Vânzări de servicii IT în valoare de 2,16 miliarde de lei în 2016. Forumul „Gov4ICT” a adunat zeci de companii IT din Moldova

Pe 7 septembrie s-a desfășurat IT Business Forumul „Gov4ICT”, organizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii în parteneriat cu ATIC. La eveniment au participat Prim-ministrul Republicii Moldova, reprezentanții sectorului IT și partenerii de dezvoltare, care au discutat despre crearea parcurilor IT și perspectivele dezvoltării acestei industrii IT în țara noastră.

Astăzi sunt foarte bucuros că am ajuns să organizăm un astfel de eveniment, care este dedicat înființării parcurilor IT. Analizând povara fiscală pentru cei care lucrează în aceată industrie am ajuns la concluzia că trebuie să facem o ofertă mai bună și aceste lege prevede că se va plăti un impozit unic de doar 7% din venitul pe vânzări. În continuare veți avea susținerea Guvernului, pentru că acest guvern înțelege importanța acestei industrii”, a subliniat Pavel Filip, prim-ministru al Republicii Moldova.

„Pe plan internațional, sectorul nostru TIC ca să fie competitiv are nevoie de suport și facilitare. Pe noi ne bucură faptul că putem miza pe susținerea autorităților în acest sens. Deși există multe întrebări de ordin aplicativ în ceea ce privește procesul de creare a parcurilor IT, sperăm să obținem răspunsuri în cadrul acestei întrevederi, ATIC a luat decizia de a crea un parc IT”, a concretizat Irina Străjescu, Președinte ATIC, Membru al Consiliului Directorilor ATIC din partea Moldcell.

„Suntem mândri că am dat o mână de ajutor la dezvoltarea și promovarea legilor în domeniul IT din Moldova. Moldova a dezvoltat un business prietenos și a creat un cadru de lucru legal pentru industria IT, care este unic pentru această regiune”, a spus Karen R. Hilliard, Director de Misiune USAID Moldova.

„Avem atestate deja o creștere semnificativă a vânzărilor în acest sector, din 2011 s-au dublat vânzările de produse și servicii IT. În 2016 am avut vânzări de 2,16 miliarde de servicii IT, dar potențialul este de zeci de ori mai mare. Și avem speranțe mari datorită noului cadru juridic, care a fsot aprobat. Noi suntem gata să acceptăm orice proiect privat de creare de parcuri IT virtuale sau fizice și să demonstrăm că această legislație este aplicabilă și este net avantajoasă celor din această regiune”, a spus Octavian Calmîc, Viceprim-ministru, Ministru al Economiei și Infrastructurii.

Potrivit partenerilor de dezvoltare, recentele modificări ale Codului fiscal și aplicarea impozitului unic de 7% vor avea un impact benefic asupra economiei RM.

„ATIC este una dintre cele mai active asociații din Republica Moldova și de fiecare dată când un grup de membri ai asociației se confruntă cu careva probleme, atunci organizația se implică la modul cel mai direct în dialog cu autoritățile publice centrale, locale pentru a soluționa problemele apărute”, a precizat Aurelia Salicov, Membru al Consiliului Directorilor ATIC, Director Starnet Soluții.

„Eu cred că companiile care operează în Moldova vor avea mai multe posibilități de dezvoltare a afacerilor, iar cei care nu activează în Moldova vor avea un motiv de a se întoarce în țară și a investi, pentru că este o ofertă interesantă și mi se pare că nicio țară vecină nu are așa ceva”, a concretizat Eugen Galamaga, Membru al Consiliului Directorilor ATIC, Director Allied Testing.