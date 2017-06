Vadim Krasnoselski: „Semnarea acordului dintre Energocom și Kuciurgan se datorează lui Dmitri Rogozin”

Semnarea acordului dintre Societatea pe acțiuni de stat „Energocom” și Centrala de la Kuciurgan privind livrarea energiei electrice consumatorilor din Republica Moldova a fost posibilă, datorită vicepremierului rus și reprezentantului special al președinției ruse pentru regiunea transnistreană, Dmitri Rogozin. Declarațiile au fost făcute de către pretinsul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, în cadrul unui briefing de presă, informează novostipmr.com.

„I-am mulțumit deja lui Dmitri Olegovici Rogozin pentru contribuția sa majoră la restabilirea contractului dintre MGRES și Republica Moldova. Când în luna martie, contractul a fost reziliat, reprezentantul special al președinției ruse pentru Transnistria, Dmitri Rogozin a fost informat despre acest lucru. Au fost date indicații privind găsirea unei soluții și problema a fost rezolvată. Am știut din timp că va fi semnat un nou contract, dar nu am vrut să grăbim lucrurile și am așteptat să fie reluate livrările”, a declarat Krasnoselski.

UNIMEDIA amintește că, ieri „Energocom” a emis un comunicat prin care a anunțat că 70 la sută din necesarul de energie pentru Republica Moldova va fi asigurată de la Kuciurgan, în timp ce restul de 30%, va veni de la furnizorul ucrainean, DTEK.