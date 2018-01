Vă invităm să studiați limba engleză de afaceri împreună cu experții Academiei de Inovare și Schimbare prin Educație (AISE)

”Business English for Everyone” este un curs specializat de limba engleză de afaceri care oferă participanților un plus de valoare adăugată față de cursurile tradiționale de limba engleză utilizată în mediul profesional. Moderatorii cursului au studii superioare și de masterat în SUA și sunt implicați în numeroase proiecte educaționale internaționale.

1) Fiecare lecție este construită sub forma unui mini-training, care pe lângă cele 4 competențe lingvistice de bază (audiere, vorbire, citire și scriere) dezvoltă și alte competențe cheie necesare pentru o carieră de success. Participanții vor învăța cum să prezinte un produs sau un serviciu în limba engleză, își vor dezvolta gândirea critică prin intermediul diverselor exerciții practice și vor analiza doar cele mai proaspete studii de caz din mediul de afaceri internațional.

De exemplu: Workshop live ”Key strategies for an effective business presentation”

2) Un rol important îl va juca utilizarea instrumentelor web pentru dezvoltarea creativității și a competențelor digitale pentru o carieră de success. Participanții vor învăța cum să elaborareze un video CV în limba engleză, cum să creeze un infographic digital sau să impresioneze publicul cu o prezentare digitală interactivă PowToon, Biteable sau Mentimeter.



3) Cursul are la bază suportul video ”Widgets” care abordează metoda de predare ”task based instruction” sau predarea prin intermediul sarcinilor practice. Astfel cursanții se vor concentra pe îndeplinirea unor scenarii din lumea reală și mai puțin pe memorizarea unor structuri gramaticale sau de vocabular de rutină.





Vă propunem un curs ”fresh” dar și provocator în același timp, care nu vă va lăsa să vă plictisiți nici măcar pentru o secundă. Abordarea modernă, creativă, cu integrarea instrumentelor web și a metodicilor bazate pe dezvoltarea vorbirii vă vor ajuta să fiți mai pregătiți pentru o carieră de succes în economia globală.

Facebook: https://www.facebook.com/aise.md/

UNDE ? Vă așteptăm cu drag la sediul Academiei de Inovare și Schimbare prin Educație (www.aise.md) situat pe str. Tricolorului 37 B.

CÂND ? Cursul ”Business English for Everyone” se desfășoară marți/joi 18.00 - 20.15 și în fiecare weekend, sămbătă/duminică 10.00-12.15.

ÎNREGISTRARE

• Tel (+373)789122

• Email academiaaise@gmail.com

• Formular online

Iar pentru că ai avut răbdarea și perseverența de a citi acest articol până la final

îți oferim 3 bonusuri:

We teach so much more than just English!

Academia de Inovare și Schimbare prin Educație

www.aise.md www.aice.md



