Vanilia a devenit mai scumpă decât argintul

Un producător britanic de îngheţată, Snugburys Ice Cream, din apropiere de Nantwich, Cheshire, produce circa 5 tone de îngheţată într-o săptămână aglomerată, la o fermă de familie. Aproximativ o treime din cele 40 de arome pe care le foloseşte conţin vanilie, iar Snugburys Ice Cream a ajuns să plătească de 30 de ori mai mult pentru acest extract decât în anii anteriori, scrie digi24.

„Preţul a crescut foarte mult, aşa că anul trecut am decis să cumpărăm vanilia în avans cu un an. A trebuit să decidem dacă vom absorbi costurile, ceea ce am făcut până la urmă”, a declarat Cleo Sadler, care coordonează producţia.

Cumpărarea în avans înseamnă că cele trei surori care administrează afacerea au stocuri suficiente pentru vara viitoare şi pot menţine neschimbate preţurile.

Dar cel puţin o altă afacere cu îngheţată a renunţat să mai servească vanilie din cauza costurilor prea mari.

Julie Fisher, care a fondat producătorul de îngheţată artizanală Ruby Violet în urmă cu şapte ani, a declarat pentru BBC că a scos vanilia din meniul reţelei sale de distribuţie din Londra, pentru viitoarul previzibil, pentru că nu îşi poate perrmite costuri de mii de lire sterline.

Şi alţi producători au spus că reconsideră utilizarea acestui extract costisitor.

Snugburys distribuie îngheţată în întreaga regiune de Nord-Vest a Angliei, dar deţine şi un magazin local, unde familiile din regiunea rurală cumpără în mod frecvent îngheţată.

Sadler şi surorile ei, Kitty şi Hannah, se mândresc cu ingredientele de casă folosite, aşa că nu vor să înlocuiască vanilia cu alternative sintetice.

„În ceea ce priveşte viitorul, va trebui să analizăm cifrele şi să vedem cum ne vom descurca în anii următori”, a spus ea.

Cea mai mare parte a vaniliei, respectiv 75%, este cultivată in insula Madagascar, situată pe coasta de sud-est a continentului african.

„Principalul motiv al preţului ridicat este că în martie anul trecut a avut loc un uragan care a distrus numeroase plantaţii”, a explicat Julian Gale, analist în domeniul mărfurilor la firma IEG Vu.

El a spus că în pofida speranţelor că preţurile ar trebui să scadă, acestea au rămas ridicate din cauza cererii mari.

Vanilia se cultivă greu, se obţinute dintr-o floare de orhidee, aşa că este al doilea cel mai scump condiment din lume după şofran.

Alţi producători sunt Papua Noua Guinee, India şi Unganda.

„Vanilia este exportată la nivel mondial, iar o mare parte merge în Statele Unite, unde industria îngheţatei este foarte dezvoltată”, a spus Gale.

Dar nu este vorba doar despre îngheţată, vanilia este folosită în producerea dulciurilor, a alcoolului, dar şi la cosmetice şi parfumuri.

Extractul natural de vanilie este un lichid dulce, parfumat, de culoare maro. Producătorii de alimente mai cumpără pudră de vanilie, iar mici punctuleţe negre pot fi observate în îngheţată. Preţul pudrei a crescut la rândul său de câteva ori.

Aroma sintetică de vanilie este extrasă din lemn şi uneori chiar din petrol. Se anticipează că această aromă va fi utilizată pe scară largă de către producătorii care vor dori să evite creşterea preţurilor.