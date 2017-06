Valeriu Munteanu îl acuză pe Grozavu că e implicat într-un joc politic: Problema deșeurilor din capitală e un scenariu cu elemente de PR

Declarații acide la adresa Partidului Liberal și guvernare. În cadrul ședinței de ieri a Serviciilor Municipale de la Primăria Chișinău, viceprimarul Nistor Grozavu a acuzat mai mulți membri ai PL-ului și alți politicieni că ar vrea să se răzbune și au blocat evacuarea deșeurilor din capitală.

„Se creează impresia că problema nu este atât în Bubuieci, cât din partea unor foşti colaboratori din diferite instituţii centrale ale statului, inclusiv de la ministerul mediului şi alţi politicieni care vor să se revanşeze. Poate că greşesc. Trebuie să recunosc că comuna Bubuieci este afectată puternic”, a declarat viceprimarul Nistor Grozavu.

În cadrul unui interviu de la Europa Liberă, fostul Ministru al Mediului, Valeriu Munteanu spune că problema gunoiului are un puternic miros politic. În același timp, Munteanu i-a o dat replică lui Grozavu, acuzând-ul că este implicat într-un joc politic.

„Nu știu dacă sunt eu vizatul. Dlui Grozavu, din câte înțeleg, acum îi sunt sugerate niște linii de mesaj, dar dumnealui nu întotdeauna le realizează sau le spune foarte explicit. Cred că dumnealui ar fi trebuit, dacă tot s-a angajat în jocul acesta, să spună foarte clar despre ce este vorba. Eu am încercat să verific în decursul zilei de ieri o declarație de-a dumnealui - că a văzut printre protestatari un fost angajat de la Inspectoratul Ecologic - și, zic, Doamne, nu s-a dus oare vreunul de-al nostru care poate trăiește la Bubuieci? Şi am descoperit că era vorba de un fost - fost angajat care este angajat într-un partid politic ș.a.m.d. Adică, se fac declarații politice, dar și acțiuni politice. Iar eu insist asupra faptului că problema gunoiului din ultimele trei zile are un miros puternic politic, pentru că și soluția care s-a găsit ieri către miezul nopții a fost una politică”, a punctat Munteanu, care a ținut să sublinieze că problema gunuiului din capitală a fost creată sub un scenariu bine pus la punct. „Noi, cei care știm cum fierb oalele în această bucătărie, înțelegem foarte exact că există un scenariu.”

Fostul Ministrul al Mediului a mai menționat că are bănuieli rezonabile să creadă că ceea ce se întâmplă în ultimele trei zile în Chișinău este un scenariu politic cu elemente de PR.

„Din păcate autorii nu înțeleg că nu mai suntem în anul 2002, sau 1986, ci suntem în anul 2017 când lumea judecă și înțelege foarte exact că poți face acest ping-pong: timp de trei zile îi spui lui Grozavu și celorlalți, vedeți voi acolo, nu duceți gunoiul, că dacă nu, veți fi chemați la Procuratură, după care te înțelegi cu cei de la Bubuieci; sunt niște chestiuni nu foarte serioase, după care vii la miez de noapte să spui că toate lucrurile s-au rezolvat”, a conchis Munteanu.

UNIMEDIA amintește că după patru zile, timp în care deșeurile din Chișinău n-au fost evacuate, astăzi serviciile municipale au început lucrul. Deși localnicii din Bubuieci au protestat mai multe zile la rând, deșeurile din capitală vor fi duse tot la groapa de gunoi de lângă Bubuieci. Potrivit unui comunicat emis de Primăria Chișinău, deșeurile menajere din capitală vor fi evacuate timp de 30 de zile, iar în această perioadă municipalitatea va trebui să identifice o altă locație pentru evacuarea și depozitarea deșeurilor.