEDIA precizează că acum două zile a fost publicată sinteza celui de-al doilea raport Kroll. Acolo se vorbește despre drumul care l-au făcut banii, dar și despre Ilan Shor, care ar fi coordonat totul.

De asemenea, de menționat este faptul că nici un alt nume nu a făcut public în cadrul sintezei.